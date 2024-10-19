19 октября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня

Девушка радуется теплому осеннему дню. Фото: freepik.com

Сегодня, 19 октября, мы будем отмечать Всеукраинский день ответственности и День работников целлюлозно-бумажной промышленности. Также вместе с миром украинцы встретят Всемирный день гуманитарной помощи. Чрезвычайно важен этот день для верующих в Украине, кроме Димитровской родительской субботы, чтят память пророка Иоиля и святого мученика Уара и семь учителей. Упоминают перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского. До Нового года осталось 73 дня.

Читайте также:

Новини.LIVE делится с читателями, какие еще важные события будем встречать 19 октября, чем этот день особенный, каковы его традиции, народные приметы и запреты.

Какой сегодня, 19 октября, день в Украине и мире

Украинцы в эту субботу встретят:

Всеукраинский день ответственности человека — праздник установлен с целью повышение уровня ответственности среди граждан и памяти выдающегося украинца Богдана Гаврилишина;

— праздник установлен с целью повышение уровня ответственности среди граждан и памяти выдающегося украинца День работников целлюлозно-бумажной промышленности ;

; Всемирный день гуманитарных действий ( World Humanitarian Action Day ) — день, посвященный выявлению признательности и уважения к активистам и героям гуманитарного дела;

Всемирный день гуманитарных действий ( ) — день, посвященный выявлению признательности и уважения к активистам и героям гуманитарного дела; Всемирный день детской кости и суставов ;

; Всемирный день пения — празднуют ежегодно в третью субботу октября;

— празднуют ежегодно в третью субботу октября; Международный день археологии — это событие также отмечается ежегодно в третью субботу октября;

— это событие также отмечается ежегодно в третью субботу октября; Всемирный день "Оцените свою жизнь" ;

; Международный день джина с тоником.

Всеукраинский день ответственности. Фото: depositphotos.com

Какой сегодня, 19 октября, церковный праздник

В субботу, 19 октября, в церковном календаре:

Димитровская родительская суббота — последний поминальный день в году, когда чествуют покойных родственников, знакомых и близких.

— последний поминальный день в году, когда чествуют покойных родственников, знакомых и близких. День памяти пророка Иоиля , который считается первым библейским пророком, оставившим записи своих проповедей. Жил в V веке до н. э., в Иудее.

, который считается первым библейским пророком, оставившим записи своих проповедей. Жил в V веке до н. э., в Иудее. День памяти святого мученика Уара и с ним семи учителей христианских, вдовы Клеопатры и ее сына — святой жил в III-IV веках, в Египте, во времена гонений на христиан. Сам он был военачальником и тайно исповедовал христианскую веру. За помощь семи христианским учителям-заключенным был замучен и казнен.

— святой жил в III-IV веках, в Египте, во времена гонений на христиан. Сам он был военачальником и тайно исповедовал христианскую веру. За помощь семи христианским учителям-заключенным был замучен и казнен. Перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского. Болгарский монах и отшельник, которого почитают как святого и покровителя Болгарии, родился в благочестивой семье в конце IX века. Основал Рыльский монастырь в горах Рыла, являющийся одним из самых больших и известных православных монастырей в Болгарии. Известный своей духовной мудростью и подвижнической жизнью, получил особое уважение как образец смирения, молитвы и преданности Богу.

Верующие в церкви ставят свечи. Фото: pomisna.info

Что нельзя делать 19 октября — главные запреты дня

Церковь выступает категорически против:

ссор;

конфликтов;

злобы;

злословие;

сплетен;

клеветы;

осуждения;

алчности;

зависти;

мести;

безразличия.

Поскольку эта суббота посвящена поминовению и почитанию умерших, запрещается:

употреблять спиртные напитки;

плохо говорить об умерших;

поминать их алкоголем;

устраивать шумные поминальные застолья;

оставлять алкоголь и еду на могилах.

По народным приметам этого дня ни в коем случае нельзя отказывать в подаянии — считается, что из-за нищих обращается покойная родня. Дашь копейку — разбогатеешь на гривну.

Также наши предки верили, что в праздник, 19 октября, нельзя:

убивать пауков;

хвастаться и демонстрировать свою роскошь;

покупать предметы роскоши или совершать ненужные покупки;

игнорировать все призывы к благотворительности;

унижать других людей, иначе в личной жизни счастья не будет;

лениться;

переводить свои обязанности на других людей;

оставлять вещи сушиться на балконе или на улице — в них может поселиться нечисть.

Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

Народные приметы и традиции на 19 октября

В этот период холодная погода побеждала тепло, поэтому наши предки начинали активнее готовиться к зимнему периоду, проверяли теплые вещи, латали их при необходимости.

Также в народный праздник, 19 октября, было принято готовить блюда из курятины. Если сегодня накормить семью досыта, то весь год пройдет в достатке.

Наши предки сложили следующие приметы на этот день:

Если заметили сороку, скачущую возле вашего дома, ждите новостей.

Если вороны собираются в большие стаи, к ненастью.

Если перелетные птицы летят высоко над землей, зима будет снежной.

Если на улице сыро и грязно, ждите снегопада только через 28 дней.

Если погода безветренная, скоро похолодает.

Если 19 октября на улице тепло, то и весна будущего года будет теплой.

Если в ночь с 18 на 19 октября выпало немного снега, следует ожидать сильных морозов в ближайшие дни.

Если на небе появились белые облака, к теплой и солнечной погоде.

Если на улице не пропали пауки и паутина летает по воздуху, то в октябре еще будут теплые дни.

Сорока во дворе. Фото: pixabay.com

Кто празднует День ангела 19 октября и как назвать ребенка

Именины сегодня, 16 октября, отмечают украинцы с именем: