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Яке сьогодні, 31 жовтня, свято — все про дату та традиції дня

31 жовтня 2024 05:05
Світлана Зайцева - Редактор
Яке свято 31 жовтня 2024 — прикмети, традиції та заборони на Гелловін
Позитивна дівчина тримає великий гарбуз. Фото: dreamstime.com
Світлана Зайцева - Редактор

Сьогодні, 31 жовтня, Україна разом із багатьма країнами світу відзначає містичне свято Гелловін. Інша важлива подія, яка привертає увагу до екологічних проблем, — Міжнародний день Чорного моря. Віряни вшановують пам'ять преподобних Спиридона та Никодима Печерських. Новий рік стає ще ближчим — залишився 61 день.

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Новини.LIVE ділиться зі своїми читачами, які ще важливі події зустрінемо 31 жовтня, чим цей день особливий, які його традиції, народні прикмети та головні заборони.

Який сьогодні, 31 жовтня, день в Україні та світі 

31 жовтня на Україну та світ чекає не одна цікава та важлива подія, яка додає особливого змісту цій даті, об'єднуючи різні культури, екологічні цінності, та професійні досягнення: 

  • Геловін. Популярне свято, коріння якого сягає кельтської культури. У ніч з 31 жовтня на 1 листопада люди переодягаються в костюми містичних істот і влаштовують веселі вечірки. У багатьох країнах світу заведено ходити від будинку до будинку та просити солодощі відомою фразою "Treat or Trick" ("пригостіть або пошкодуєте", "ласощі чи капості").
  • Міжнародний день Чорного моря. Це екологічне свято, метою якого є привернення уваги до проблем збереження екосистеми Чорного моря та збереження його ресурсів.
  • Всесвітній день економії. Свято економії та збереження коштів, започатковане 1924 року під час міжнародного конгресу в Італії для популяризації фінансової грамотності.
  • Всесвітній день міст. Дата була затверджена ООН 2014 року, щоб підвищити обізнаність про виклики сучасних міст, змушуючи замислитись про роль міст у боротьбі зі зміною клімату та екологічною кризою.
  • Міжнародний день хокейного воротаря.Це професійне свято воротарів, які стоять на сторожі воріт своїх команд, присвячене їхній особливій ролі у хокеї.
  • Міжнародний день вина "Каріньян". Свято присвячене вину з винограду Каріньян, який має особливу історію і поширений у Франції. Цей день нагадує про значення та відродження цього сорту винограду у сучасному виноробстві.

 

Який сьогодні, 31 жовтня, день в Україні та світі
Атрибути на свято Гелловін. Фото: dreamstime.com

Яке сьогодні, 31 жовтня, церковне свято

31 жовтня в церковному календарі — день пам’яті преподобних Спиридона та Никодима Печерських, які стали символами молитовної відданості та духовної праці. Ці святі жили у XII столітті в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври, де протягом 30 років займалися випіканням проскур — хлібців для вірян.

Про преподобного Никодима відомо небагато: він працював разом зі Спиридоном, навчаючись у нього духовної праці. А от про Спиридона збереглися легенди. Одна з них розповідає, як він зумів зупинити пожежу, накривши полум'я своїм одягом, який як на диво не загорівся. Залишки полум'я він загасив водою. Після цього Спиридона і Никодима стали вважати захисниками від пожеж. Мощі обох святих і досі перебувають у Києво-Печерській лаврі, а їхня історія надихає вірян молитовною силою і чудотворенням.

 

Яке сьогодні, 31 жовтня, церковне свято
Преподобні Спиридон та Никодим. Фото: mefodiy.org.ua

Що не можна робити 31 жовтня — головні заборони дня

У церковне свято 31 жовтня існують певні заборони, яких слід дотримуватися:

  • не влаштовуйте сварок;
  • не використовуйте лайку;
  • не відмовляйте у допомозі тим, хто її просить;
  • не лінуйтеся;
  • не заздріть;
  • не бажайте іншим зла. 

За народними прикметами, 31 жовтня не рекомендується:

  • підіймати будь-які предмети з землі, адже вважається, що так можна отримати пристріт;
  • спілкуватися з незнайомцями — це може призвести до небажаних наслідків.

 

Що не можна робити 31 жовтня — головні заборони дня
Жінка читає біблію у церкві. Фото: freepik.com

Народні прикмети та традиції на 31 жовтня

У народному календарі 31 жовтня — свято Никодимів день, Никодим. За старих часів цього дня господарі переводили курей у тепліші курники, рибалки вирушали на риболовлю, а на гроші за свій перший улов купували свічку і ставили її в храмі — на удачу.

Також 31 жовтня традиційно готують страви з курки — у народі вважають, що якщо з'їсти хоч шматочок курки цього дня, то біда обійде стороною.

Також наші пращуру вірили у такі прикмети цього дня:

  • Яка погода 31 жовтня, такою вона буде в квітні.
  • Якщо корови скриплять в хліві зубами, чекайте затяжної та холодної зими.
  • Якщо в цей день хмари пливуть з півночі на південь, до сонячної погоди, а з півдня на північ — до негоди.
  • Якщо горобці голосно цвірінькають, чекайте на теплу погоду.
  • Якщо снігурі вже почали співати, невдовзі розпочнеться справжня зима.
  • Якщо 31 жовтня ясно і сонячно, то найближчими днями буде сильний поривчастий вітер. 

 

Народні прикмети та традиції на 31 жовтня
Кури у теплому курнику. Фото: depositphotos.com

Хто святкує День ангела 31 жовтня та як назвати дитину

З іменинами сьогодні обов'язково вітають: 

  • Всеволодів;
  • Олександрів;
  • Олексіїв;
  • Анатоліїв;
  • Артемів;
  • Василів;
  • Германів;
  • Іванів;
  • Микол;
  • Романів;
  • Сергіїв;
  • Степанів;
  • Федорів. 

традиції свята народні прикмети 31 жовтня заборони Гелловін

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