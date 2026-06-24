Календар свят на липень 2026: яка головна подія місяця чекає українців

Українці відзначають державне свято. Фото: forpost.media

Ілона Мазур Редактор

Літо у самому розпалі. Українці планують відпустки, відпочинок та подорожі. Водночас липень 2026 року буде багатим на державні та професійні свята. Зокрема, ми зустрінемо одну з головних дат місяця — День Української Державності. Також із професійними святами ми вітатимемо поліцейських, медиків й багатьох військових.

Новини.LIVE ділиться календарем свят та вихідних на липень 2026, який підкаже, коли час для відпочинку та допоможе не пропустити важливі події.

Вихідні та робочі дні у липні 2026

В Україні триває воєнний стан, тож усі додаткові (святкові) вихідні скасовано. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Тож, у липні вихідними будуть лише субота та неділя.

У липні буде 31 день:

робочі — 23;

вихідні (субота та неділя) — 8.

Вихідними у другий літній місяць стануть такі дати:

4 та 5 липня;

11 та 12 липня;

18 та 19 липня;

25 та 26 липня.

Календар свят на липень 2026

Список усіх важливих державних, професійних і міжнародних свят на липень 2026:

1 липня — День державного реєстратора в Україні, День архітектури України, День слідчого;

— День державного реєстратора в Україні, День архітектури України, День слідчого; 2 липня — День податківця, Міжнародний день спортивного журналіста;

— День податківця, Міжнародний день спортивного журналіста; 3 липня — День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України , Всесвітній день без поліетиленових пакетів;

— , Всесвітній день без поліетиленових пакетів; 4 липня — День судового експерта України, День Національної поліції України , Міжнародний день Дніпра;

— , Міжнародний день Дніпра; 5 липня — День Військово-Морських Сил Збройних Сил України , День звільнення міста Краматорська від проросійських терористів, День звільнення міста Слов'янська від проросійських терористів, Всесвітній день бікіні;

— , День звільнення міста Краматорська від проросійських терористів, День звільнення міста Слов'янська від проросійських терористів, Всесвітній день бікіні; 6 липня — Міжнародний день поцілунків;

— Міжнародний день поцілунків; 7 липня — День працівника природно-заповідної справи, Міжнародний день миру та любові;

— День працівника природно-заповідної справи, Міжнародний день миру та любові; 10 липня — Всесвітній день енергетичної незалежності, День Ніколи Тесли;

— Всесвітній день енергетичної незалежності, День Ніколи Тесли; 11 липня — Всесвітній день народонаселення;

— Всесвітній день народонаселення; 12 липня — Всесвітній день бортпровідника, День рибалки;

— Всесвітній день бортпровідника, День рибалки; 13 липня — Міжнародний день головоломки, Міжнародний день гірських порід, Всесвітній день року;

— Міжнародний день головоломки, Міжнародний день гірських порід, Всесвітній день року; 14 липня — Міжнародний день небінарних людей;

— Міжнародний день небінарних людей; 15 липня — День Української Державності, День миротворця, День хрещення Київської Русі ;

— ; 16 липня — День прийняття Декларації про суверенітет України , День бухгалтера ;

— , ; 17 липня — День етнографа України ;

— ; 18 липня — Міжнародний день Нельсона Мандели;

— Міжнародний день Нельсона Мандели; 19 липня — День тренера, День працівників металургійної тa гірничодобувної промисловості;

— День тренера, День працівників металургійної тa гірничодобувної промисловості; 20 липня — Міжнародний день Місяця, День дослідження космосу;

— Міжнародний день Місяця, День дослідження космосу; 22 липня — День визволення Сєвєродонецька від проросійських сепаратистів;

— День визволення Сєвєродонецька від проросійських сепаратистів; 24 липня — День фінансового працівника в Україні, Всесвітній день БДСМ;

— День фінансового працівника в Україні, Всесвітній день БДСМ; 25 липня — День системного адміністратора;

— День системного адміністратора; 26 липня — День працівників торгівлі, День парашутиста;

— День працівників торгівлі, День парашутиста; 27 липня — День медика , Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку;

— , Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку; 28 липня — Міжнародний день боротьби iз вірусними гепатитами

— Міжнародний день боротьби iз вірусними гепатитами 29 липня — День вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних Сил України ;

— ; 30 липня — Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, Всесвітній день вишивки, Міжнародний день дружби;

— Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, Всесвітній день вишивки, Міжнародний день дружби; 31 липня — Міжнародний день фахівців з впровадження цифрових технологій, День системного адміністратора, Міжнародний день рятувальника, День народження Гаррі Поттера.

Також ділимося з вами православним церковним календарем свят на липень 2026, який допоможе не пропустити головні релігійні події місяця.