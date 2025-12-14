Привітання з Ханукою 2025 — красиві побажання на івриті та листівки

Родина відзначає Хануку. Фото: istockphoto.com

З 14 по 22 грудня євреї всього світу відзначатимуть Свято Світла або Свято восьми свічок — Хануку. У цей святковий період юдеї згадують про диво, що сталося після звільнення від грецького ярма, а саме — відновлення Єрусалиму та повторне освячення Другого Храму.

Новини.LIVE ділиться з Вами добіркою щирих привітань з Ханукою у прозі та листівках, а також красивих побажань на івриті.

Привітання з Ханукою на івриті

חג חנוכה שמח

(Хаг ханука самеах)

Зі святом Хануки

***



בריאות ,פרנסה,אושר ושמחה

(Бріют парнаса ошер ве сімха)

Здоров'я, процвітання, щастя і радощів

***



שיהיה חג מתוק ושקט

(Ше ієє хаг маток ве шакет)

Щоб було свято солодке і тихе

Ханука 2025 — привітання своїми словами

Зі світлим святом Хануки! Нехай вогники ханукії принесуть у ваш дім мир, тепло та надію, а кожен день свята наповниться вірою.

***

Вітаю з Ханукою! Нехай це свято нагадує, що навіть маленьке світло здатне розігнати велику темряву.

***

Щасливої Хануки! Бажаю вам духовної сили, внутрішнього спокою та благословення.

***

Зі світлим святом Хануки! Нехай світло свічок зігріває душу і єднає родину.

***

Вітаю зі святом Хануки! Нехай у ці дні світло перемоги добра над темрявою надихає вас на мудрі рішення, щирі вчинки та добрі справи.

Красиві листівки до Хануки

Листівки з Ханукою. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Ханукою. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Ханукою. Колаж: Новини.LIVE

