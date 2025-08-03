День сестер 3 августа 2025 — лучшие поздравления в открытках, прозе и стихах

Улыбающиеся девушки позируют на камеру. Фото: freepik.com

Сегодня, 3 августа 2025 года — особый день, когда стоит остановиться на мгновение и поздравить самого родного человека, свою сестру. День сестер — неофициальный, но очень трогательный праздник, который напоминает нам о важности семейной связи, поддержки и искренней любви. В этот день хочется сказать самые теплые слова, поблагодарить за детские воспоминания, за дружбу, за то, что она всегда рядом.

Специально к празднику Новини.LIVE подготовил подборку самых теплых и искренних поздравлений для сестричек в прозе, стихах и открытках.

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С Днем сестры 2025 — искренняя проза для родного человека

Сестричка поздравляю с нашим особым праздником — Днем сестер! Спасибо, что всегда была рядом — в радости и в слезах, в наших общих мечтах и шалостях. Ты — не просто сестра, ты — частичка моего сердца. Люблю тебя!

***

Моя самая родная, с Днем сестер! Ты — мой ангел-хранитель, моя поддержка, моя надежда. В этом мире есть ты — и это самая большая ценность. Пусть твои дни будут наполнены солнцем, добром и исполнением желаний. Спасибо за то, что ты есть!

***

С праздником тебя, моя сестра! Пусть каждый день будет новым поводом улыбнуться, новым шансом быть счастливой. Пусть любовь, гармония и успех всегда идут рядом с тобой. Спасибо, что понимаешь меня без слов и всегда находишь нужное слово в нужный момент.

***

Моя родная, с Днем сестры! Ты как домашний очаг, к которому всегда хочется вернуться. Спасибо тебе за воспоминания, за тепло, за понимание. Пусть жизнь дарит тебе тысячи моментов радости и вдохновения, а я всегда буду рядом.

***

С Днем сестер, дорогая! Желаю тебе исполнения всех желаний, ярких событий и душевного спокойствия. Пусть все дороги ведут тебя к счастью.

День сестер 3 августа 2025 — лучшие стихи на украинском языке

Дорога сестричко, зі святом!

Зичу щастя я багато,

Доля хай тобі всміхнеться,

В справах все завжди вдається.

Будь кохана та щаслива,

Як конвалія, вродлива,

Хай збуваються бажання,

Мрії всі та сподівання!

***

В цей День сестер тобі бажаю

Побільше радісних подій,

Хай зіронька твоя яскраво сяє,

Дарує здійснення всіх мрій!

***

Сестричко люба, найрідніша,

Мені найближча ти в житті!

Давай згадаєм наймиліші

Ті дні дитинства золоті!

Були і радощі, і сльози,

І конкуренція, і сміх…

Та знай: ніякі бурі й грози

Не змінять почуттів моїх!

Тебе вітаю я зі святом,

І кажу впевнено ще раз:

Людей навколо є багато,

Та з них немає ближчих нас!

Вікторія Чорній

***

З Днем сестер, моя мила сестричко!

Життя хай плине, як весела річка,

Хай роки-хвильки весело співають,

А очі твої радістю хай сяють.

Хай буде ладно дома й на роботі,

І лиш приємні будуть хай турботи.

Будь, сестронько, щаслива і кохана,

Бо ти найкраща в світі й незрівнянна.

***

Сестричко мила, в цей святковий час

Бажаю сонця, щастя і прикрас.

Нехай здійсняться всі твої бажання,

І буде світлим кожне сподівання.

***

Усі найкращі привітання,

Всі квіти, подарунки всі

Та найщиріші побажання

Моїй сеструнечці — красі,

Будь, моя люба, наче пташка,

На крилах радості літай,

Як промінь сонця, розквітай,

Нехай до тебе щастя лине,

Підносить доля кожен день,

Здоров'я, успіх та кохання,

І сміху кілька добрих жмень!

Яркие и красивые открытки ко Дню сестры 2025

Открытка с Днем сестер 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытка с Днем сестер 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытка с Днем сестер 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем сестер

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