Любовный гороскоп на выходные 28-29 марта 2026: кому повезет

Последние выходные марта готовят романтические сюрпризы нескольким представителям зодиакального круга. По словам астрологов, в списке счастливчиков оказались четыре знака Зодиака. Для них это будет время теплых встреч, честных разговоров, сильных эмоций и решений, которые меняют будущее.

Новини.LIVE рассказывает, каким знакам Зодиака больше всего повезет в любви на выходные 28-29 марта.

Скорпион

Скорпионам, которые имеют любимого человека, энергия этих выходных поможет выяснить, куда движутся отношения. Одиноким представителям знака стоит прислушаться к интуиции, она точно подскажет, насколько симпатия взаимная и стоит ли вообще тратить свое время на того или иного человека.

Рак

Вы получите реальный шанс заложить основу для крепких и долговременных отношений. Энергия этого периода подарит вам благоприятное время для искреннего разговора. Слова будут даваться легко, а откровенность не будет пугать. Позвольте себе открыться настоящей любви.

Лев

Эти суббота и воскресенье могут принести флирт, неожиданные признания или даже новое знакомство. Особенно если вы открыты к общению. Энергия благоприятных планет будет дарить вам особую харизму. В ваших глазах будет гореть огонь страсти.

Рыбы

Астрологи говорят об "эмоциональной перезагрузке". В эти выходные старые чувства могут напомнить о себе, или вы вдруг поймете, чего на самом деле хотите от любви. Не игнорируйте внутренний голос, он подскажет правильное направление.

