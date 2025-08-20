Яке свято 20 серпня 2025 — прикмети, традиції та заборони

Яке сьогодні, 20 серпня, свято — що слід робити для щастя в оселі
Сьогодні, 20 серпня, українці відзначають одразу кілька важливих подій. Цього дня віряни вшановують пам'ять пророка Самуїла. Також у календарі кілька цікавих міжнародних свят. А до Нового року залишилося 133 дні.
У цій статті ви дізнаєтеся, які свята припадають на 20 серпня 2025 року, що цього дня можна робити, а від чого варто утриматися, аби залучити удачу, щастя та мир у своє життя.
Яке свято в Україні та світі 20 серпня
- Міжнародний день медичного транспорту. Це свято присвячене тим, хто щодня рятує життя, забезпечуючи швидке та безпечне транспортування пацієнтів. Без медичного транспорту сучасна медицина не могла б працювати настільки ефективно.
- Всесвітній день москітів (комарів). Комарі — не лише набридливі комахи, а й переносники небезпечних хвороб. Це день нагадує про важливість боротьби з інфекціями, які вони поширюють, але й про роль цих комах у природному балансі.
- Всесвітній день лінощів. Нагода дозволити собі відпочинок без докорів сумління. У метушливому світі це свято нагадує, що відновлення сил є так само важливим, як і праця.
Церковне свято 20 серпня — день пророка Самуїла
За новим календарем цього дня вшановують пам'ять святого пророка Самуїла. Він був останнім суддею Ізраїлю, мужнім праведником, який закликав людей відмовитися від ідолопоклонства та жити у вірі.
У молитвах до святого Самуїла просять:
- захисту для чоловіків;
- здоров'я та мудрості;
- допомоги у вирішенні суперечок і складних справ.
У народі 20 серпня називали Самойлів день, і його вважали чоловічим святом. Цього дня було заведено влаштовувати щедрі частування на честь чоловіків, вважалося, що це залучить в оселю щастя. Особливою стравою вважалася смажена картопля з грибами — символ ситості та добробуту.
Також цього дня загадували бажання, які, за віруваннями, точно мали здійснитися.
Що можна і чого не можна робити 20 серпня
Що варто зробити:
- привітати чоловіків і вшанувати їх святковим столом;
- загадати бажання — воно обов'язково збудеться;
- подякувати за допомогу й проявити доброту.
Чого не можна робити:
- починати нові справи — краще завершити розпочате;
- планувати весілля чи сватання — вірили, що шлюб буде неспокійним;
- сваритися, заздрити, відмовляти в допомозі;
- надвечір ходити до лісу, адже це вважалося небезпечним.
Народні прикмети та традиції на 20 серпня
Наші предки уважно стежили за природою, вважаючи цей день провісником осінньої погоди:
- ясна й тепла погода — до сухої та сонячної осені;
- дощ і похмуро — до вологої осені;
- низький туман вранці — на ясну осінь;
- яскравий захід сонця — хороша погода на найближчі дні;
- багато горобини — до сирої осені, але й щедрого врожаю вівса наступного року;
- журавлі летять високо — осінь буде довгою та теплою.
Хто святкує іменини 20 серпня
Сьогодні іменини святкують:
- Віктор;
- Володимир;
- Іван;
- Максим;
- Тимофій;
- Федір.
Також ділимося з вами детальним церковним календарем свят на серпень 2025 року.
