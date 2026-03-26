Любовний гороскоп на вихідні 28-29 березня 2026: кому пощастить

Зодіакальне коло, дівчина обіймає чоловіка. Колаж: Новини.LIVE

Останні вихідні березня готують романтичні сюрпризи кільком представникам зодіакального кола. За словами астрологів, у списку щасливчиків опинилися чотири знаки Зодіаку. Для них це буде час теплих зустрічей, чесних розмов, сильних емоцій і рішень, які змінюють майбутнє.

Новини.LIVE розповідає, яким знакам Зодіаку найбільше пощастить у коханні на вихідні 28-29 березня.

Скорпіон

Скорпіонам, які мають кохану людину, енергія цих вихідних допоможе з'ясувати, куди рухаються стосунки. Самотнім представникам знака варто прислухатися до інтуїції, вона точно підкаже, наскільки симпатія взаємна та чи варто взагалі витрачати свій час на ту чи іншу людину.

Рак

Ви отримаєте реальний шанс закласти основу для міцних і довготривалих стосунків. Енергія цього періоду подарує вам сприятливий час для щирої розмови. Слова будуть даватися легко, а відвертість не лякатиме. Дозвольте собі відкритись справжньому коханню.

Лев

Ці субота та неділя можуть принести флірт, несподівані зізнання або навіть нове знайомство. Особливо якщо ви відкриті до спілкування. Енергія сприятливих планет даруватиме вам особливу харизму. У ваших очах палатиме вогонь пристрасті.

Риби

Астрологи говорять про "емоційне перезавантаження". У ці вихідні старі почуття можуть нагадати про себе, або ви раптом зрозумієте, чого насправді хочете від любові. Не ігноруйте внутрішній голос, він підкаже правильний напрямок.

