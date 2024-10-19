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Яке сьогодні, 19 жовтня, свято — яке церковне свято і що не можна робити

19 жовтня 2024 05:05
Світлана Конюшенко - Редактор
19 жовтня 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня
Дівчина радіє теплому осінньому дню. Фото: freepik.com
Світлана Конюшенко - Редактор

Сьогодні, 19 жовтня, ми відзначатимемо Всеукраїнський день відповідальності людини та День працівників целюлозно-паперової промисловості. Також разом зі світом українці зустрінуть Всесвітній день гуманітарної допомоги. Надзвичайно важливий цей день для вірян в Україні, окрім Димитрівської батьківської суботи, вшановують пам'ять пророка Іоїля та святого мученика Уара і сім учителів. Згадують перенесення мощів преподобного Іоана Рильського. До Нового ріку залишилося 73 дні.

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Новини.LIVE ділиться з читачами, які ще важливі події будемо зустрічати 19 жовтня, чим цей день особливий, які його традиції, народні прикмети та заборони. 

Який сьогодні, 19 жовтня, день в Україні та світі 

Українці у цю суботу зустрінуть:

  • Всеукраїнський день відповідальності людини — свято встановлено з метою підвищення рівня відповідальності серед громадян та вшанування пам’яті видатного українця Богдана Гаврилишина;
  • День працівників целюлозно-паперової промисловості;
  • Всесвітній день гуманітарних дій (World Humanitarian Action Day) — день, присвячений виявленню вдячності та поваги до активістів і героїв гуманітарної справи;
  • Всесвітній день дитячої кістки та суглобів;
  • Всесвітній день співу — святкують щорічно у третю суботу жовтня;
  • Міжнародний день археології — ця подія також відзначається щорічно у третю суботу жовтня;
  • Всесвітній день "Оцініть своє життя";
  • Міжнародний день джину з тоніком.

 

Всеукраїнський день відповідальності людини
Всеукраїнський день відповідальності людини. Фото: depositphotos.com

Яке сьогодні, 19 жовтня, церковне свято

У суботу, 19 жовтня, в церковному календарі:

  • Димитрівська батьківська субота — останній поминальний день у році, коли вшановують покійних родичів, знайомих та близьких. 
  • День пам'яті пророка Іоїля — вважається першим біблійним пророком, який залишив записи своїх проповідей. Жив у V столітті до н. е., в Іудеї.
  • День пам'яті святого мученика Уара і з ним семи вчителів християнських, вдови Клеопатри та її сина — святий жив у III-IV століттях, у Єгипті, в часи гонінь на християн. Сам він був воєначальником і таємно сповідував християнську віру. За допомогу сімом християнським вчителям-ув'язненим був закатований та страчений. 
  • Перенесення мощів преподобного Іоана Рильського. Болгарський монах і відлюдник, якого шанують як святого і покровителя Болгарії, народився в благочестивій сім'ї наприкінці IX століття. Заснував Рильський монастир у горах Рила, що є одним із найбільших і найвідоміших православних монастирів у Болгарії. Відомий своєю духовною мудрістю та подвижницьким життям, отримав особливу пошану як зразок смирення, молитви та відданості Богові.

 

Яке сьогодні, 19 жовтня, церковне свято
Віряни у церкві ставлять свічки. Фото: pomisna.info 

Що не можна робити 19 жовтня — головні заборони дня

Церква виступає категорично проти:

  • сварок;
  • конфліктів;
  • злості;
  • лихослів'я;
  • пліток;
  • наклепу;
  • осуду;
  • жадібності;
  • заздрості;
  • помсти;
  • байдужості. 

Оскільки ця субота присвячена поминанню та вшануванню померлих, забороняється:

  • вживати спиртні напої;
  • погано говорити про померлих;
  • поминати їх алкоголем;
  • влаштовувати галасливі поминальні застілля;
  • залишати алкоголь і їжу на могилах.

За народними прикметами цього дня в жодному разі не можна відмовляти в милостині - вважається, що через жебраків звертається покійна рідня. Даси "копійку" — розбагатієш на гривню.

Також наші предки вірили, що у свято, 19 жовтня, не можна: 

  • вбивати павуків;
  • хвалитися та демонструвати свою розкіш;
  • купувати предмети розкоші або здійснювати непотрібні покупки;
  • ігнорувати всі заклики до благодійності;
  • принижувати інших людей, інакше в особистому житті щастя не буде;
  • лінуватися;
  • перекладати свої обов'язки на інших людей;
  • залишайте речі сушитися на балконі або на вулиці — у ньому може оселитися нечисть. 

 

Що не можна робити 19 жовтня — головні заборони дня
Віряни у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

Народні прикмети та традиції на 19 жовтня

У цей період холодна погода перемагала тепло, тому наші предки починали активніше готуватися до зимового періоду, перевіряли теплі речі, латали їх за потреби.

Також у народне свято, 19 жовтня, було заведено готувати страви з курятини. Якщо сьогодні нагодувати сім'ю досита, то у весь рік пройде в достатку. 

Наші пращури склали такі прикмети на цей день:

  • Якщо помітили сороку, що скаче біля вашого будинку, чекайте на новини.
  • Якщо ворони збираються у великі зграї, до негоди.
  • Якщо перелітні птахи летять високо над землею, зима буде сніжною.
  • Якщо на вулиці вогко та брудно, чекайте на снігопад тільки через 28 днів.
  • Якщо погода безвітряна, скоро похолодає. 
  • Якщо 19 жовтня на вулиці тепло, то й весна наступного року буде теплою. 
  • Якщо у ніч з 18 на 19 жовтня випало трохи снігу, варто чекати сильних морозів найближчими днями. 
  • Якщо на небі з'явилися білі купчасті хмари, до теплої та сонячної погоди.
  • Якщо на вулиці не пропали павуки та павутина літає по повітрю, то в жовтні ще будуть теплі дні. 

 

Народні прикмети та традиції на 19 жовтня
Сорока на подвір'ї. Фото: pixabay.com

Хто святкує День ангела 19 жовтня та як назвати дитину

Іменини сьогодні, 16 жовтня, відзначають українці з іменем:

  • Дмитро;
  • Михайло;
  • Фелікс;
  • Іван;
  • Микола;
  • Сергій;
  • Леонід;
  • Петро;
  • Павло.

День ангела традиції 19 жовтня свята народні прикмети заборони

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