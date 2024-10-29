Погода в Україні 30 жовтня — повний прогноз від Укрігдрометцентру

Осінній Київ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у середу, 30 жовтня, протримається тепла погода. Подекуди можливі невеликі локальні опади, які завершаться до кінця дня.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 30 жовтня

Погода в Україні 30 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

В Україні буде хмарно з проясненнями. У західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій будуть невеликі дощі. Інші території матимуть суху погоду.

Вітер віятиме у західному напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. Вночі стовпчики термометра покажуть +2...+7 °С. Найхолодніше буде у східних областях та на Сумщині — там температура повітря коливатиметься від -2 °С морозу і до +3 °С. Вдень температура зросте до +10...+15 °С.

Температурна карта України. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптики спрогнозували, як впродовж цього тижня різко зміниться погода та в які області прийде суттєве похолодання.

Також відомо, якою буде погода у Львові завтра.