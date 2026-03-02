Почему дети и взрослые одеваются и шумят в синагоге

Евреи во время чтения Книги Эсфирь в синагоге. Фото: Reuters

Сегодня, 2 марта, начинается празднование Пурима — одного из самых радостных праздников в еврейском календаре. Оно напоминает о спасении еврейского народа от уничтожения во времена Персидской империи более 2400 лет назад.

Новини.LIVE рассказывают что это за праздник и как его отмечают.

История праздника

Праздник отмечают на 14-й день месяца адар (в 2026 году это приходится на вечер 2 и день 3 марта). Отметим, что в Иерусалиме и некоторых других древних городах празднуют Шушан Пурим — на день позже, то есть 4 марта. Это из-за того, что в столице империи — городе Шушан — борьба продолжалась на один день дольше.

По библейскому преданию, в столице империи Сузах при дворе царя Артаксеркса I (в еврейской традиции — Ахашверош) жил еврей Мордехай. Он отказался поклониться вельможе Аману, а тот в свою очередь решил отомстить не только Мордехаю, но и всему еврейскому народу.

Ребенок держит свиток во время молитв в синагоге. Фото: Reuters

Поэтому Аман убедил царя издать указ об уничтожении евреев по всей империи. Чтобы определить, когда именно осуществить месть — он бросил жребий — "пур". Отсюда и название праздника — Пурим.

Мордехай попросил вмешаться в эту историю свою племянницу Эстер. Она в то время была царицей Персии, но скрывала свое еврейское происхождение.

Эстер пришлось рисковать жизнью, поскольку появляться к царю без приглашения было запрещено. Она обратилась к нему с просьбой и на пиру разоблачила заговор Амана. Царь разгневался и приказал казнить Амана на виселице, которую тот приготовил для Мордехая.

Хотя царский указ нельзя было отменить, евреям разрешили защищаться. В назначенный день они смогли отразить нападение своих врагов. Так и появилось ежегодное празднование в память о спасении.

Как евреи празднуют Пурим

За день до праздника евреи придерживаются "Поста Эсфири". Это связано с тем, что царица перед тем, как обратиться к царю за спасением народа, объявила трехдневный пост.

В этот день в синагоге вечером и утром читают историю об Эсфири. Когда звучит имя Амана, присутствующие шумят трещотками или топают ногами, будто стирают его имя.

Во время этого праздника принято дарить еду друзьям (как минимум два вида одному человеку). Это могут быть сладости, выпечка, фрукты или напитки. Традиция подчеркивает дружбу и единство общины.

Обязательно нужно дать пожертвования как минимум двум людям, которые нуждаются в помощи.

Ужин, как правило, является торжественным, его проводят с семьей и друзьями. Традиционно подают мясные блюда, вино и сладости.

Символом этого праздника и победы над врагом является "Уши Амана" (гоменташ) — это треугольное печенье с маком, вареньем или другой начинкой.

Печенье гоменташ. Фото: The New York Times

Дети и взрослые переодеваются в костюмы. Это связано с идеей "скрытого чуда" в истории Эстер, ведь имя Бога в книге прямо не упоминается.

Израильтяне празднуют Пурим. Фото: UPI

Какие еще праздники отмечают евреи в этот период

Ежегодно в декабре иудеи всего мира отмечают Хануку. Интересно, что женщины и мужчины празднуют отдельно. О причинах отдельного празднования читайте на Новини.LIVE.

Также вскоре ожидается главный иудейский праздник — Песах. В этом году он начнется вечером 2 апреля, а продлится до вечера 9 апреля.