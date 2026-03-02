Що таке Пурим і які традиції свята

Євреї під час читання Книги Естер у синагозі. Фото: Reuters

Сьогодні, 2 березня, єврейський народ починає святкувати Пурим. Це радісне свято в юдейському календарі, яке символізує порятунок єврейського народу від винищення у Перській імперії понад 2400 років тому.

Новини.LIVE розповідають що це за свято та як його відзначають.

Історія свята

Свято відзначають на 14-й день місяця адар (у 2026 році це припадає на вечір 2 та день 3 березня). Зазначимо, що в Єрусалимі та деяких інших стародавніх містах святкують Шушан Пурим — на день пізніше, тобто 4 березня. Це через те, що в столиці імперії — місті Шушан — боротьба тривала на один день довше.

За біблійним переказом, столиці імперії Сузах при дворі царя Артаксеркс I (у єврейській традиції — Ахашверош) жив єврей Мордехай. Він відмовився вклонитися вельможі Аману, а той у свою вирішив помститися не лише Мордехаю, а й усьому єврейському народові.

Дитина тримає свиток під час молитов у синагозі. Фото: Reuters

Тому Аман переконав царя видати указ про знищення євреїв по всій імперії. Щоб визначити, коли саме здійснити помсту — він кинув жереб — "пур". Звідси і назва свята — Пурим.

Мордехай попросив втрутитися в цю історію свою племінницю Естер. Вона на той час була царицею Персії, але приховувала своє єврейське походження.

Естер довелося ризикувати життям, оскільки з’являтися до царя без запрошення було заборонено. Вона звернулася до нього з проханням і на бенкеті викрила змову Амана. Цар розгнівався та наказав стратити Амана на шибениці, яку той приготував для Мордехая.

Хоча царський указ не можна було скасувати, євреям дозволили захищатися. У призначений день вони змогли відбити напад своїх ворогів. Так і з’явилось щорічне святкування на пам’ять про спасіння.

Як євреї святкують Пурим

За день до свята євреї дотримуються "Посту Есфірі". Це пов’язано з тим, що цариця перед тим, як звернутися до царя за порятунком народу, оголосила триденний піст.

У цей день у синагозі ввечері та вранці читають історію про Естер. Коли звучить ім’я Амана, присутні шумлять тріскачками або тупотять ногами, ніби стирають його ім’я.

Під час цього свята прийнято дарувати їжу друзям (щонайменше два види одній людині). Це можуть бути солодощі, випічка, фрукти або напої. Традиція підкреслює дружбу та єдність громади.

Обов’язково потрібно дати пожертви щонайменше двом людям, які потребують допомоги.

Вечеря, зазвичай, є урочистою, її проводять з родиною та друзями. Традиційно подають м’ясні страви, вино та солодощі.

Символом цього свята та перемоги над ворогом є "Вуха Амана" (гоменташ) — це трикутне печиво з маком, варенням чи іншою начинкою.

Печиво гоменташ. Фото: The New York Times

Діти й дорослі перевдягаються в костюми. Це пов’язано з ідеєю "прихованого дива" в історії Естер, адже ім’я Бога у книзі прямо не згадується.

Ізраїльтяни святкують Пурим. Фото: UPI

Які ще свята відзначають євреї в цей період

Щороку у грудні юдеї всього світу відзначають Хануку. Цікаво, що жінки та чоловіки святкують окремо. Про причини окремого святкування читайте на Новини.LIVE.

Також незабаром очікується головне юдейське свято — Песах. Цьогоріч він розпочнеться у ввечері 2 квітня, а триватиме до вечора 9 квітня.