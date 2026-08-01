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Медовий Спас 2026: чим потрібно поділитися для достатку та що не можна робити

1 серпня 2026 07:04
Українці відзначають Медовий Спас. Колаж: Новини.LIVE
Ілона Мазур
Редактор

Серпень 2026 українці традиційно розпочнуть із особливого православного свята — Медового Спасу, або Маковія. Цього дня віряни згадують церковну подію Походження чесних древ животворящого Хреста Господнього. Дата сповнена традицій та звичаїв. 

Новини.LIVE розповідає, що потрібно зробити на Медовий Спас 1 серпня 2026 для миру та добробуту, а чого краще уникати.

Медовий Спас 2026: що потрібно зробити цього дня

Маковія має особливе значення для багатьох українських родин, адже поєднує церковні традиції, молитву та давні українські звичаї. Одна з головних традицій свята 1 серпня — освячення святкового кошика у храмі. Зазвичай до нього кладуть мед, мак, сезонні трави та квіти. Особливе місце займає маковійчик — букет із макових голівок, польових квітів і запашних трав. Після освячення його традиційно зберігають удома біля ікон або біля входу як символ захисту, миру та сімейного добробуту.

На Медовий Спас також заведено:

  • молитися та дякувати за все хороше у житті;
  • освячувати мед нового врожаю та маковійчик;
  • просити пробачення;
  • миритися;
  • робити добрі справи;
  • проводити час із родиною.

Чим потрібно поділитися на Медовий Спас для достатку

Одна з найтепліших традицій свята — ділитися освяченим медом і домашньою випічкою: шуликами, маківниками, медовими пряниками, завиванцями, пирогами, коржами та пампушками.

Наші предки вірили: якщо пригостити когось смачною стравою від щирого серця, у домі увесь рік будуть панувати достаток і добрі новини.

На Маковія можна пригостити:

  • рідних і друзів;
  • сусідів;
  • літніх людей;
  • тих, хто опинився у складних обставинах.

Медовий Спас 1 серпня 2026: що не можна робити

Медовий Спас припадає на початок Успенського посту, тому цей період має бути часом духовної зосередженості, молитви та стриманості. За народними традиціями, у цей день не рекомендують:

  • сваритися з рідними та близькими;
  • лихословити;
  • ображати інших;
  • бажати комусь зла;
  • поширювати плітки та несправедливі звинувачення;
  • відмовляти у допомозі тим, хто її потребує;
  • влаштовувати гучні гуляння та надмірні застілля;
  • зловживати алкоголем.

Раніше ми ділилися красивими привітаннями з Медовим Спасом 2026 у листівках, прозі та віршах українською мовою.

Нагадаємо, ми писали, які квіти та трави мають бути у маковійчику, щоб святковий букет на Маковія приніс щастя та захистив від зла.

Також ділимося, що можна освячувати у церкві на Медовий Спас.