Погода в Украине 30 октября — полный прогноз от Укригдрометцентра

Осенний Киев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в среду, 30 октября, продержится теплая погода. Кое-где возможны небольшие локальные осадки, которые завершатся к концу дня.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 30 октября

Погода в Украине 30 октября. Фото: Укргидрометцентр

В Украине облачно с прояснениями. В западных областях, а также в Житомирской и Винницкой пройдут небольшие дожди. Остальные территории будут иметь сухую погоду.

Ветер будет дуть в западном направлении со скоростью 5-10 м/с. Ночью столбики термометра покажут +2...+7 °С. Холоднее всего будет в восточных областях и на Сумщине — там температура воздуха будет колебаться от -2 °С мороза и до +3 °С. Днем температура вырастет до +10...+15 °С.

Температурная карта Украины. Фото: скриншот

Напомним, синоптики спрогнозировали, как в течение этой недели резко изменится погода и в какие области придет существенное похолодание.

Также известно, какой будет погода во Львове.