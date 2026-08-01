Медовий Спас 2026: чим потрібно поділитися для достатку та що не можна робити

Українці відзначають Медовий Спас. Колаж: Новини.LIVE

Ілона Мазур Редактор

Серпень 2026 українці традиційно розпочнуть із особливого православного свята — Медового Спасу, або Маковія. Цього дня віряни згадують церковну подію Походження чесних древ животворящого Хреста Господнього. Дата сповнена традицій та звичаїв.

Новини.LIVE розповідає, що потрібно зробити на Медовий Спас 1 серпня 2026 для миру та добробуту, а чого краще уникати.

Медовий Спас 2026: що потрібно зробити цього дня

Маковія має особливе значення для багатьох українських родин, адже поєднує церковні традиції, молитву та давні українські звичаї. Одна з головних традицій свята 1 серпня — освячення святкового кошика у храмі. Зазвичай до нього кладуть мед, мак, сезонні трави та квіти. Особливе місце займає маковійчик — букет із макових голівок, польових квітів і запашних трав. Після освячення його традиційно зберігають удома біля ікон або біля входу як символ захисту, миру та сімейного добробуту.

На Медовий Спас також заведено:

молитися та дякувати за все хороше у житті;

освячувати мед нового врожаю та маковійчик;

просити пробачення;

миритися;

робити добрі справи;

проводити час із родиною.

Чим потрібно поділитися на Медовий Спас для достатку

Одна з найтепліших традицій свята — ділитися освяченим медом і домашньою випічкою: шуликами, маківниками, медовими пряниками, завиванцями, пирогами, коржами та пампушками.

Наші предки вірили: якщо пригостити когось смачною стравою від щирого серця, у домі увесь рік будуть панувати достаток і добрі новини.

На Маковія можна пригостити:

рідних і друзів;

сусідів;

літніх людей;

тих, хто опинився у складних обставинах.

Медовий Спас 1 серпня 2026: що не можна робити

Медовий Спас припадає на початок Успенського посту, тому цей період має бути часом духовної зосередженості, молитви та стриманості. За народними традиціями, у цей день не рекомендують:

сваритися з рідними та близькими;

лихословити;

ображати інших;

бажати комусь зла;

поширювати плітки та несправедливі звинувачення;

відмовляти у допомозі тим, хто її потребує;

влаштовувати гучні гуляння та надмірні застілля;

зловживати алкоголем.

Раніше ми ділилися красивими привітаннями з Медовим Спасом 2026 у листівках, прозі та віршах українською мовою.

Нагадаємо, ми писали, які квіти та трави мають бути у маковійчику, щоб святковий букет на Маковія приніс щастя та захистив від зла.

Також ділимося, що можна освячувати у церкві на Медовий Спас.