Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Какой сегодня, 20 августа, праздник — что делать для счастья

Какой сегодня, 20 августа, праздник — что делать для счастья

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 04:59
Какой праздник 20 августа 2025 года — приметы, традиции и запреты
Семья отдыхает на природе. Фото: freepik.com

Сегодня, 20 августа, украинцы отмечают сразу несколько важных событий. В этот день верующие чтят память пророка Самуила. Также в календаре несколько интересных международных праздников. А до Нового года осталось 133 дня.

В этой статье вы узнаете, какие праздники отмечаем 20 августа 2025 года, что в этот день можно делать, а от чего стоит воздержаться, чтобы привлечь удачу, счастье и мир в свою жизнь.

Реклама
Читайте также:

Какой праздник в Украине и мире 20 августа

  • Международный день медицинского транспорта. Этот праздник посвящен тем, кто ежедневно спасает жизни, обеспечивая быструю и безопасную транспортировку пациентов. Без медицинского транспорта современная медицина не могла бы работать настолько эффективно.
  • Всемирный день москитов (комаров). Комары — не только надоедливые насекомые, но и переносчики опасных болезней. Это день напоминает о важности борьбы с инфекциями, которые они распространяют, но и о роли этих насекомых в природном балансе.
  • Всемирный день лени. Возможность позволить себе отдых без угрызений совести. В суетливом мире этот праздник напоминает, что восстановление сил так же важно, как и труд.

Церковный праздник 20 августа — день пророка Самуила

По новому календарю в этот день чтят память святого пророка Самуила. Он был последним судьей Израиля, мужественным праведником, который призывал людей отказаться от идолопоклонства и жить в вере.

В молитвах к святому Самуилу просят:

  • защиты для мужчин;
  • здоровья и мудрости;
  • помощи в решении споров и сложных дел.

В народе 20 августа называли Самойлов день, и его считали мужским праздником. В этот день было принято устраивать щедрые угощения в честь мужчин, считалось, что это привлечет в дом счастье. Особым блюдом считалась жареная картошка с грибами — символ сытости и благополучия.

Также в этот день загадывали желания, которые, по верованиям, точно должны были осуществиться.

 

Церковный праздник 20 августа — день пророка Самуила
Изображение пророка Самуила. Фото: google.com

Что можно и чего нельзя делать 20 августа

Что стоит сделать:

  • поздравить мужчин и почтить их праздничным столом;
  • загадать желание — оно обязательно сбудется;
  • поблагодарить за помощь и проявить доброту.

Чего нельзя делать:

  • начинать новые дела — лучше завершить начатое;
  • планировать свадьбу или сватовство — верили, что брак будет неспокойным;
  • ссориться, завидовать, отказывать в помощи;
  • под вечер ходить в лес, ведь это считалось опасным.

Народные приметы и традиции на 20 августа

Наши предки внимательно следили за природой, считая этот день предсказателем осенней погоды:

  • ясная и теплая погода — к сухой и солнечной осени;
  • дождь и пасмурно — к влажной осени;
  • низкий туман утром — к ясной осени;
  • яркий закат — хорошая погода на ближайшие дни;
  • много рябины — к сырой осени, но и щедрому урожаю овса в следующем году;
  • журавли летят высоко — осень будет долгой и теплой.

 

Народные приметы и традиции на 20 августа
Журавли в гнезде. Фото: freepik.com

Кто празднует именины 20 августа

Сегодня именины празднуют:

  • Виктор;
  • Владимир;
  • Иван;
  • Максим;
  • Тимофей;
  • Федор.

Также делимся с вами подробным церковным календарем праздников на август 2025 года.

приметы традиции запреты праздник 20 августа
Людмила Мельник - Редактор
Автор:
Людмила Мельник
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации