Медовий Спас 2026 в Україні: як красиво привітати близьких 1 серпня
В Україні православні віряни відзначають велике свято — Медовий Спас або Маковія. Традиційно 1 серпня у храмах проходять святкові богослужіння, освячують мед, мак та запашні трави. Також це час, коли варто ділитися гарним настроєм та теплими словами.
Новини.LIVE ділиться найкращими привітаннями до Медового Спасу у прозі, віршах та листівках.
Свято Маковія 1 серпня 2026: душевні привітання у прозі
Щиро вітаю з Першим Спасом! Нехай це світле свято наповнить серце міцною вірою, подарує душевний спокій, зміцнить здоров'я та принесе у дім добробут.
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Вітаю з Медовим Спасом! Бажаю, щоб кожен день був наповнений добрими справами, щирими людьми та радісними подіями.
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Нехай життя буде таким же солодким, як свіжий мед. Нехай доля буде щедрою на щастя, любов і тепло. З Медовим Спасом!
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Зі святом Маковія! Нехай у вашій оселі завжди панують злагода, взаєморозуміння та родинне тепло. Бажаю, щоб життя було солодким, як мед, а рідні щодня дарували радість і натхнення.
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Щиро вітаю зі святом Маковія! Нехай Господь береже вас від усіх негараздів, дарує міцне здоров'я, душевний спокій та сили для нових звершень.
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Щиро вітаю з Медовим Спасом! Нехай це світле свято принесе у ваш дім затишок, достаток і взаєморозуміння.
Красиві привітання з Медовим Спасом 2026 у віршах українською мовою
Зі Спасом Медовим вітаю від серця,
миру бажаю й добра,
Хай буде радісно, Світла і Сонця,
Хай нам забудеться слово "війна".
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Спас медовий настає,
Благодать він нам несе.
Солодкий мед нехай смакує
Й життя солодке вам дарує!
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Медового щастя, медової погоди,
Медової любові вам на довгі роки!
Веселощів, здоров'я, терпіння і сил
Щоб Господь вас щедро благословив!
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Свято добре і солодке
Час настав медок святить,
Все в житті хай буде гладко
І всіх Господь благословить!
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З Медовим Спасом я вітаю всіх!
І шлю молитви в благодатне небо.
Від зла і горя, Господи, спаси!
Скуштуйте хліба з ароматним медом!
Хай ангел відведе нас від біди,
Життя хай буде з присмаком медовим,
З Медовим Спасом я вітаю всіх!
Смакуйте мед і будьте всі здорові!
***
Нехай цей Медовий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
***
Маковій, Медовий Спас
Меду смачного припас.
В пасічника-бджоляра
Стільники повні добра!
Липовий, терпкий, гречаний —
Кожен мед ми величаймо,
Пригощайтесь, добрі люди,
Хай сьогодні смачно буде!
***
Гарячий серпень, синій небокрай,
Духмяний запах меду і вощини.
Ми вдячні Господу за щедрий урожай,
І Спаський передзвін у небі лине.
Спасителю, прийми від нас уклін
За соти у бурштиновому соці,
Прийми молитву. Спаський передзвін
Воздасть хвалу врожаю в цьому році!
Красиві листівки з Медовим Спасом 1 серпня 2026
Раніше ми розповідали, які рослини мають бити у маковійчику обов'язково, щоб залучити у життя щастя, добробут та здоров'я.
Нагадаємо, також ми писали, що можна освячувати у церкві на Маковія, а які продукти заборонено класти до святкового кошика.
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