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Какой сегодня, 19 октября, праздник — какой церковный праздник и что нельзя делать

19 октября 2024 05:05
Светлана Конюшенко - Редактор
19 октября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня
Девушка радуется теплому осеннему дню. Фото: freepik.com
Светлана Конюшенко - Редактор

Сегодня, 19 октября, мы будем отмечать Всеукраинский день ответственности и День работников целлюлозно-бумажной промышленности. Также вместе с миром украинцы встретят Всемирный день гуманитарной помощи. Чрезвычайно важен этот день для верующих в Украине, кроме Димитровской родительской субботы, чтят память пророка Иоиля и святого мученика Уара и семь учителей. Упоминают перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского. До Нового года осталось 73 дня.

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Новини.LIVE делится с читателями, какие еще важные события будем встречать 19 октября, чем этот день особенный, каковы его традиции, народные приметы и запреты.

Какой сегодня, 19 октября, день в Украине и мире

Украинцы в эту субботу встретят:

  • Всеукраинский день ответственности человека — праздник установлен с целью повышение уровня ответственности среди граждан и памяти выдающегося украинца Богдана Гаврилишина;
  • День работников целлюлозно-бумажной промышленности;
  • Всемирный день гуманитарных действий (World Humanitarian Action Day) — день, посвященный выявлению признательности и уважения к активистам и героям гуманитарного дела;
  • Всемирный день детской кости и суставов;
  • Всемирный день пения — празднуют ежегодно в третью субботу октября;
  • Международный день археологии — это событие также отмечается ежегодно в третью субботу октября;
  • Всемирный день "Оцените свою жизнь";
  • Международный день джина с тоником.

 

Всеукраинский день ответственности человека
Всеукраинский день ответственности. Фото: depositphotos.com

Какой сегодня, 19 октября, церковный праздник

В субботу, 19 октября, в церковном календаре:

  • Димитровская родительская суббота — последний поминальный день в году, когда чествуют покойных родственников, знакомых и близких.
  • День памяти пророка Иоиля, который считается первым библейским пророком, оставившим записи своих проповедей. Жил в V веке до н. э., в Иудее.
  • День памяти святого мученика Уара и с ним семи учителей христианских, вдовы Клеопатры и ее сына — святой жил в III-IV веках, в Египте, во времена гонений на христиан. Сам он был военачальником и тайно исповедовал христианскую веру. За помощь семи христианским учителям-заключенным был замучен и казнен.
  • Перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского. Болгарский монах и отшельник, которого почитают как святого и покровителя Болгарии, родился в благочестивой семье в конце IX века. Основал Рыльский монастырь в горах Рыла, являющийся одним из самых больших и известных православных монастырей в Болгарии. Известный своей духовной мудростью и подвижнической жизнью, получил особое уважение как образец смирения, молитвы и преданности Богу.

 

Какой сегодня, 19 октября, церковный праздник
Верующие в церкви ставят свечи. Фото: pomisna.info

Что нельзя делать 19 октября — главные запреты дня

Церковь выступает категорически против:

  • ссор;
  • конфликтов;
  • злобы;
  • злословие;
  • сплетен;
  • клеветы;
  • осуждения;
  • алчности;
  • зависти;
  • мести;
  • безразличия.

Поскольку эта суббота посвящена поминовению и почитанию умерших, запрещается:

  • употреблять спиртные напитки;
  • плохо говорить об умерших;
  • поминать их алкоголем;
  • устраивать шумные поминальные застолья;
  • оставлять алкоголь и еду на могилах.

По народным приметам этого дня ни в коем случае нельзя отказывать в подаянии — считается, что из-за нищих обращается покойная родня. Дашь копейку — разбогатеешь на гривну.

Также наши предки верили, что в праздник, 19 октября, нельзя:

  • убивать пауков;
  • хвастаться и демонстрировать свою роскошь;
  • покупать предметы роскоши или совершать ненужные покупки;
  • игнорировать все призывы к благотворительности;
  • унижать других людей, иначе в личной жизни счастья не будет;
  • лениться;
  • переводить свои обязанности на других людей;
  • оставлять вещи сушиться на балконе или на улице — в них может поселиться нечисть.

 

Что нельзя делать 19 октября — главные запреты дня
Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

Народные приметы и традиции на 19 октября

В этот период холодная погода побеждала тепло, поэтому наши предки начинали активнее готовиться к зимнему периоду, проверяли теплые вещи, латали их при необходимости.

Также в народный праздник, 19 октября, было принято готовить блюда из курятины. Если сегодня накормить семью досыта, то весь год пройдет в достатке.

Наши предки сложили следующие приметы на этот день:

  • Если заметили сороку, скачущую возле вашего дома, ждите новостей.
  • Если вороны собираются в большие стаи, к ненастью.
  • Если перелетные птицы летят высоко над землей, зима будет снежной.
  • Если на улице сыро и грязно, ждите снегопада только через 28 дней.
  • Если погода безветренная, скоро похолодает.
  • Если 19 октября на улице тепло, то и весна будущего года будет теплой.
  • Если в ночь с 18 на 19 октября выпало немного снега, следует ожидать сильных морозов в ближайшие дни.
  • Если на небе появились белые облака, к теплой и солнечной погоде.
  • Если на улице не пропали пауки и паутина летает по воздуху, то в октябре еще будут теплые дни.

 

Народные приметы и традиции на 19 октября
Сорока во дворе. Фото: pixabay.com

Кто празднует День ангела 19 октября и как назвать ребенка

Именины сегодня, 16 октября, отмечают украинцы с именем:

  • Дмитрий;
  • Михаил;
  • Феликс;
  • Иван;
  • Николай;
  • Сергей;
  • Леонид;
  • Петр;
  • Павел.

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