Яке сьогодні, 20 серпня, свято — що слід робити для щастя в оселі

Яке сьогодні, 20 серпня, свято — що слід робити для щастя в оселі

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 04:59
Яке свято 20 серпня 2025 — прикмети, традиції та заборони
Родина відпочиває на природі. Фото: freepik.com

Сьогодні, 20 серпня, українці відзначають одразу кілька важливих подій. Цього дня віряни вшановують пам'ять пророка Самуїла. Також у календарі кілька цікавих міжнародних свят. А до Нового року залишилося 133 дні.

У цій статті ви дізнаєтеся, які свята припадають на 20 серпня 2025 року, що цього дня можна робити, а від чого варто утриматися, аби залучити удачу, щастя та мир у своє життя.

Читайте також:

Яке свято в Україні та світі 20 серпня

  • Міжнародний день медичного транспорту. Це свято присвячене тим, хто щодня рятує життя, забезпечуючи швидке та безпечне транспортування пацієнтів. Без медичного транспорту сучасна медицина не могла б працювати настільки ефективно.
  • Всесвітній день москітів (комарів). Комарі — не лише набридливі комахи, а й переносники небезпечних хвороб. Це день нагадує про важливість боротьби з інфекціями, які вони поширюють, але й про роль цих комах у природному балансі.
  • Всесвітній день лінощів. Нагода дозволити собі відпочинок без докорів сумління. У метушливому світі це свято нагадує, що відновлення сил є так само важливим, як і праця.

Церковне свято 20 серпня — день пророка Самуїла

За новим календарем цього дня вшановують пам'ять святого пророка Самуїла. Він був останнім суддею Ізраїлю, мужнім праведником, який закликав людей відмовитися від ідолопоклонства та жити у вірі.

У молитвах до святого Самуїла просять:

  • захисту для чоловіків;
  • здоров'я та мудрості;
  • допомоги у вирішенні суперечок і складних справ.

У народі 20 серпня називали Самойлів день, і його вважали чоловічим святом. Цього дня було заведено влаштовувати щедрі частування на честь чоловіків, вважалося, що це залучить в оселю щастя. Особливою стравою вважалася смажена картопля з грибами — символ ситості та добробуту.

Також цього дня загадували бажання, які, за віруваннями, точно мали здійснитися.

 

Церковне свято 20 серпня — день пророка Самуїла
Зображення пророка Самуїла. Фото: google.com

Що можна і чого не можна робити 20 серпня

Що варто зробити:

  • привітати чоловіків і вшанувати їх святковим столом;
  • загадати бажання — воно обов'язково збудеться;
  • подякувати за допомогу й проявити доброту.

Чого не можна робити:

  • починати нові справи — краще завершити розпочате;
  • планувати весілля чи сватання — вірили, що шлюб буде неспокійним;
  • сваритися, заздрити, відмовляти в допомозі;
  • надвечір ходити до лісу, адже це вважалося небезпечним.

Народні прикмети та традиції на 20 серпня

Наші предки уважно стежили за природою, вважаючи цей день провісником осінньої погоди:

  • ясна й тепла погода — до сухої та сонячної осені;
  • дощ і похмуро — до вологої осені;
  • низький туман вранці — на ясну осінь;
  • яскравий захід сонця — хороша погода на найближчі дні;
  • багато горобини — до сирої осені, але й щедрого врожаю вівса наступного року;
  • журавлі летять високо — осінь буде довгою та теплою.

 

Народні прикмети та традиції на 20 серпня
Журавлі у гнізді. Фото: freepik.com

Хто святкує іменини 20 серпня

Сьогодні іменини святкують:

  • Віктор;
  • Володимир;
  • Іван;
  • Максим;
  • Тимофій;
  • Федір.

Також ділимося з вами детальним церковним календарем свят на серпень 2025 року.

прикмети традиції заборони свято 20 серпня
Людмила Мельник - Редактор
Автор:
Людмила Мельник
