Какой праздник 20 августа 2025 года — приметы, традиции и запреты

Какой сегодня, 20 августа, праздник — что делать для счастья
Сегодня, 20 августа, украинцы отмечают сразу несколько важных событий. В этот день верующие чтят память пророка Самуила. Также в календаре несколько интересных международных праздников. А до Нового года осталось 133 дня.
В этой статье вы узнаете, какие праздники отмечаем 20 августа 2025 года, что в этот день можно делать, а от чего стоит воздержаться, чтобы привлечь удачу, счастье и мир в свою жизнь.
Какой праздник в Украине и мире 20 августа
- Международный день медицинского транспорта. Этот праздник посвящен тем, кто ежедневно спасает жизни, обеспечивая быструю и безопасную транспортировку пациентов. Без медицинского транспорта современная медицина не могла бы работать настолько эффективно.
- Всемирный день москитов (комаров). Комары — не только надоедливые насекомые, но и переносчики опасных болезней. Это день напоминает о важности борьбы с инфекциями, которые они распространяют, но и о роли этих насекомых в природном балансе.
- Всемирный день лени. Возможность позволить себе отдых без угрызений совести. В суетливом мире этот праздник напоминает, что восстановление сил так же важно, как и труд.
Церковный праздник 20 августа — день пророка Самуила
По новому календарю в этот день чтят память святого пророка Самуила. Он был последним судьей Израиля, мужественным праведником, который призывал людей отказаться от идолопоклонства и жить в вере.
В молитвах к святому Самуилу просят:
- защиты для мужчин;
- здоровья и мудрости;
- помощи в решении споров и сложных дел.
В народе 20 августа называли Самойлов день, и его считали мужским праздником. В этот день было принято устраивать щедрые угощения в честь мужчин, считалось, что это привлечет в дом счастье. Особым блюдом считалась жареная картошка с грибами — символ сытости и благополучия.
Также в этот день загадывали желания, которые, по верованиям, точно должны были осуществиться.
Что можно и чего нельзя делать 20 августа
Что стоит сделать:
- поздравить мужчин и почтить их праздничным столом;
- загадать желание — оно обязательно сбудется;
- поблагодарить за помощь и проявить доброту.
Чего нельзя делать:
- начинать новые дела — лучше завершить начатое;
- планировать свадьбу или сватовство — верили, что брак будет неспокойным;
- ссориться, завидовать, отказывать в помощи;
- под вечер ходить в лес, ведь это считалось опасным.
Народные приметы и традиции на 20 августа
Наши предки внимательно следили за природой, считая этот день предсказателем осенней погоды:
- ясная и теплая погода — к сухой и солнечной осени;
- дождь и пасмурно — к влажной осени;
- низкий туман утром — к ясной осени;
- яркий закат — хорошая погода на ближайшие дни;
- много рябины — к сырой осени, но и щедрому урожаю овса в следующем году;
- журавли летят высоко — осень будет долгой и теплой.
Кто празднует именины 20 августа
Сегодня именины празднуют:
- Виктор;
- Владимир;
- Иван;
- Максим;
- Тимофей;
- Федор.
Также делимся с вами подробным церковным календарем праздников на август 2025 года.
