Медовий Спас 2026 в Україні: як красиво привітати близьких 1 серпня

Українці відзначають Медовий Спас. Колаж: Новини.LIVE

Ілона Мазур Редактор

В Україні православні віряни відзначають велике свято — Медовий Спас або Маковія. Традиційно 1 серпня у храмах проходять святкові богослужіння, освячують мед, мак та запашні трави. Також це час, коли варто ділитися гарним настроєм та теплими словами.

Новини.LIVE ділиться найкращими привітаннями до Медового Спасу у прозі, віршах та листівках.

Свято Маковія 1 серпня 2026: душевні привітання у прозі

Щиро вітаю з Першим Спасом! Нехай це світле свято наповнить серце міцною вірою, подарує душевний спокій, зміцнить здоров'я та принесе у дім добробут.

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Вітаю з Медовим Спасом! Бажаю, щоб кожен день був наповнений добрими справами, щирими людьми та радісними подіями.

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Нехай життя буде таким же солодким, як свіжий мед. Нехай доля буде щедрою на щастя, любов і тепло. З Медовим Спасом!

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Зі святом Маковія! Нехай у вашій оселі завжди панують злагода, взаєморозуміння та родинне тепло. Бажаю, щоб життя було солодким, як мед, а рідні щодня дарували радість і натхнення.

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Щиро вітаю зі святом Маковія! Нехай Господь береже вас від усіх негараздів, дарує міцне здоров'я, душевний спокій та сили для нових звершень.

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Щиро вітаю з Медовим Спасом! Нехай це світле свято принесе у ваш дім затишок, достаток і взаєморозуміння.

Красиві привітання з Медовим Спасом 2026 у віршах українською мовою

Зі Спасом Медовим вітаю від серця,

миру бажаю й добра,

Хай буде радісно, Світла і Сонця,

Хай нам забудеться слово "війна".

***

Спас медовий настає,

Благодать він нам несе.

Солодкий мед нехай смакує

Й життя солодке вам дарує!

***

Медового щастя, медової погоди,

Медової любові вам на довгі роки!

Веселощів, здоров'я, терпіння і сил

Щоб Господь вас щедро благословив!

***

Свято добре і солодке

Час настав медок святить,

Все в житті хай буде гладко

І всіх Господь благословить!

***

З Медовим Спасом я вітаю всіх!

І шлю молитви в благодатне небо.

Від зла і горя, Господи, спаси!

Скуштуйте хліба з ароматним медом!

Хай ангел відведе нас від біди,

Життя хай буде з присмаком медовим,

З Медовим Спасом я вітаю всіх!

Смакуйте мед і будьте всі здорові!

***

Нехай цей Медовий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

Маковій, Медовий Спас

Меду смачного припас.

В пасічника-бджоляра

Стільники повні добра!

Липовий, терпкий, гречаний —

Кожен мед ми величаймо,

Пригощайтесь, добрі люди,

Хай сьогодні смачно буде!

***

Гарячий серпень, синій небокрай,

Духмяний запах меду і вощини.

Ми вдячні Господу за щедрий урожай,

І Спаський передзвін у небі лине.

Спасителю, прийми від нас уклін

За соти у бурштиновому соці,

Прийми молитву. Спаський передзвін

Воздасть хвалу врожаю в цьому році!

Красиві листівки з Медовим Спасом 1 серпня 2026

Листівки з Медовим Спасом 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Медовим Спасом 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Медовим Спасом 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Медовим Спасом 2026. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми розповідали, які рослини мають бити у маковійчику обов'язково, щоб залучити у життя щастя, добробут та здоров'я.

Нагадаємо, також ми писали, що можна освячувати у церкві на Маковія, а які продукти заборонено класти до святкового кошика.