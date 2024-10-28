Як зробити костюми на Гелловін 2024 своїми руками — чотири прості та креативні ідеї

Дівчата у містичних образах на Гелловін. Фото: freepik.com

Свято Гелловін — це чудова можливість відпочити від важких та похмурих буднів, занурившись в атмосферу містики та магії. Щоб вечір був цікавим та дійсно незабутнім, варто спробувати створити яскравий, креативний та модний образ.

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Чотири креативні образи на Гелловін 2024 своїми руками

Розглянемо, як швидко зробити костюми відьми, зомбі, скелета та вампіра з підручних матеріалів.

Костюм "Відьма"

Що вам знадобиться:

чорна сукня або кофта та спідниця;

чорні колготи;

чорне взуття;

капелюх відьми, який можна придбати в крамниці або зробити самостійно;

чарівна паличка, яку знову ж таки можна купити, а можна створити власну оригінальну та неповторну, використавши підручні матеріали;

стрічки, павуки або інші дрібні прикраси, які є у доступі;

макіяж або особливий грим;

мітла (за можливості та бажанням).

Дівчати вдягнулися на свято Гелловін. Фото: freepik.com

Для створення капелюха з картону виріжте конус і обгорніть його чорною тканиною або папером. Додайте стрічки або приклейте штучних павучків, щоб вигляд був таємничішим або моторошнішим.

Щоб завершити образ, додайте паличку або інші тематичні аксесуари, як-от пляшечку "зілля". Макіяж можна зробити з акцентом на темні губи та чорні лінії біля очей, що підкреслить містичність костюма.

Пропонуємо переглянути відео, які допоможуть змайструвати ковпак відьми своїми руками:

Для тих, хто любить рукоділля та вміє користуватися швейною машинкою, блогери пропонують складніші, але неймовірно гарні ідеї для створення капелюха відьми:

Але насправді для повноцінного образу відьми необов'язково мати капелюх. Можна зробити гарні кучері, доповнити образ незвичною чорною заколкою з пір'ями, павуками, обручем з чорними або помаранчевими квітами. Тут важливо розкрити свою фантазію на повну!

Крім цього, своїми руками можна створити чарівну паличку, можна використовувати як гілку, так і папір з фарбами.

Костюм "Зомбі"

Матеріали:

старий одяг, який не шкода порвати або розмалювати;

фарба для обличчя (чорна, зелена, сіра);

ножиці;

наждачний папір.

Хлопець в образі зомбі. Фото: freepik.com

Як створити образ:

Якщо ви знайшли у вашому гардеробі одяг, який не шкода пожертвувати на експерименти, тоді починаємо: за допомогою терки або шліфувальної сітки (наждачний папір) зробіть потертості на одязі. Розріжте одяг на невеликі шматки для створення зношеного вигляду. Можна обляпати його фарбами.

Зробіть грим, щоб надати шкіри зеленого або блідого, "мертвого" вигляду. Доповніть образ недбалою зачіскою, використовуючи гель або лак для волосся, щоб створити хаотичний вигляд.

Можна піти й іншим шляхом та зробити зомбі-образ стильним, надягнувши гарну сукню або костюм, доповнивши все моторошним макіяжем.

Костюм "Скелет"

Матеріали:

чорний комбінезон або інший темний одяг (можна взяти легінси та лонгслів);

білий фетр або тканина для імітації кісток;

клей або нитки для прикріплення.

Інструкція:

Виріжте з білого фетру або тканини форми кісток (руки, ноги, грудну клітину) і приклейте до комбінезона. Якщо хочете посилити ефект, розмалюйте обличчя білим і чорним гримом, щоб підкреслити "скелетні" риси.

Такий костюм виглядає страхітливо та стильно, а завершити образ можна аксесуаром у вигляді коси або щитом.

Якщо одяг не шкода, можна намалювати кістки білою фарбою для тканини.

Можна піти ще легшим шляхом і купити вже готовий комбінезон. У такому випадку залишиться лише зробити крутий грим.

Костюм "Вампір"

Вам може знадобитися така містична атрибутика:

темний костюм із білою сорочкою або чорна чи червона сукня, або блузка з корсетом;

плащ, який можна зробити з чорної тканини та мотузки;

штучні зуби;

косметика для гриму.

Додатковими аксесуарами можуть стати: підвіска у формі хреста, камінь червоного кольору або стильний обруч для волосся.

Використовуйте білий або світлий тональний крем, щоб надати обличчю блідий вигляд. Нанесіть його рівномірно на обличчя, шию та навіть на руки.

Для створення загадкового вигляду використовуйте темні тіні для повік (сіро-чорні або фіолетові) та чорний олівець для контуру. Червона підводка навколо очей додасть ефекту втоми або "голоду".

Щоб створити ефект "крові", використовуйте червону помаду або спеціальний фарбувальний гель для гриму. Намалюйте "підтікання" крові з куточків рота або зробіть невеликий "укус" на шиї.

Обираючи костюм для Гелловіну, дотримуйтесь простих порад: використовуйте підручні матеріали та додавайте унікальні деталі. Творчий підхід та цікаві акценти зроблять будь-який образ незабутнім.

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