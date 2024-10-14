14 жовтня 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня

Щаслива гарна дівчина гуляє восени. Фото: freepik.com

Сьогодні, 14 жовтня, українці відзначають важливу дату — День створення Української Повстанської Армії (УПА). Віряни вшановують пам'ять святої Параскеви Сербської, а також преподобного Миколи Святоші, князя Чернігівського, Києво-Печерського чудотворця, у Ближніх печерах. До Нового року залишилося 78 днів.

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Новини.LIVE розповість про найважливіші події дня, 14 жовтня, чим особливий цей день, які його традиції, народні прикмети та заборони.

Який сьогодні, 14 жовтня, день в Україні та світі

Цей понеділок принесе нам такі важливі події:

День створення УПА — с аме цю символічну дату — 14 жовтня — закріпила Президія керівного органу українського підпілля — Української Головної Визвольної Ради на чолі з Романом Шухевичем (Тарасом Чупринкою) у своїй постанові від 30 травня 1947 року. У постанові була лише символічна прив'язка до Покрови, яка до переходу на новоюліанський календар святкувалася саме в цю дату. Тож, 14 жовтня 1947 року УПА вперше святкувала свою річницю — 5 років від дня створення. Військово-політичне об'єднання діяло в Україні від 1942 до 1960 року, боролося проти німецької окупації, польських сил та СРСР. Українська повстанська армія до сьогодні вважається символом боротьби України за незалежність і свободу.

День створення УПА. Фото: АрміяInform

Всесвітній день спірометрії та легеневого здоров'я — основна мета підвищення обізнаності про захворювання легень, важливість легеневого здоров'я та роль спірометрії в діагностиці та лікуванні респіраторних захворювань. Спірометрію застосовують при профілактичних дослідженнях і з метою діагностики захворювань легень і серцево-судинної системи.

— основна мета підвищення обізнаності про захворювання легень, важливість легеневого здоров'я та роль спірометрії в діагностиці та лікуванні респіраторних захворювань. Спірометрію застосовують при профілактичних дослідженнях і з метою діагностики захворювань легень і серцево-судинної системи. Всесвітній день майбутнього без карієсу — щорічна подія, яка має на меті підвищити обізнаність про карієс та важливість здоров’я порожнини рота. Попри те, що людство досягло неймовірних висот в області стоматології, карієс залишається однією з найпоширеніших проблем у всьому світі.

— щорічна подія, яка має на меті підвищити обізнаність про карієс та важливість здоров’я порожнини рота. Попри те, що людство досягло неймовірних висот в області стоматології, карієс залишається однією з найпоширеніших проблем у всьому світі. Всесвітній день екологічної освіти — свято відзначають 14 жовтня, починаючи з 1991 року. Воно має на меті підвищити обізнаність населення про екологічні проблеми та важливість збереження навколишнього середовища.

— свято відзначають 14 жовтня, починаючи з 1991 року. Воно має на меті підвищити обізнаність населення про екологічні проблеми та важливість збереження навколишнього середовища. Всесвітній день стандартизації — свято встановлено, щоб акцентувати важливість єдиних норм і стандартів у міжнародній економіці.

— свято встановлено, щоб акцентувати важливість єдиних норм і стандартів у міжнародній економіці. День народження Вінні-Пуха — саме 14 жовтня 1926 року в Лондоні вийшла в світ перша книга про Вінні-Пуха (хоча окремі її фрагменти з'явилися у друці раніше, у 1925 році). Але у цього персонажа два дні народження, ще одна дата — 21 серпня 1921 року, коли письменник Алан Мілн приніс в дарунок своєму синочкові Кристоферу Робіну іграшку ведмедя.

Ілюстрація до казки Вінні-Пух. Фото: google.com

Яке сьогодні, 14 жовтня, церковне свято

Українські віряни цього понеділка, 14 жовтня, вшановують одразу двох святих:

День пам'яті святої Параскеви Сербської. Параскева народилася у багатій сім'ї в місті Епіват на березі Мармурового моря. Після смерті батьків дівчина роздала свій спадок біднякам та разом із братом, святителем Євфимієм, покинула батьківський дім, прагнучи подвижницького життя. Спочатку вона вирушила до Константинополя, а потім до Йорданської пустелі, де трудилася до похилого віку. Та померла жінка на Батьківщині.

Згідно з житієм, знайдені мощі Параскеви прославилися численними дивами, які творилися поруч з ними. Зараз мощі преподобної перебувають у Румунії. Тисячі людей збираються у день святкування її пам'яті.

Ікона святої Параскеви Сербської. Фото: patriarchia.org.ua

День пам'яті преподобного Миколи Святоші, князя Чернігівського, Києво-Печерського чудотворця, у Ближніх печерах.

Преподобний Микола Святоша, в миру Святослав, князь Чернігівський, був правнуком великого князя Ярослава Мудрого і сином князя Давида Святославича Чернігівського. Преподобний Микола був першим з руських князів, які прийняли чернецтво.

17 лютого 1106 року святий князь, залишивши родину, прийняв постриг у Києво-Печерській обителі. Біля своєї келії святий розвів сад. На свої кошти він побудував у монастирі храм Святої Трійці та лікарняну церкву в ім'я святителя Миколая, свого небесного покровителя.

Ікона преподобного Миколи Святоші. Фото: google.com

Що не можна робити 14 жовтня — головні заборони дня

Наші предки шанували Параскеву як заступницю жінок, вагітних, породіль та дітей. Їй молилися про здоров'я та щастя.

З давніх-давен існує повір'я, що в день Параскеви жінкам не можна займатися рукоділлям, розпалювати піч і прати одяг, розчісувати волосся інакше свята розгнівається та нашле хвороби. Втім, церква вважає такі заборони звичайним забобоном.

За церковними звичаями цього дня, 14 жовтня, не можна:

сваритися;

злитися;

лихословити;

ображатися;

ображати когось;

обмовляти когось;

пліткувати;

заздрити;

хвалитися досягненнями та достатком;

займатися важкою фізичною працею;

вживати алкогольні напої.

Українка у церкві перед свічками. Фото: vzhe.vzhe/instagram.com

Народні прикмети та традиції на 14 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

Якщо 14 жовтня на дорогах бруд та сльота, чекайте через чотири тижні приходу справжньої зими. А ще це ознака, що наступного року врожай буде вдалим.

Якщо у ніч з 13 на 14 жовтня ви помітили на небі багато зірок, наступного року чекайте на багатий урожай.

Якщо посеред дня ворони розкричалися, скоро потепліє.

Якщо цього дня дощить, наступного року вродить пшениця, а ось суха й вітряна погода — до неврожаю.

Якщо вранці ліс вкрився інеєм, наступного року буде багато вівса.

Якщо помітили на горобині багато ягід, наступне літо буде дощове.

Якщо ви побачили, що їжак зробив свою нору з краю лісу, зима буде теплою.

Якщо журавлі вже полетіли в теплі краї, то скоро настане справжня осінь.

Якщо клен вже стоїть повністю бурий, то скоро випаде перший сніг.

Осінь у Карпатах. Фото: Yaroslav Tyurmenko

Хто святкує День ангела 14 жовтня та як назвати дитину

Іменини сьогодні, 14 жовтня, відзначають чоловіки з іменем: Олександр, Олексій, Георгій, Григорій, Гнат, Єгор, Іван, Кузьма, Михайло, Микола, Назар, Петро, Роман, Сава, Ян.

Також з Днем ангела у цю неділю вітають представниць прекрасної статі з іменем Параска та Віра.