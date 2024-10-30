Яке свято 30 жовтня 2024 року — прикмети, традиції та заборони

Дівчина радіє теплому осінньому дню. Фото: freepik.com

Сьогодні, 30 жовтня, в Україні День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Також своє професійне свято відзначають українські тренери. Віряни вшановують пам'ять мученика Зиновія і мучениці Зиновії, сестри його. Новий рік чекає на українців через 62 дні.

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Новини.LIVE розповідає Вам, які ще важливі події зустрінемо 30 жовтня, чим цей день особливий, а також про його традиції, народні прикмети та головні заборони.

Який сьогодні, 30 жовтня, день в Україні та світі

30 жовтня відзначається низка важливих та різнопланових свят, які присвячені різним професіям, громадським питанням та здоров'ю. Ось які події цього дня мають особливе значення:

День тренера в Україні (неофіційне свято). Дата спрямована на те, щоб відзначити внесок тренерів у розвиток спорту та підтримку майбутніх чемпіонів. Тренери не тільки допомагають спортсменам досягти високих результатів, але й формують цінності, мотивують та підтримують у складні моменти. Цей день є можливістю висловити подяку тренерам, які віддають свої сили на благо спортивного розвитку та виховання молодого покоління.

(неофіційне свято). Дата спрямована на те, щоб відзначити внесок тренерів у розвиток спорту та підтримку майбутніх чемпіонів. Тренери не тільки допомагають спортсменам досягти високих результатів, але й формують цінності, мотивують та підтримують у складні моменти. Цей день є можливістю висловити подяку тренерам, які віддають свої сили на благо спортивного розвитку та виховання молодого покоління. День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в Україні . Це свято вшановує тих, хто присвятив своє життя боротьбі з наркоманією та виявленню злочинів, пов'язаних з обігом наркотичних речовин. Завдяки їхній відданій праці суспільство стає безпечнішим, і молодь отримує можливість будувати майбутнє в середовищі, вільному від наркотиків.

. Це свято вшановує тих, хто присвятив своє життя боротьбі з наркоманією та виявленню злочинів, пов'язаних з обігом наркотичних речовин. Завдяки їхній відданій праці суспільство стає безпечнішим, і молодь отримує можливість будувати майбутнє в середовищі, вільному від наркотиків. Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів . Цей міжнародний день присвячений медсестрам та медбратам, які працюють в ортопедичній медицині. Вони допомагають пацієнтам з травмами опорно-рухового апарату та хронічними захворюваннями, що обмежують рухливість. Їхня робота надзвичайно важлива, адже завдяки їхній турботі пацієнти мають можливість повернутися до активного життя. Цей день є визнанням їхнього внеску у сферу охорони здоров'я.

. Цей міжнародний день присвячений медсестрам та медбратам, які працюють в ортопедичній медицині. Вони допомагають пацієнтам з травмами опорно-рухового апарату та хронічними захворюваннями, що обмежують рухливість. Їхня робота надзвичайно важлива, адже завдяки їхній турботі пацієнти мають можливість повернутися до активного життя. Цей день є визнанням їхнього внеску у сферу охорони здоров'я. День поінформованості про цукрову залежність. Цей день має на меті підвищити обізнаність про ризики надмірного споживання цукру та наслідки для здоров'я. Цукрова залежність може призвести до таких захворювань, як діабет, ожиріння, проблеми із зубами та серцево-судинні захворювання. Цей день створений для того, щоб надати людям інформацію та підтримку в напрямку здорового харчування та зменшення цукру у раціоні.

Боротьба з наркоторгівцями. Фото: google.com

Яке сьогодні, 30 жовтня, церковне свято

30 жовтня в церковному календарі — день пам'яті святих мучеників Зиновія і Зиновії. Святі жили у III столітті в Кілікії (Мала Азія). Зиновій був римським трибуном, відомий своєю відданістю Богу. Він усіляко намагався долучити язичників до віри Христової та мав дар зцілення.

Імператор Декій вимагав від нього поклоніння ідолам, але Зиновій відмовився, залишаючись вірним християнським переконанням. За це його стратили 284 року. Зиновія, його сестра, теж виступила проти імператорського наказу та прийняла мученицьку смерть разом із братом. Їхня історія стала символом незламної віри та відданості християнським цінностям, і цей день відзначається як свято їхньої пам'яті.

Мученики Зиновій і Зиновія. Фото: google.com

Що не можна робити 30 жовтня — головні заборони дня

У церковне свято 30 жовтня церква закликає уникати сварок, лихослів'я, пліток, наклепу та осуду. Також вважається неправильним проявляти жадібність, заздрість, прагнення до помсти й лінь. Важливо не відмовляти в допомозі тим, хто звертається за підтримкою.

За народними прикметами, сьогодні не можна:

лінуватися — це може призвести до фінансових труднощів;

ображати птахів, особливо якщо синичка залетіла в будинок: її виганяти не слід, оскільки це обіцяє невдачу;

позичати гроші чи брати в борг — це призведе до безгрошів'я.

Дівчина у теплій хустині восени. Фото: freepik.com

Народні прикмети та традиції на 30 жовтня

У народі день прозвали Синиччин. Зазвичай до 30 жовтня вже прилітали зимові птахи, такі як синиці, снігурі. Їхня поява знаменувала наближення зими.

Наші пращури за прикметами дня судили, якою буде погода:

Якщо коти 30 жовтня міцно сплять, ще буде зберігатися тепло.

Якщо на рослинах багато павутини, холоду чекати не скоро.

Якщо у ніч з 29 на 30 жовтня на небі мало зірок, почнуться хуртовини.

Синичка сидить на старому дереві. Фото: pixabay.com

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З іменинами сьогодні вітають:

Анастасію;

Олену;

Артема;

Германа;

Йосипа;

Леоніда;

Макара;

Максима;

Марка;

Матвія;

Олександра;

Петра;

Семена;

Степана.

Статуя янгола з квітами. Фото: depositphotos.com

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