Місячний календар на 29 липня 2026: три речі, які принесуть удачу у повню

Місячний календар, дівчина тримає Місяць. Колаж: Новини.LIVE

Міра Оріоні Редактор

Ми зустрічаємо одну з найсильніших подій літа 2026 — повний Місяць у Водолії. За словами астрологів, 29 липня принесе багатьом несподівані усвідомлення, важливі новини та бажання змінити життя. Водночас енергетика повні традиційно посилює емоції, тому будь-які рішення варто ухвалювати з холодною головою.

Новини.LIVE розповідає, що радить місячний календар 29 липня, як залучити удачу та яких помилок уникати.

Фаза Місяця сьогодні, 29 липня 2026

У середу, 29 липня, повний Місяць зійде на небі о 17:35 за київським часом. У цей момент Місяць перебуватиме у знаку Водолія. Саме цього дня енергія нашого небесного світила досягне свого максимуму, а разом із нею можуть посилитися емоції, інтуїція та прагнення до змін.

Повня проходитиме під впливом 15-ї та 16-ї місячних діб. Перша пов'язана з потужною внутрішньою енергією та випробуванням сили волі, а друга поступово повертає відчуття гармонії та допомагає ясніше побачити подальший шлях.

Як повня у Водолії вплине на день

Повня у Водолії зміщує увагу з повсякденних турбот на майбутнє. Зростає бажання звільнитися від обмежень, спробувати новий підхід до звичних справ або наважитися на зміни, які давно відкладалися. Водолій також пов'язаний із творчістю, нестандартним мисленням і новими ідеями. Тому цього дня багатьом буде легше знаходити незвичні рішення, дивитися на ситуацію під іншим кутом. Разом із цим повня здатна зробити емоції більш інтенсивними. Настрій може швидко змінюватися, а реакція на слова чи події — бути сильнішою, ніж зазвичай.

Три речі, які принесуть удачу у повню 29 липня

Повня вважається моментом завершення та усвідомлення. Тому найкращі результати сьогодні принесуть дії, які допоможуть поставити крапку в одному етапі й підготуватися до нового:

Завершіть справу, яку давно відкладали. Подякуйте за свої досягнення. Знайдіть кілька хвилин, щоб згадати, що хорошого сталося з вами останнім часом. Дозвольте собі мріяти масштабніше. Енергія Водолія підтримує сміливі ідеї та нестандартне мислення.

Що ще сприятливо робити 29 липня

Місячний календар радить присвятити день справам, які допоможуть підбити підсумки, зміцнити впевненість у собі та підготуватися до нового етапу. Особливо сприятливо сьогодні:

завершувати справи;

аналізувати свої досягнення;

будувати плани на найближчий місяць;

займатися творчістю;

проводити відверті розмови, які давно відкладалися;

знаходити час для відпочинку;

вести щоденник або займатися іншими практиками самоаналізу;

позбуватися непотрібних речей;

проводити вечір із близькими людьми.

Чого краще уникати під час повного Місяця у Водолії

Попри сильну енергетику дня, повня може зробити людей більш емоційними та імпульсивними. Тому місячний календар радить не дозволяти почуттям керувати важливими рішеннями. Сьогодні краще не:

вступати в конфлікти;

з'ясовувати стосунки на емоціях;

ухвалювати доленосні рішення під впливом миттєвих емоцій;

перевтомлюватися фізично або морально;

накопичувати образи;

піддаватися песимізму або страху перед змінами.

Символ дня

Символом залишається Шакал. Він нагадує, що під час повні особливо важливо контролювати свої бажання та емоції. Після початку 16-ї місячної доби символом стає Метелик, який уособлює гармонію, оновлення та перехід до нового життєвого етапу.

Ритуал на повню

Увечері знайдіть 20 хвилин для себе та запишіть:

три події, за які ви вдячні минулому місяцю;

три речі, які хочете залишити позаду;

три бажання або цілі, на яких плануєте зосередитися в новому місячному циклі.

Після цього кілька хвилин посидьте в тиші, щоб усвідомити свої думки та налаштуватися на позитив.

Головна порада дня

Не поспішайте ухвалювати доленосні рішення лише через сильні емоції.

Афірмація дня

"Я з вдячністю приймаю все, що принесла мені ця повня. Я відпускаю минуле, відкриваюся новим можливостям і впевнено рухаюся вперед".

Колір дня

Блакитний. Він символізує свободу, внутрішню гармонію, ясність думок і добре відображає енергію повні у Водолії.

Яким знакам Зодіаку найбільше пощастить 29 липня

Водолій

День може принести важливі усвідомлення, цікаві знайомства або нові перспективи. Довіряйте своїй інтуїції.

Терези

Енергія повні гармонійно поєднуватиметься з вашою здатністю знаходити баланс. Це сприятливий час для творчості, романтичних зустрічей та навчання.

Близнюки

Сьогодні вам буде легше знаходити спільну мову з людьми, швидко опановувати нову інформацію та помічати можливості, які можуть позитивно вплинути на майбутнє.

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