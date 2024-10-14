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Какой сегодня, 14 октября, праздник — какой церковный праздник и что нельзя делать

14 октября 2024 05:05
Светлана Конюшенко - Редактор
14 октября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня
Счастливая красивая девушка гуляет осенью. Фото: freepik.com
Светлана Конюшенко - Редактор

Сегодня, 14 октября, украинцы отмечают важную дату — День создания Украинской Повстанческой Армии (УПА). Верующие чтят память святой Параскевы Сербской, а также преподобного Николая Святоши, князя Черниговского, Киево-Печерского чудотворца в Ближних пещерах. До Нового года осталось 78 дней.

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Новини.LIVE расскажет о важнейших событиях дня, 14 октября, чем особенный этот день, каковы его традиции, народные приметы и запреты.

Какой сегодня, 14 октября, день в Украине и мире

Этот понедельник принесет нам следующие важные события:

  • День создания УПА именно эту символическую дату — 14 октября — закрепил Президиум руководящего органа украинского подполья — Украинского Главного Освободительного Совета во главе с Романом Шухевичем (Тарасом Чупринкой) в своем постановлении от 30 мая 1947 года. В постановлении была лишь символическая привязка к Покрову, который до перехода на новоюлианский календарь праздновался именно в эту дату. Итак, 14 октября 1947 года УПА впервые праздновала свою годовщину — 5 лет со дня создания. Военно-политическое объединение действовало в Украине с 1942 по 1960 год, боролось против немецкой оккупации, польских сил и СССР. Украинская повстанческая армия до сих пор считается символом борьбы Украины за независимость и свободу.

 

Когда День создания УПА
День создания УПА. Фото: АрмияInform
  • Всемирный день спирометрии и легочного здоровья — основная цель повышение осведомленности о заболеваниях легких, важности легочного здоровья и роли спирометрии в диагностике и лечении респираторных заболеваний. Спирометрию применяют при профилактических исследованиях и в целях диагностики заболеваний легких и сердечно-сосудистой системы.
  • Всемирный день будущего без кариеса — ежегодное событие, направленное на повышение осведомленности о кариесе и важности здоровья полости рта. Несмотря на то, что человечество достигло невероятных высот в области стоматологии, кариес остается одной из самых распространенных проблем во всем мире.
  • Всемирный день экологического образования — праздник отмечают 14 октября, начиная с 1991 года. Цель — повысить осведомленность населения об экологических проблемах и важности сохранения окружающей среды.
  • Всемирный день стандартизации — праздник установлен, чтобы акцентировать важность единых норм и стандартов в международной экономике.
  • День рождения Винни-Пуха — именно 14 октября 1926 года в Лондоне вышла в свет первая книга о Винни-Пухе (хотя отдельные ее фрагменты появились в печати раньше, в 1925 году). Но у этого персонажа два дня рождения, еще одна дата — 21 августа 1921 года, когда писатель Алан Милн принес в подарок своему сынишке Кристоферу Робину игрушку медведя.

 

Какой сегодня, 14 октября, день в Украине и мире
Иллюстрация к сказке Винни-Пух. Фото: google.com

Какой сегодня, 14 октября, церковный праздник

Украинские верующие в этот понедельник, 14 октября, чествуют сразу двух святых:

День памяти святой Параскевы Сербской. Параскева родилась в богатой семье в городе Эпиват на берегу Мраморного моря. После смерти родителей девушка раздала свое наследство беднякам и вместе с братом, святителем Евфимием, покинула родительский дом, стремясь к подвижнической жизни. Сначала она отправилась в Константинополь, а затем в Иорданскую пустыню, где трудилась до преклонных лет. Но умерла женщина на Родине.

Согласно житию, найденные мощи Параскевы прославились многочисленными чудесами, творившимися рядом с ними. Сейчас мощи преподобной находятся в Румынии. Тысячи людей собираются в день празднования памяти.

 

Какой сегодня, 14 октября, церковный праздник
Икона Святой Параскевы Сербской. Фото: patriarchia.org.ua

День памяти преподобного Николая Святоши, князя Черниговского, Киево-Печерского чудотворца, в Ближних пещерах.

Преподобный Николай Святоша, в мире Святослав, князь Черниговский, был правнуком великого князя Ярослава Мудрого и сыном князя Давида Святославича Черниговского. Преподобный Николай был первым из русских князей, принявших монашество.

17 февраля 1106 года святой князь, оставив семью, принял постриг в Киево-Печерской обители. У своей кельи святой развел сад. За свои средства он построил в монастыре храм Святой Троицы и больничную церковь во имя святителя Николая, своего небесного покровителя.

 

Какой сегодня, 14 октября, церковный праздник
Икона преподобного Николая Святоши. Фото: google.com

Что нельзя делать 14 октября — главные запреты дня

Наши предки уважали Параскеву как покровительницу женщин, беременных, рожениц и детей. Ей молились о здоровье и счастье.

Издавна существует поверье, что в день Параскевы женщинам нельзя заниматься рукоделием, разжигать печь и стирать одежду, расчесывать волосы иначе святая разгневается и нашлет болезни. Впрочем, церковь считает такие запреты обычными суевериями.

По церковным обычаям этого дня, 14 октября, нельзя:

  • ссориться;
  • злиться;
  • злословить;
  • обижаться;
  • обижать кого-то;
  • оговаривать кого-то;
  • сплетничать;
  • завидовать;
  • хвастаться достижениями и достатком;
  • заниматься тяжелым физическим трудом;
  • употреблять алкогольные напитки.

 

Что нельзя делать 14 октября — главные запреты дня
Украинка в церкви перед свечами. Фото: vzhe.vzhe/instagram.com

Народные приметы и традиции на 14 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • Если 14 октября на дорогах грязь и слякоть, ждите через четыре недели прихода настоящей зимы. А еще это признак, что на следующий год урожай будет удачным.
  • Если в ночь с 13 на 14 октября вы заметили на небе много звезд, в следующем году ждите богатого урожая.
  • Если к середине дня вороны раскричались, скоро потеплеет.
  • Если в этот день идет дождь, то в следующем году будет много пшеницы, а вот сухая и ветреная погода — к неурожаю.
  • Если утром лес покрылся инеем, в следующем году будет много овса.
  • Если на рябине заметили много ягод, следующее лето будет дождливым.
  • Если вы увидели, что еж сделал свою нору с края леса, зима будет теплой.
  • Если журавли уже улетели в теплые края, то скоро наступит настоящая осень.
  • Если клен уже стоит полностью бурый, скоро выпадет первый снег.

 

Народные приметы и традиции на 14 октября
Осень в Карпатах. Фото: Yaroslav Tyurmenko

Кто празднует День ангела 14 октября и как назвать ребенка

Именины сегодня, 14 октября, отмечают мужчины с именем: Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Игнат, Егор, Иван, Кузьма, Михаил, Николай, Назар, Петр, Роман, Савва, Ян.

Также с Днем ангела в это воскресенье поздравляют представительниц прекрасного пола с именем Параска и Вера.

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04:27 Z-каналы оправдывают убийство пленных бойцов ВСУ — циничность заявлений зашкаливает

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