Яке свято 31 жовтня 2024 — прикмети, традиції та заборони на Гелловін

Яке сьогодні, 31 жовтня, свято — все про дату та традиції дня
Сьогодні, 31 жовтня, Україна разом із багатьма країнами світу відзначає містичне свято Гелловін. Інша важлива подія, яка привертає увагу до екологічних проблем, — Міжнародний день Чорного моря. Віряни вшановують пам'ять преподобних Спиридона та Никодима Печерських. Новий рік стає ще ближчим — залишився 61 день.
Новини.LIVE ділиться зі своїми читачами, які ще важливі події зустрінемо 31 жовтня, чим цей день особливий, які його традиції, народні прикмети та головні заборони.
Який сьогодні, 31 жовтня, день в Україні та світі
31 жовтня на Україну та світ чекає не одна цікава та важлива подія, яка додає особливого змісту цій даті, об'єднуючи різні культури, екологічні цінності, та професійні досягнення:
- Геловін. Популярне свято, коріння якого сягає кельтської культури. У ніч з 31 жовтня на 1 листопада люди переодягаються в костюми містичних істот і влаштовують веселі вечірки. У багатьох країнах світу заведено ходити від будинку до будинку та просити солодощі відомою фразою "Treat or Trick" ("пригостіть або пошкодуєте", "ласощі чи капості").
- Міжнародний день Чорного моря. Це екологічне свято, метою якого є привернення уваги до проблем збереження екосистеми Чорного моря та збереження його ресурсів.
- Всесвітній день економії. Свято економії та збереження коштів, започатковане 1924 року під час міжнародного конгресу в Італії для популяризації фінансової грамотності.
- Всесвітній день міст. Дата була затверджена ООН 2014 року, щоб підвищити обізнаність про виклики сучасних міст, змушуючи замислитись про роль міст у боротьбі зі зміною клімату та екологічною кризою.
- Міжнародний день хокейного воротаря.Це професійне свято воротарів, які стоять на сторожі воріт своїх команд, присвячене їхній особливій ролі у хокеї.
- Міжнародний день вина "Каріньян". Свято присвячене вину з винограду Каріньян, який має особливу історію і поширений у Франції. Цей день нагадує про значення та відродження цього сорту винограду у сучасному виноробстві.
Яке сьогодні, 31 жовтня, церковне свято
31 жовтня в церковному календарі — день пам’яті преподобних Спиридона та Никодима Печерських, які стали символами молитовної відданості та духовної праці. Ці святі жили у XII столітті в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври, де протягом 30 років займалися випіканням проскур — хлібців для вірян.
Про преподобного Никодима відомо небагато: він працював разом зі Спиридоном, навчаючись у нього духовної праці. А от про Спиридона збереглися легенди. Одна з них розповідає, як він зумів зупинити пожежу, накривши полум'я своїм одягом, який як на диво не загорівся. Залишки полум'я він загасив водою. Після цього Спиридона і Никодима стали вважати захисниками від пожеж. Мощі обох святих і досі перебувають у Києво-Печерській лаврі, а їхня історія надихає вірян молитовною силою і чудотворенням.
Що не можна робити 31 жовтня — головні заборони дня
У церковне свято 31 жовтня існують певні заборони, яких слід дотримуватися:
- не влаштовуйте сварок;
- не використовуйте лайку;
- не відмовляйте у допомозі тим, хто її просить;
- не лінуйтеся;
- не заздріть;
- не бажайте іншим зла.
За народними прикметами, 31 жовтня не рекомендується:
- підіймати будь-які предмети з землі, адже вважається, що так можна отримати пристріт;
- спілкуватися з незнайомцями — це може призвести до небажаних наслідків.
Народні прикмети та традиції на 31 жовтня
У народному календарі 31 жовтня — свято Никодимів день, Никодим. За старих часів цього дня господарі переводили курей у тепліші курники, рибалки вирушали на риболовлю, а на гроші за свій перший улов купували свічку і ставили її в храмі — на удачу.
Також 31 жовтня традиційно готують страви з курки — у народі вважають, що якщо з'їсти хоч шматочок курки цього дня, то біда обійде стороною.
Також наші пращуру вірили у такі прикмети цього дня:
- Яка погода 31 жовтня, такою вона буде в квітні.
- Якщо корови скриплять в хліві зубами, чекайте затяжної та холодної зими.
- Якщо в цей день хмари пливуть з півночі на південь, до сонячної погоди, а з півдня на північ — до негоди.
- Якщо горобці голосно цвірінькають, чекайте на теплу погоду.
- Якщо снігурі вже почали співати, невдовзі розпочнеться справжня зима.
- Якщо 31 жовтня ясно і сонячно, то найближчими днями буде сильний поривчастий вітер.
Хто святкує День ангела 31 жовтня та як назвати дитину
З іменинами сьогодні обов'язково вітають:
- Всеволодів;
- Олександрів;
- Олексіїв;
- Анатоліїв;
- Артемів;
- Василів;
- Германів;
- Іванів;
- Микол;
- Романів;
- Сергіїв;
- Степанів;
- Федорів.
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