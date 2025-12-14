Поздравления с Ханукой 2025 — красивые пожелания на иврите и открытки

Ханука 2025 — как красиво поздравить с Праздником Света
С 14 по 22 декабря евреи всего мира будут отмечать Праздник Света или Праздник восьми свечей — Хануку. В этот праздничный период иудеи вспоминают о чуде, которое произошло после освобождения от греческого ига, а именно — восстановление Иерусалима и повторное освящение Второго Храма.
Новини.LIVE делится с Вами подборкой искренних поздравлений с Ханукой в прозе и открытках, а также красивых пожеланий на иврите.
Поздравления с Ханукой на иврите
חג חנוכה שמח
(Хаг ханука самеах)
С праздником Хануки
***
בריאות ,פרנסה,אושר ושמחה
(Бриют парнаса ошер ве симха)
Здоровья, процветания, счастья и радости
***
שיהיה חג מתוק ושקט
(Ше иее хаг маток ве шакет)
Чтобы был праздник сладкий и тихий
Ханука 2025 — поздравления своими словами
Со светлым праздником Хануки! Пусть огоньки ханукии принесут в ваш дом мир, тепло и надежду, а каждый день праздника наполнится верой.
***
Поздравляю с Ханукой! Пусть этот праздник напоминает, что даже маленький свет способен разогнать большую тьму.
***
Счастливой Хануки! Желаю вам духовной силы, внутреннего спокойствия и благословения.
***
Со светлым праздником Хануки! Пусть свет свечей согревает душу и объединяет семью.
***
Поздравляю с праздником Хануки! Пусть в эти дни свет победы добра над тьмой вдохновляет вас на мудрые решения, искренние поступки и добрые дела.
Красивые открытки к Хануке
