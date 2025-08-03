День сестер 3 августа 2025 — лучшие поздравления в открытках, прозе и стихах

Самые теплые поздравления с Днем сестры 2025 — проза и открытки
Сегодня, 3 августа 2025 года — особый день, когда стоит остановиться на мгновение и поздравить самого родного человека, свою сестру. День сестер — неофициальный, но очень трогательный праздник, который напоминает нам о важности семейной связи, поддержки и искренней любви. В этот день хочется сказать самые теплые слова, поблагодарить за детские воспоминания, за дружбу, за то, что она всегда рядом.
Специально к празднику Новини.LIVE подготовил подборку самых теплых и искренних поздравлений для сестричек в прозе, стихах и открытках.
С Днем сестры 2025 — искренняя проза для родного человека
Сестричка поздравляю с нашим особым праздником — Днем сестер! Спасибо, что всегда была рядом — в радости и в слезах, в наших общих мечтах и шалостях. Ты — не просто сестра, ты — частичка моего сердца. Люблю тебя!
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Моя самая родная, с Днем сестер! Ты — мой ангел-хранитель, моя поддержка, моя надежда. В этом мире есть ты — и это самая большая ценность. Пусть твои дни будут наполнены солнцем, добром и исполнением желаний. Спасибо за то, что ты есть!
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С праздником тебя, моя сестра! Пусть каждый день будет новым поводом улыбнуться, новым шансом быть счастливой. Пусть любовь, гармония и успех всегда идут рядом с тобой. Спасибо, что понимаешь меня без слов и всегда находишь нужное слово в нужный момент.
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Моя родная, с Днем сестры! Ты как домашний очаг, к которому всегда хочется вернуться. Спасибо тебе за воспоминания, за тепло, за понимание. Пусть жизнь дарит тебе тысячи моментов радости и вдохновения, а я всегда буду рядом.
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С Днем сестер, дорогая! Желаю тебе исполнения всех желаний, ярких событий и душевного спокойствия. Пусть все дороги ведут тебя к счастью.
День сестер 3 августа 2025 — лучшие стихи на украинском языке
Дорога сестричко, зі святом!
Зичу щастя я багато,
Доля хай тобі всміхнеться,
В справах все завжди вдається.
Будь кохана та щаслива,
Як конвалія, вродлива,
Хай збуваються бажання,
Мрії всі та сподівання!
***
В цей День сестер тобі бажаю
Побільше радісних подій,
Хай зіронька твоя яскраво сяє,
Дарує здійснення всіх мрій!
***
Сестричко люба, найрідніша,
Мені найближча ти в житті!
Давай згадаєм наймиліші
Ті дні дитинства золоті!
Були і радощі, і сльози,
І конкуренція, і сміх…
Та знай: ніякі бурі й грози
Не змінять почуттів моїх!
Тебе вітаю я зі святом,
І кажу впевнено ще раз:
Людей навколо є багато,
Та з них немає ближчих нас!
Вікторія Чорній
***
З Днем сестер, моя мила сестричко!
Життя хай плине, як весела річка,
Хай роки-хвильки весело співають,
А очі твої радістю хай сяють.
Хай буде ладно дома й на роботі,
І лиш приємні будуть хай турботи.
Будь, сестронько, щаслива і кохана,
Бо ти найкраща в світі й незрівнянна.
***
Сестричко мила, в цей святковий час
Бажаю сонця, щастя і прикрас.
Нехай здійсняться всі твої бажання,
І буде світлим кожне сподівання.
***
Усі найкращі привітання,
Всі квіти, подарунки всі
Та найщиріші побажання
Моїй сеструнечці — красі,
Будь, моя люба, наче пташка,
На крилах радості літай,
Як промінь сонця, розквітай,
Нехай до тебе щастя лине,
Підносить доля кожен день,
Здоров'я, успіх та кохання,
І сміху кілька добрих жмень!
Яркие и красивые открытки ко Дню сестры 2025
Видеопоздравления с Днем сестер
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