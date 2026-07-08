Коли святкуємо День Ольги у 2026 році: головна дата в Україні

Княгиня Ольга, віряни у церкві на богослужінні. Колаж: Новини.LIVE

Ілона Мазур Редактор

У липні українці вшановують одну з найвідоміших постатей в історії держави — святу рівноапостольну княгиню Ольгу. Після переходу ПЦУ на новий календар дата свята змінилася.

Новини.LIVE розповідає, коли День княгині Ольги у 2026 році за новим календарем, які традиції та заборони пов'язані зі святом.

Чому княгиню Ольгу вважають особливою постаттю

Свята рівноапостольна княгиня Ольга займає особливе місце в історії України. Вона стала першою правителькою Київської Русі, яка прийняла християнство. А також увійшла в історію як мудра державна діячка та талановита дипломатка.

Коли День княгині Ольги у 2026 році за новим календарем

Після переходу Православної Церкви України на новоюліанський календар, дата вшанування рівноапостольної княгині Ольги припадає на 11 липня (за старим календарем 24 липня). Ця дата незмінна. Для жінок, які носять ім'я Ольга, 11 липня є днем ангела. У 2026 році свято випадає на суботу, тож для багатьох це гарна нагода відвідати церкву, провести день у родинному колі та привітати іменинниць.

День Ольги 2026: головні традиції свята

Традиційно українські віряни відвідують храми, щоб взяти участь у богослужінні, поставити свічку перед іконою святої та звернутися до неї з молитвою.

До княгині Ольги найчастіше моляться про:

мудрість у прийнятті важливих рішень;

духовну силу;

мир і злагоду в родині;

здоров'я дітей та близьких;

захист.

Після відвідин храму багато родин збираються за сімейним столом, проводять час разом, діляться добрими словами та вітають іменинниць.

Що варто зробити у День Ольги

Церква радить присвятити свято добрим справам та духовному збагаченню. Доброю традицією вважається:

відвідати богослужіння;

помолитися святій Ользі;

привітати жінок з ім'ям Ольга з іменинами;

допомогти тим, хто потребує підтримки;

приділити час родині та близьким;

зробити пожертву або подати милостиню.

Що не можна робити в День Ольги 11 липня

З Днем княгині Ольги пов'язано чимало народних звичаїв. У народі вважали, що цього дня категорично не можна:

сваритися;

ображати інших;

бажати комусь зла;

позичати гроші, хліб та сіль;

займатися важкою фізичною працею без нагальної потреби;

заздрити;

лихословити;

планувати весілля.

Також у деяких регіонах 11 липня не купалися у водоймах. За повір'ям, вода цього дня може "змити" здоров'я, удачу або добробут людини.

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