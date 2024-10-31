Какой праздник 31 октября 2024 года — приметы, традиции и запреты на Хэллоуин

Положительная девушка держит большую тыкву. Фото: dreamstime.com

Сегодня, 31 октября, Украина вместе со многими странами мира отмечает мистический праздник Хэллоуин. Другое важное событие, которое привлекает внимание к экологическим проблемам, — Международный день Черного моря. Верующие чтят память преподобных Спиридона и Никодима Печерских. Новый год становится еще ближе — остался 61 день.

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Новини.LIVE делится со своими читателями, какие еще важные события встретим 31 октября, чем этот день особенный, каковы его традиции, народные приметы и главные запреты.

Какой сегодня, 31 октября, день в Украине и мире

31 октября Украину и мир ждет не одно интересное и важное событие, которое добавляет особое содержание этой дате, объединяя различные культуры, экологические ценности и профессиональные достижения:

Хэллоуин . Популярный праздник, корни которого уходят к кельтской культуре. В ночь с 31 октября на 1 ноября люди переодеваются в костюмы мистических существ и устраивают веселые вечеринки. Во многих странах мира принято ходить от дома к дому и просить сладости известной фразой "Treat or Trick" ("угостите или пожалеете", "сладость или гадость").

. Популярный праздник, корни которого уходят к кельтской культуре. В ночь с 31 октября на 1 ноября люди переодеваются в костюмы мистических существ и устраивают веселые вечеринки. Во многих странах мира принято ходить от дома к дому и просить сладости известной фразой "Treat or Trick" ("угостите или пожалеете", "сладость или гадость"). Международный день Черного моря . Это экологический праздник, целью которого является привлечение внимания к проблемам сохранения экосистемы Черного моря и его ресурсов.

. Это экологический праздник, целью которого является привлечение внимания к проблемам сохранения экосистемы Черного моря и его ресурсов. Всемирный день экономии . Праздник экономии и сбережения средств, начатый в 1924 году во время международного конгресса в Италии для популяризации финансовой грамотности.

. Праздник экономии и сбережения средств, начатый в 1924 году во время международного конгресса в Италии для популяризации финансовой грамотности. Всемирный день городов . Дата была утверждена ООН в 2014 году, чтобы повысить осведомленность о вызовах современных городов, заставляя задуматься о роли городов в борьбе с изменением климата и экологическим кризисом.

. Дата была утверждена ООН в 2014 году, чтобы повысить осведомленность о вызовах современных городов, заставляя задуматься о роли городов в борьбе с изменением климата и экологическим кризисом. Международный день хоккейного вратаря . Это профессиональный праздник вратарей, стоящих на страже ворот своих команд, посвященный их особой роли в хоккее.

. Это профессиональный праздник вратарей, стоящих на страже ворот своих команд, посвященный их особой роли в хоккее. Международный день вина "Кариньян". Праздник посвящен вину из винограда Кариньяна, который имеет особую историю и распространен во Франции. Этот день напоминает значение и возрождение этого сорта винограда в современном виноделии.

Атрибуты на праздник Хэллоуин. Фото: dreamstime.com

Какой сегодня, 31 октября, церковный праздник

31 октября в церковном календаре — день памяти преподобных Спиридона и Никодима Печерских, ставших символами молитвенной преданности и духовного труда. Эти святые жили в XII веке в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры, где в течение 30 лет занимались выпеканием проскур — хлебцев для верующих.

О преподобном Никодиме известно мало: он работал вместе со Спиридоном, учась у него духовному труду. А вот о Спиридоне сохранились легенды. Одна из них рассказывает, как он сумел остановить пожар, накрыв пламя своей одеждой, которая как ни удивительно не загорелась. Остатки пламени он погасил водой. После этого Спиридона и Никодима стали считать защитниками пожаров. Мощи обоих святых до сих пор находятся в Киево-Печерской лавре, а их история вдохновляет верующих молитвенной силой и чудотворением.

Преподобные Спиридон и Никодим. Фото: mefodiy.org.ua

Что нельзя делать 31 октября — главные запреты дня

В церковный праздник 31 октября существуют определенные запреты, которые следует соблюдать:

не устраивайте ссор;

не используйте брань;

не отказывайте в помощи просящим ее;

не ленитесь;

не завидуйте;

не желайте другим зла.

По народным приметам, 31 октября не рекомендуется:

поднимать любые предметы с земли, ведь считается, что так можно получить сглаз;

общаться с незнакомцами — это может привести к нежелательным последствиям.

Женщина читает библию в церкви. Фото: freepik.com

Народные приметы и традиции на 31 октября

В народном календаре 31 октября — праздник Никодимов день, Никодим. В старину в этот день хозяева переводили кур в более теплые курятники, рыбаки отправлялись на рыбалку, а на деньги за свой первый улов покупали свечу и ставили ее в храме — на удачу.

Также 31 октября традиционно готовят блюда из курицы — в народе считают, что если съесть хоть кусочек курицы в этот день, то беда обойдет стороной.

Также наши предки в этот день следили:

Какая погода 31 октября, такой она будет в апреле.

Если коровы скрипят в хлеву зубами, ждите затяжной и холодной зимы.

Если в этот день облака плывут с севера на юг, к солнечной погоде, а с юга на север — к непогоде.

Если воробьи громко чирикают, ждите теплую погоду.

Если снегуры уже начали петь, скоро начнется настоящая зима.

Если 31 октября ясно и солнечно, то в ближайшие дни будет сильный порывистый ветер.

Куры в теплом курятнике. Фото: depositphotos.com

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