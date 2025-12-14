Привітання з Ханукою 2025 — красиві побажання на івриті та листівки

Ханука 2025 — як красиво привітати зі Святом Світла
З 14 по 22 грудня євреї всього світу відзначатимуть Свято Світла або Свято восьми свічок — Хануку. У цей святковий період юдеї згадують про диво, що сталося після звільнення від грецького ярма, а саме — відновлення Єрусалиму та повторне освячення Другого Храму.
Новини.LIVE ділиться з Вами добіркою щирих привітань з Ханукою у прозі та листівках, а також красивих побажань на івриті.
Привітання з Ханукою на івриті
חג חנוכה שמח
(Хаг ханука самеах)
Зі святом Хануки
***
בריאות ,פרנסה,אושר ושמחה
(Бріют парнаса ошер ве сімха)
Здоров'я, процвітання, щастя і радощів
***
שיהיה חג מתוק ושקט
(Ше ієє хаг маток ве шакет)
Щоб було свято солодке і тихе
Ханука 2025 — привітання своїми словами
Зі світлим святом Хануки! Нехай вогники ханукії принесуть у ваш дім мир, тепло та надію, а кожен день свята наповниться вірою.
***
Вітаю з Ханукою! Нехай це свято нагадує, що навіть маленьке світло здатне розігнати велику темряву.
***
Щасливої Хануки! Бажаю вам духовної сили, внутрішнього спокою та благословення.
***
Зі світлим святом Хануки! Нехай світло свічок зігріває душу і єднає родину.
***
Вітаю зі святом Хануки! Нехай у ці дні світло перемоги добра над темрявою надихає вас на мудрі рішення, щирі вчинки та добрі справи.
Красиві листівки до Хануки
Нагадаємо, раніше ми писали як обчислюється єврейський календар та чому в Ізраїлі 5786 рік.
Читайте Новини.LIVE!