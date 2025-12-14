Видео
Україна
Видео

Ханука 2025 — как красиво поздравить с Праздником Света

Ханука 2025 — как красиво поздравить с Праздником Света

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 07:01
Поздравления с Ханукой 2025 — красивые пожелания на иврите и открытки
Семья отмечает Хануку. Фото: istockphoto.com

С 14 по 22 декабря евреи всего мира будут отмечать Праздник Света или Праздник восьми свечей — Хануку. В этот праздничный период иудеи вспоминают о чуде, которое произошло после освобождения от греческого ига, а именно — восстановление Иерусалима и повторное освящение Второго Храма.

Новини.LIVE делится с Вами подборкой искренних поздравлений с Ханукой в прозе и открытках, а также красивых пожеланий на иврите.

Читайте также:

Поздравления с Ханукой на иврите

חג חנוכה שמח

(Хаг ханука самеах)

С праздником Хануки

***

בריאות ,פרנסה,אושר ושמחה

(Бриют парнаса ошер ве симха)

Здоровья, процветания, счастья и радости

***

שיהיה חג מתוק ושקט

(Ше иее хаг маток ве шакет)

Чтобы был праздник сладкий и тихий

Ханука 2025 — поздравления своими словами

Со светлым праздником Хануки! Пусть огоньки ханукии принесут в ваш дом мир, тепло и надежду, а каждый день праздника наполнится верой.

***

Поздравляю с Ханукой! Пусть этот праздник напоминает, что даже маленький свет способен разогнать большую тьму.

***

Счастливой Хануки! Желаю вам духовной силы, внутреннего спокойствия и благословения.

***

Со светлым праздником Хануки! Пусть свет свечей согревает душу и объединяет семью.

***

Поздравляю с праздником Хануки! Пусть в эти дни свет победы добра над тьмой вдохновляет вас на мудрые решения, искренние поступки и добрые дела.

Красивые открытки к Хануке

Привітання з Ханукою
Открытки с Ханукой. Коллаж: Новини.LIVE
Красиві листівки до Хануки
Открытки с Ханукой. Коллаж: Новини.LIVE
Ханука 2025 — привітання
Открытки с Ханукой. Коллаж: Новини.LIVE

Напомним, ранее мы писали как исчисляется еврейский календарь и почему в Израиле 5786 год.

праздники поздравления открытки пожелания Ханука
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
