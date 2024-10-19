19 жовтня 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня

Дівчина радіє теплому осінньому дню. Фото: freepik.com

Сьогодні, 19 жовтня, ми відзначатимемо Всеукраїнський день відповідальності людини та День працівників целюлозно-паперової промисловості. Також разом зі світом українці зустрінуть Всесвітній день гуманітарної допомоги. Надзвичайно важливий цей день для вірян в Україні, окрім Димитрівської батьківської суботи, вшановують пам'ять пророка Іоїля та святого мученика Уара і сім учителів. Згадують перенесення мощів преподобного Іоана Рильського. До Нового ріку залишилося 73 дні.

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Новини.LIVE ділиться з читачами, які ще важливі події будемо зустрічати 19 жовтня, чим цей день особливий, які його традиції, народні прикмети та заборони.

Який сьогодні, 19 жовтня, день в Україні та світі

Українці у цю суботу зустрінуть:

Всеукраїнський день відповідальності людини — свято встановлено з метою підвищення рівня відповідальності серед громадян та вшанування пам’яті видатного українця Богдана Гаврилишина;

— свято встановлено з метою підвищення рівня відповідальності серед громадян та вшанування пам’яті видатного українця День працівників целюлозно-паперової промисловості ;

; Всесвітній день гуманітарних дій (World Humanitarian Action Day) — день, присвячений виявленню вдячності та поваги до активістів і героїв гуманітарної справи;

(World Humanitarian Action Day) — день, присвячений виявленню вдячності та поваги до активістів і героїв гуманітарної справи; Всесвітній день дитячої кістки та суглобів ;

; Всесвітній день співу — святкують щорічно у третю суботу жовтня;

— святкують щорічно у третю суботу жовтня; Міжнародний день археології — ця подія також відзначається щорічно у третю суботу жовтня;

— ця подія також відзначається щорічно у третю суботу жовтня; Всесвітній день "Оцініть своє життя" ;

; Міжнародний день джину з тоніком.

Всеукраїнський день відповідальності людини. Фото: depositphotos.com

Яке сьогодні, 19 жовтня, церковне свято

У суботу, 19 жовтня, в церковному календарі:

Димитрівська батьківська субота — останній поминальний день у році, коли вшановують покійних родичів, знайомих та близьких.

— останній поминальний день у році, коли вшановують покійних родичів, знайомих та близьких. День пам'яті пророка Іоїля — вважається першим біблійним пророком, який залишив записи своїх проповідей. Жив у V столітті до н. е., в Іудеї.

— вважається першим біблійним пророком, який залишив записи своїх проповідей. Жив у V столітті до н. е., в Іудеї. День пам'яті святого мученика Уара і з ним семи вчителів християнських, вдови Клеопатри та її сина — святий жив у III-IV століттях, у Єгипті, в часи гонінь на християн. Сам він був воєначальником і таємно сповідував християнську віру. За допомогу сімом християнським вчителям-ув'язненим був закатований та страчений.

— святий жив у III-IV століттях, у Єгипті, в часи гонінь на християн. Сам він був воєначальником і таємно сповідував християнську віру. За допомогу сімом християнським вчителям-ув'язненим був закатований та страчений. Перенесення мощів преподобного Іоана Рильського. Болгарський монах і відлюдник, якого шанують як святого і покровителя Болгарії, народився в благочестивій сім'ї наприкінці IX століття. Заснував Рильський монастир у горах Рила, що є одним із найбільших і найвідоміших православних монастирів у Болгарії. Відомий своєю духовною мудрістю та подвижницьким життям, отримав особливу пошану як зразок смирення, молитви та відданості Богові.

Віряни у церкві ставлять свічки. Фото: pomisna.info

Що не можна робити 19 жовтня — головні заборони дня

Церква виступає категорично проти:

сварок;

конфліктів;

злості;

лихослів'я;

пліток;

наклепу;

осуду;

жадібності;

заздрості;

помсти;

байдужості.

Оскільки ця субота присвячена поминанню та вшануванню померлих, забороняється:

вживати спиртні напої;

погано говорити про померлих;

поминати їх алкоголем;

влаштовувати галасливі поминальні застілля;

залишати алкоголь і їжу на могилах.

За народними прикметами цього дня в жодному разі не можна відмовляти в милостині - вважається, що через жебраків звертається покійна рідня. Даси "копійку" — розбагатієш на гривню.

Також наші предки вірили, що у свято, 19 жовтня, не можна:

вбивати павуків;

хвалитися та демонструвати свою розкіш;

купувати предмети розкоші або здійснювати непотрібні покупки;

ігнорувати всі заклики до благодійності;

принижувати інших людей, інакше в особистому житті щастя не буде;

лінуватися;

перекладати свої обов'язки на інших людей;

залишайте речі сушитися на балконі або на вулиці — у ньому може оселитися нечисть.

Віряни у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

Народні прикмети та традиції на 19 жовтня

У цей період холодна погода перемагала тепло, тому наші предки починали активніше готуватися до зимового періоду, перевіряли теплі речі, латали їх за потреби.

Також у народне свято, 19 жовтня, було заведено готувати страви з курятини. Якщо сьогодні нагодувати сім'ю досита, то у весь рік пройде в достатку.

Наші пращури склали такі прикмети на цей день:

Якщо помітили сороку, що скаче біля вашого будинку, чекайте на новини.

Якщо ворони збираються у великі зграї, до негоди.

Якщо перелітні птахи летять високо над землею, зима буде сніжною.

Якщо на вулиці вогко та брудно, чекайте на снігопад тільки через 28 днів.

Якщо погода безвітряна, скоро похолодає.

Якщо 19 жовтня на вулиці тепло, то й весна наступного року буде теплою.

Якщо у ніч з 18 на 19 жовтня випало трохи снігу, варто чекати сильних морозів найближчими днями.

Якщо на небі з'явилися білі купчасті хмари, до теплої та сонячної погоди.

Якщо на вулиці не пропали павуки та павутина літає по повітрю, то в жовтні ще будуть теплі дні.

Сорока на подвір'ї. Фото: pixabay.com

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