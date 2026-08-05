Як загадати бажання на Яблучний Спас 2026: особливе українське ворожіння

Святкування Яблучного Спаса в Україні. Колаж: Новини.LIVE

Ілона Мазур Редактор

Українці зустрічатимуть велике православне свято Яблучний Спас вже 6 серпня. Ця дата сповнена традицій, звичаїв та обрядів. Особливе місце в народній культурі займали ворожіння. Наші предки вірили, що цього дня яблука набувають особливої сили. Їх використовували, щоб виконати бажання й зазирнути у майбутнє.

Новини.LIVE розповідає, як загадати бажання на Яблучний Спас і які є давні ворожіння.

Як загадати бажання на Яблучний Спас

Для обряду знадобляться три яблука однакового розміру, але різного кольору: червоне, жовте та зелене. Покладіть їх у коробку або непрозорий кошик, подумки зосередьтеся на своєму найзаповітнішому бажанні та чітко промовте його вголос. Після цього, не підглядаючи, витягніть одне яблуко.

Тлумачення дуже просте:

червоне яблуко означає, що бажання має всі шанси здійснитися найближчим часом;

жовте підказує, що на шляху можуть виникнути труднощі, але наполегливість допоможе досягти мети;

зелене вважається знаком того, що зараз не найкращий час для здійснення задуманого, тому варто трохи зачекати.

У народі вірили, що головне під час цього ритуалу — щиро сформулювати своє бажання та думати лише про нього.

Ворожіння на почуття коханої людини

Це одне з найромантичніших яблучних ворожінь. Візьміть стигле червоне яблуко, розріжте його навпіл і зробіть невелику позначку на одній половинці. Між половинками покладіть папірець із написаним ім'ям людини, про яку думаєте, після чого перев'яжіть яблуко червоною стрічкою.

Потім промовте такі слова:

"Яблуко червоне, всім прекрасне, скажи-наворожи, дорогу покажи. Що раб Божий (ім'я) відчуває до раби Божої (ім'я)?".

Покладіть яблуко на підвіконня. Коли воно почне псуватися, зверніть увагу, яка половинка потемніла сильніше. Якщо ліва — за народними повір'ями, людина відчуває до вас симпатію. Якщо права — ваші стосунки, найімовірніше, залишаться дружніми.

Народне ворожіння "Любить чи ні"

Для цього обряду достатньо одного яблука.

Розріжте його навпіл і подивіться на насіння. Якщо всі зернятка залишилися неушкодженими, за повір'ям це означає міцні почуття. Одне пошкоджене зернятко символізує необхідність відвертої розмови між закоханими. Якщо ж розрізаних зерняток декілька, варто уважніше придивитися на ці стосунки.

Як дізнатися, що чекає протягом року

Ще один давній звичай пов'язаний із насінням яблука.

Обережно зріжте верхівку плода так, щоб було видно розташування зерняток. Якщо вони утворили правильну зірку, у народі це вважали добрим знаком. Такий малюнок символізував щастя, гармонію та приємні зміни. Якщо ж чіткої зірочки не видно, попереду може бути рік, коли бажаного доведеться досягати наполегливою працею.

Ворожіння на добробут

У давнину існувало й просте ворожіння на фінансову удачу. Яблуко потрібно було підкинути вгору та подивитися, куди воно впаде. Якщо праворуч — це вважалося знаком покращення матеріального становища. Якщо ліворуч — серйозних змін найближчим часом не очікували. А якщо плід упав просто перед людиною, це сприймали як застереження бути обережнішими з витратами.

Звісно, такі звичаї не є церковною практикою, однак вони залишаються частиною української народної культури.

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