Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Ханука 2025 — як красиво привітати зі Святом Світла

Ханука 2025 — як красиво привітати зі Святом Світла

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 07:01
Привітання з Ханукою 2025 — красиві побажання на івриті та листівки
Родина відзначає Хануку. Фото: istockphoto.com

З 14 по 22 грудня євреї всього світу відзначатимуть Свято Світла або Свято восьми свічок — Хануку. У цей святковий період юдеї згадують про диво, що сталося після звільнення від грецького ярма, а саме — відновлення Єрусалиму та повторне освячення Другого Храму.

Новини.LIVE ділиться з Вами добіркою щирих привітань з Ханукою у прозі та листівках, а також красивих побажань на івриті.

Реклама
Читайте також:

Привітання з Ханукою на івриті

חג חנוכה שמח 

(Хаг ханука самеах)

Зі святом Хануки

***
 
בריאות ,פרנסה,אושר ושמחה 

(Бріют парнаса ошер ве сімха)

Здоров'я, процвітання, щастя і радощів

***
 
שיהיה חג מתוק ושקט 

(Ше ієє хаг маток ве шакет)

Щоб було свято солодке і тихе

Ханука 2025 — привітання своїми словами

Зі світлим святом Хануки! Нехай вогники ханукії принесуть у ваш дім мир, тепло та надію, а кожен день свята наповниться вірою.

***

Вітаю з Ханукою! Нехай це свято нагадує, що навіть маленьке світло здатне розігнати велику темряву.

***

Щасливої Хануки! Бажаю вам духовної сили, внутрішнього спокою та благословення.

***

Зі світлим святом Хануки! Нехай світло свічок зігріває душу і єднає родину.

***

Вітаю зі святом Хануки! Нехай у ці дні світло перемоги добра над темрявою надихає вас на мудрі рішення, щирі вчинки та добрі справи.

Красиві листівки до Хануки

Привітання з Ханукою
Листівки з Ханукою. Колаж: Новини.LIVE
Красиві листівки до Хануки
Листівки з Ханукою. Колаж: Новини.LIVE
Ханука 2025 — привітання
Листівки з Ханукою. Колаж: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше ми писали як обчислюється єврейський календар та чому в Ізраїлі 5786 рік.

свята привітання листівки побажання Ханука
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації