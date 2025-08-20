Яке свято 20 серпня 2025 — прикмети, традиції та заборони

Родина відпочиває на природі. Фото: freepik.com

Сьогодні, 20 серпня, українці відзначають одразу кілька важливих подій. Цього дня віряни вшановують пам'ять пророка Самуїла. Також у календарі кілька цікавих міжнародних свят. А до Нового року залишилося 133 дні.

У цій статті ви дізнаєтеся, які свята припадають на 20 серпня 2025 року, що цього дня можна робити, а від чого варто утриматися, аби залучити удачу, щастя та мир у своє життя.

Яке свято в Україні та світі 20 серпня

Міжнародний день медичного транспорту . Це свято присвячене тим, хто щодня рятує життя, забезпечуючи швидке та безпечне транспортування пацієнтів. Без медичного транспорту сучасна медицина не могла б працювати настільки ефективно.

. Це свято присвячене тим, хто щодня рятує життя, забезпечуючи швидке та безпечне транспортування пацієнтів. Без медичного транспорту сучасна медицина не могла б працювати настільки ефективно. Всесвітній день москітів (комарів) . Комарі — не лише набридливі комахи, а й переносники небезпечних хвороб. Це день нагадує про важливість боротьби з інфекціями, які вони поширюють, але й про роль цих комах у природному балансі.

. Комарі — не лише набридливі комахи, а й переносники небезпечних хвороб. Це день нагадує про важливість боротьби з інфекціями, які вони поширюють, але й про роль цих комах у природному балансі. Всесвітній день лінощів. Нагода дозволити собі відпочинок без докорів сумління. У метушливому світі це свято нагадує, що відновлення сил є так само важливим, як і праця.

Церковне свято 20 серпня — день пророка Самуїла

За новим календарем цього дня вшановують пам'ять святого пророка Самуїла. Він був останнім суддею Ізраїлю, мужнім праведником, який закликав людей відмовитися від ідолопоклонства та жити у вірі.

У молитвах до святого Самуїла просять:

захисту для чоловіків;

здоров'я та мудрості;

допомоги у вирішенні суперечок і складних справ.

У народі 20 серпня називали Самойлів день, і його вважали чоловічим святом. Цього дня було заведено влаштовувати щедрі частування на честь чоловіків, вважалося, що це залучить в оселю щастя. Особливою стравою вважалася смажена картопля з грибами — символ ситості та добробуту.

Також цього дня загадували бажання, які, за віруваннями, точно мали здійснитися.

Зображення пророка Самуїла. Фото: google.com

Що можна і чого не можна робити 20 серпня

Що варто зробити:

привітати чоловіків і вшанувати їх святковим столом;

загадати бажання — воно обов'язково збудеться;

подякувати за допомогу й проявити доброту.

Чого не можна робити:

починати нові справи — краще завершити розпочате;

планувати весілля чи сватання — вірили, що шлюб буде неспокійним;

сваритися, заздрити, відмовляти в допомозі;

надвечір ходити до лісу, адже це вважалося небезпечним.

Народні прикмети та традиції на 20 серпня

Наші предки уважно стежили за природою, вважаючи цей день провісником осінньої погоди:

ясна й тепла погода — до сухої та сонячної осені;

дощ і похмуро — до вологої осені;

низький туман вранці — на ясну осінь;

яскравий захід сонця — хороша погода на найближчі дні;

багато горобини — до сирої осені, але й щедрого врожаю вівса наступного року;

журавлі летять високо — осінь буде довгою та теплою.

Журавлі у гнізді. Фото: freepik.com

Хто святкує іменини 20 серпня

Сьогодні іменини святкують:

Віктор;

Володимир;

Іван;

Максим;

Тимофій;

Федір.

Також ділимося з вами детальним церковним календарем свят на серпень 2025 року.