19 жовтня 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня

Яке сьогодні, 19 жовтня, свято — яке церковне свято і що не можна робити
Сьогодні, 19 жовтня, ми відзначатимемо Всеукраїнський день відповідальності людини та День працівників целюлозно-паперової промисловості. Також разом зі світом українці зустрінуть Всесвітній день гуманітарної допомоги. Надзвичайно важливий цей день для вірян в Україні, окрім Димитрівської батьківської суботи, вшановують пам'ять пророка Іоїля та святого мученика Уара і сім учителів. Згадують перенесення мощів преподобного Іоана Рильського. До Нового ріку залишилося 73 дні.
Новини.LIVE ділиться з читачами, які ще важливі події будемо зустрічати 19 жовтня, чим цей день особливий, які його традиції, народні прикмети та заборони.
Який сьогодні, 19 жовтня, день в Україні та світі
Українці у цю суботу зустрінуть:
- Всеукраїнський день відповідальності людини — свято встановлено з метою підвищення рівня відповідальності серед громадян та вшанування пам’яті видатного українця Богдана Гаврилишина;
- День працівників целюлозно-паперової промисловості;
- Всесвітній день гуманітарних дій (World Humanitarian Action Day) — день, присвячений виявленню вдячності та поваги до активістів і героїв гуманітарної справи;
- Всесвітній день дитячої кістки та суглобів;
- Всесвітній день співу — святкують щорічно у третю суботу жовтня;
- Міжнародний день археології — ця подія також відзначається щорічно у третю суботу жовтня;
- Всесвітній день "Оцініть своє життя";
- Міжнародний день джину з тоніком.
Яке сьогодні, 19 жовтня, церковне свято
У суботу, 19 жовтня, в церковному календарі:
- Димитрівська батьківська субота — останній поминальний день у році, коли вшановують покійних родичів, знайомих та близьких.
- День пам'яті пророка Іоїля — вважається першим біблійним пророком, який залишив записи своїх проповідей. Жив у V столітті до н. е., в Іудеї.
- День пам'яті святого мученика Уара і з ним семи вчителів християнських, вдови Клеопатри та її сина — святий жив у III-IV століттях, у Єгипті, в часи гонінь на християн. Сам він був воєначальником і таємно сповідував християнську віру. За допомогу сімом християнським вчителям-ув'язненим був закатований та страчений.
- Перенесення мощів преподобного Іоана Рильського. Болгарський монах і відлюдник, якого шанують як святого і покровителя Болгарії, народився в благочестивій сім'ї наприкінці IX століття. Заснував Рильський монастир у горах Рила, що є одним із найбільших і найвідоміших православних монастирів у Болгарії. Відомий своєю духовною мудрістю та подвижницьким життям, отримав особливу пошану як зразок смирення, молитви та відданості Богові.
Що не можна робити 19 жовтня — головні заборони дня
Церква виступає категорично проти:
- сварок;
- конфліктів;
- злості;
- лихослів'я;
- пліток;
- наклепу;
- осуду;
- жадібності;
- заздрості;
- помсти;
- байдужості.
Оскільки ця субота присвячена поминанню та вшануванню померлих, забороняється:
- вживати спиртні напої;
- погано говорити про померлих;
- поминати їх алкоголем;
- влаштовувати галасливі поминальні застілля;
- залишати алкоголь і їжу на могилах.
За народними прикметами цього дня в жодному разі не можна відмовляти в милостині - вважається, що через жебраків звертається покійна рідня. Даси "копійку" — розбагатієш на гривню.
Також наші предки вірили, що у свято, 19 жовтня, не можна:
- вбивати павуків;
- хвалитися та демонструвати свою розкіш;
- купувати предмети розкоші або здійснювати непотрібні покупки;
- ігнорувати всі заклики до благодійності;
- принижувати інших людей, інакше в особистому житті щастя не буде;
- лінуватися;
- перекладати свої обов'язки на інших людей;
- залишайте речі сушитися на балконі або на вулиці — у ньому може оселитися нечисть.
Народні прикмети та традиції на 19 жовтня
У цей період холодна погода перемагала тепло, тому наші предки починали активніше готуватися до зимового періоду, перевіряли теплі речі, латали їх за потреби.
Також у народне свято, 19 жовтня, було заведено готувати страви з курятини. Якщо сьогодні нагодувати сім'ю досита, то у весь рік пройде в достатку.
Наші пращури склали такі прикмети на цей день:
- Якщо помітили сороку, що скаче біля вашого будинку, чекайте на новини.
- Якщо ворони збираються у великі зграї, до негоди.
- Якщо перелітні птахи летять високо над землею, зима буде сніжною.
- Якщо на вулиці вогко та брудно, чекайте на снігопад тільки через 28 днів.
- Якщо погода безвітряна, скоро похолодає.
- Якщо 19 жовтня на вулиці тепло, то й весна наступного року буде теплою.
- Якщо у ніч з 18 на 19 жовтня випало трохи снігу, варто чекати сильних морозів найближчими днями.
- Якщо на небі з'явилися білі купчасті хмари, до теплої та сонячної погоди.
- Якщо на вулиці не пропали павуки та павутина літає по повітрю, то в жовтні ще будуть теплі дні.
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Іменини сьогодні, 16 жовтня, відзначають українці з іменем:
- Дмитро;
- Михайло;
- Фелікс;
- Іван;
- Микола;
- Сергій;
- Леонід;
- Петро;
- Павло.
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