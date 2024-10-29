Погода в Украине 30 октября — полный прогноз от Укригдрометцентра

Последние теплые дни месяца — прогноз погоды на завтра
В Украине в среду, 30 октября, продержится теплая погода. Кое-где возможны небольшие локальные осадки, которые завершатся к концу дня.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 30 октября
В Украине облачно с прояснениями. В западных областях, а также в Житомирской и Винницкой пройдут небольшие дожди. Остальные территории будут иметь сухую погоду.
Ветер будет дуть в западном направлении со скоростью 5-10 м/с. Ночью столбики термометра покажут +2...+7 °С. Холоднее всего будет в восточных областях и на Сумщине — там температура воздуха будет колебаться от -2 °С мороза и до +3 °С. Днем температура вырастет до +10...+15 °С.
Напомним, синоптики спрогнозировали, как в течение этой недели резко изменится погода и в какие области придет существенное похолодание.
Также известно, какой будет погода во Львове.
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