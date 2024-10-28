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Модные костюмы на Хэллоуин 2024 — как создать образ своими руками

28 октября 2024 20:54
Светлана Зайцева - Редактор
Как сделать костюмы на Хэллоуин 2024 своими руками — четыре простые и креативные идеи
Девушки в мистических образах на Хэллоуин. Фото: freepik.com
Светлана Зайцева - Редактор

Праздник Хэллоуин — это отличная возможность отдохнуть от тяжелых и мрачных будней, погрузившись в атмосферу мистики и магии. Чтобы вечер был интересным и незабываемым, стоит попробовать создать яркий, креативный и модный образ.

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Если вы думаете над костюмом на Хэллоуин своими руками, предлагаем вам четыре идеи, которые всегда актуальны, а главное — подойдут как взрослым, так и детям.

Четыре креативных образа на Хэллоуин 2024 своими руками

Рассмотрим, как быстро сделать костюмы ведьмы, зомби, скелета и вампира из подручных материалов.

Костюм "Ведьма"

Что вам понадобится:

  • черное платье или кофта и юбка;
  • черные колготки;
  • черная обувь;
  • шляпа ведьмы, которую можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно;
  • волшебная палочка, которую опять можно купить, а можно создать собственную оригинальную и неповторимую, используя подручные материалы;
  • ленты, пауки или другие мелкие украшения, имеющиеся в доступе;
  • макияж или особый грим;
  • метла (по возможности и желанию).

 

Четыре креативных образа на Хэллоуин 2024 своими руками
Девушки оделись на праздник Хэллоуин. Фото: freepik.com

Для создания шляпы из картона вырежьте конус и оберните его черной тканью или бумагой. Добавьте ленты или приклейте искусственных паучков, чтобы вид был более таинственным или жутким.

Чтобы завершить образ, добавьте палочку или другие тематические аксессуары, например бутылочку "зелья". Макияж можно сделать с акцентом на темные губы и черные линии у глаз, что подчеркнет мистичность костюма.

Предлагаем просмотреть видео, которые помогут смастерить колпак ведьмы своими руками:

 

 

Для тех, кто любит рукоделие и умеет пользоваться швейной машинкой, блоггеры предлагают более сложные, но невероятно красивые идеи для создания шляпы ведьмы:

 

Но на самом деле для полноценного образа ведьмы необязательно иметь шляпу. Можно сделать красивые кудри, дополнить образ необычной черной заколкой с перьями, пауками, обручем с черными или оранжевыми цветами. Здесь важно раскрыть свою фантазию во всю!

Кроме этого, своими руками можно создать волшебную палочку, можно использовать как ветку, так и бумагу с красками.

 

 

Костюм "Зомби"

Материалы:

  • старая одежда, которую не жалко порвать или разрисовать;
  • краска для лица (черная, зеленая, серая);
  • ножницы;
  • наждачная бумага.

 

Модные костюмы на Хэллоуин 2024 - как создать образ зомби
Парень в образе зомби. Фото: freepik.com

Как создать образ:

Если вы нашли в вашем гардеробе одежду, которую не жалко пожертвовать на эксперименты, тогда начинаем: с помощью терки или шлифовальной сетки (наждачная бумага) сделайте потертости на одежде. Разрежьте одежду на небольшие куски для создания изношенного вида. Можно измазать красками.

Сделайте грим, чтобы придать коже зеленый или бледный, "мертвый" вид. Дополните образ небрежной прической, используя гель или лак для волос, чтобы создать хаотичный вид.

Можно пойти и другим путем и сделать зомби-образ стильным, надев красивое платье или костюм, дополнив все жутким макияжем.

 

 

Костюм "Скелет"

Материалы:

  • черный комбинезон или другую темную одежду (можно взять леггинсы и лонгслив);
  • белый фетр или ткань для имитации костей;
  • клей или нити для крепления.

Инструкция:

  1. Вырежьте из белого фетра или ткани формы костей (руки, ноги, грудную клетку) и приклейте к комбинезону.
  2. Если хотите усилить эффект, разукрасьте лицо белым и черным гримом, чтобы подчеркнуть "скелетные" черты.

Такой костюм выглядит устрашающе и стильно, а завершить образ можно аксессуаром в виде косы или щитом.

Если одежду не жалко, можно нарисовать кости белой краской для ткани.

 

Можно пойти еще более легким путем и купить уже готовый комбинезон. В таком случае останется только сделать крутой грим.

 

Костюм "Вампир"

Вам может понадобиться такая мистическая атрибутика:

  • темный костюм с белой рубашкой или черное, красное платье или блузка с корсетом;
  • плащ, который можно изготовить из черной ткани и веревки;
  • искусственные зубы;
  • косметика для грима.

Дополнительными аксессуарами могут стать подвеска в форме креста, камень красного цвета или стильный обруч для волос.

Используйте белый или светлый тональный крем, чтобы придать лицу бледный вид. Нанесите его равномерно на лицо, шею и даже руки.

Для создания загадочного вида используйте темные тени для век (серо-черные или фиолетовые) и черный карандаш для контура. Красная подводка вокруг глаз придаст эффекту усталости или "голода".

Чтобы создать эффект "крови", используйте красную помаду или специальный гель для грима. Нарисуйте "подтек" крови из уголков рта или сделайте небольшой "укус" на шее.

 

 

Выбирая костюм для Хэллоуина, следуйте простым советам: используйте подручные материалы и добавляйте уникальные детали. Творческий подход и интересные акценты сделают любой образ незабываемым.

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