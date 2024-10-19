19 октября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня

Какой сегодня, 19 октября, праздник — какой церковный праздник и что нельзя делать
Сегодня, 19 октября, мы будем отмечать Всеукраинский день ответственности и День работников целлюлозно-бумажной промышленности. Также вместе с миром украинцы встретят Всемирный день гуманитарной помощи. Чрезвычайно важен этот день для верующих в Украине, кроме Димитровской родительской субботы, чтят память пророка Иоиля и святого мученика Уара и семь учителей. Упоминают перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского. До Нового года осталось 73 дня.
Новини.LIVE делится с читателями, какие еще важные события будем встречать 19 октября, чем этот день особенный, каковы его традиции, народные приметы и запреты.
Какой сегодня, 19 октября, день в Украине и мире
Украинцы в эту субботу встретят:
- Всеукраинский день ответственности человека — праздник установлен с целью повышение уровня ответственности среди граждан и памяти выдающегося украинца Богдана Гаврилишина;
- День работников целлюлозно-бумажной промышленности;
- Всемирный день гуманитарных действий (World Humanitarian Action Day) — день, посвященный выявлению признательности и уважения к активистам и героям гуманитарного дела;
- Всемирный день детской кости и суставов;
- Всемирный день пения — празднуют ежегодно в третью субботу октября;
- Международный день археологии — это событие также отмечается ежегодно в третью субботу октября;
- Всемирный день "Оцените свою жизнь";
- Международный день джина с тоником.
Какой сегодня, 19 октября, церковный праздник
В субботу, 19 октября, в церковном календаре:
- Димитровская родительская суббота — последний поминальный день в году, когда чествуют покойных родственников, знакомых и близких.
- День памяти пророка Иоиля, который считается первым библейским пророком, оставившим записи своих проповедей. Жил в V веке до н. э., в Иудее.
- День памяти святого мученика Уара и с ним семи учителей христианских, вдовы Клеопатры и ее сына — святой жил в III-IV веках, в Египте, во времена гонений на христиан. Сам он был военачальником и тайно исповедовал христианскую веру. За помощь семи христианским учителям-заключенным был замучен и казнен.
- Перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского. Болгарский монах и отшельник, которого почитают как святого и покровителя Болгарии, родился в благочестивой семье в конце IX века. Основал Рыльский монастырь в горах Рыла, являющийся одним из самых больших и известных православных монастырей в Болгарии. Известный своей духовной мудростью и подвижнической жизнью, получил особое уважение как образец смирения, молитвы и преданности Богу.
Что нельзя делать 19 октября — главные запреты дня
Церковь выступает категорически против:
- ссор;
- конфликтов;
- злобы;
- злословие;
- сплетен;
- клеветы;
- осуждения;
- алчности;
- зависти;
- мести;
- безразличия.
Поскольку эта суббота посвящена поминовению и почитанию умерших, запрещается:
- употреблять спиртные напитки;
- плохо говорить об умерших;
- поминать их алкоголем;
- устраивать шумные поминальные застолья;
- оставлять алкоголь и еду на могилах.
По народным приметам этого дня ни в коем случае нельзя отказывать в подаянии — считается, что из-за нищих обращается покойная родня. Дашь копейку — разбогатеешь на гривну.
Также наши предки верили, что в праздник, 19 октября, нельзя:
- убивать пауков;
- хвастаться и демонстрировать свою роскошь;
- покупать предметы роскоши или совершать ненужные покупки;
- игнорировать все призывы к благотворительности;
- унижать других людей, иначе в личной жизни счастья не будет;
- лениться;
- переводить свои обязанности на других людей;
- оставлять вещи сушиться на балконе или на улице — в них может поселиться нечисть.
Народные приметы и традиции на 19 октября
В этот период холодная погода побеждала тепло, поэтому наши предки начинали активнее готовиться к зимнему периоду, проверяли теплые вещи, латали их при необходимости.
Также в народный праздник, 19 октября, было принято готовить блюда из курятины. Если сегодня накормить семью досыта, то весь год пройдет в достатке.
Наши предки сложили следующие приметы на этот день:
- Если заметили сороку, скачущую возле вашего дома, ждите новостей.
- Если вороны собираются в большие стаи, к ненастью.
- Если перелетные птицы летят высоко над землей, зима будет снежной.
- Если на улице сыро и грязно, ждите снегопада только через 28 дней.
- Если погода безветренная, скоро похолодает.
- Если 19 октября на улице тепло, то и весна будущего года будет теплой.
- Если в ночь с 18 на 19 октября выпало немного снега, следует ожидать сильных морозов в ближайшие дни.
- Если на небе появились белые облака, к теплой и солнечной погоде.
- Если на улице не пропали пауки и паутина летает по воздуху, то в октябре еще будут теплые дни.
Кто празднует День ангела 19 октября и как назвать ребенка
Именины сегодня, 16 октября, отмечают украинцы с именем:
- Дмитрий;
- Михаил;
- Феликс;
- Иван;
- Николай;
- Сергей;
- Леонид;
- Петр;
- Павел.
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