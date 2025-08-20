Какой праздник 20 августа 2025 года — приметы, традиции и запреты

Семья отдыхает на природе. Фото: freepik.com

Сегодня, 20 августа, украинцы отмечают сразу несколько важных событий. В этот день верующие чтят память пророка Самуила. Также в календаре несколько интересных международных праздников. А до Нового года осталось 133 дня.

В этой статье вы узнаете, какие праздники отмечаем 20 августа 2025 года, что в этот день можно делать, а от чего стоит воздержаться, чтобы привлечь удачу, счастье и мир в свою жизнь.

Какой праздник в Украине и мире 20 августа

Международный день медицинского транспорта . Этот праздник посвящен тем, кто ежедневно спасает жизни, обеспечивая быструю и безопасную транспортировку пациентов. Без медицинского транспорта современная медицина не могла бы работать настолько эффективно.

. Этот праздник посвящен тем, кто ежедневно спасает жизни, обеспечивая быструю и безопасную транспортировку пациентов. Без медицинского транспорта современная медицина не могла бы работать настолько эффективно. Всемирный день москитов (комаров) . Комары — не только надоедливые насекомые, но и переносчики опасных болезней. Это день напоминает о важности борьбы с инфекциями, которые они распространяют, но и о роли этих насекомых в природном балансе.

. Комары — не только надоедливые насекомые, но и переносчики опасных болезней. Это день напоминает о важности борьбы с инфекциями, которые они распространяют, но и о роли этих насекомых в природном балансе. Всемирный день лени. Возможность позволить себе отдых без угрызений совести. В суетливом мире этот праздник напоминает, что восстановление сил так же важно, как и труд.

Церковный праздник 20 августа — день пророка Самуила

По новому календарю в этот день чтят память святого пророка Самуила. Он был последним судьей Израиля, мужественным праведником, который призывал людей отказаться от идолопоклонства и жить в вере.

В молитвах к святому Самуилу просят:

защиты для мужчин;

здоровья и мудрости;

помощи в решении споров и сложных дел.

В народе 20 августа называли Самойлов день, и его считали мужским праздником. В этот день было принято устраивать щедрые угощения в честь мужчин, считалось, что это привлечет в дом счастье. Особым блюдом считалась жареная картошка с грибами — символ сытости и благополучия.

Также в этот день загадывали желания, которые, по верованиям, точно должны были осуществиться.

Изображение пророка Самуила. Фото: google.com

Что можно и чего нельзя делать 20 августа

Что стоит сделать:

поздравить мужчин и почтить их праздничным столом;

загадать желание — оно обязательно сбудется;

поблагодарить за помощь и проявить доброту.

Чего нельзя делать:

начинать новые дела — лучше завершить начатое;

планировать свадьбу или сватовство — верили, что брак будет неспокойным;

ссориться, завидовать, отказывать в помощи;

под вечер ходить в лес, ведь это считалось опасным.

Народные приметы и традиции на 20 августа

Наши предки внимательно следили за природой, считая этот день предсказателем осенней погоды:

ясная и теплая погода — к сухой и солнечной осени;

дождь и пасмурно — к влажной осени;

низкий туман утром — к ясной осени;

яркий закат — хорошая погода на ближайшие дни;

много рябины — к сырой осени, но и щедрому урожаю овса в следующем году;

журавли летят высоко — осень будет долгой и теплой.

Журавли в гнезде. Фото: freepik.com

Кто празднует именины 20 августа

Сегодня именины празднуют:

Виктор;

Владимир;

Иван;

Максим;

Тимофей;

Федор.

Также делимся с вами подробным церковным календарем праздников на август 2025 года.