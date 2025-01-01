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Як ваш знак Зодіаку переживе 1 січня 2025 року — веселий прогноз

1 січня 2025 04:45
Світлана Конюшенко - Редактор
Жартівливий гороскоп на 1 січня 2025 для всіх знаків Зодіаку — що чекає у перший день Нового року
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE
Світлана Конюшенко - Редактор

Новий рік 2025 уже настав, шампанське випито, ялинка сяє, а святковий стіл 1 січня нагадує поле битви. Хтось зі знаків Зодіаку уже шукає каву, хтось відкриває холодильник у пошуках залишків смачненького, а хтось лише вранці зрозумів, що заснув у розпал вечірки в обіймах із домашнім улюбленцем.

Чим займатиметься кожен знак Зодіаку у перший день року? Кому захочеться повернути час назад, а хто впевнено почне 2025 рік із розмови про плани на майбутнє? Астрологи вже підготували веселий гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 січня — день, коли всі намагаються повернутись до життя після гучної новорічної ночі. 

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Овен — швидкий старт... на диван

Прокинувшись 1 січня, Овни рішуче намагатимуться навести порядок, але вже через п'ять хвилин зрозуміють, що втомилися, і впадуть на диван. Хтось намагатиметься зарядитися енергією за допомогою вітамінного соку, а хтось — відновлюватиме водний баланс. 

Порада для Овнів: Дозвольте собі впасти в обійми дивану та теплого пледа.

 

Жартівливий гороскоп на 1 січня 2025 для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець — сніданок чемпіонів

Тельці прокинуться з думкою: "А що там залишилось на святковому столі та у холодильнику?". Їхній день почнеться з грандіозного сніданку, який плавно перейде в обід. Вони насолоджуватимуться залишками олів'є та новорічними фільмами, уникаючи спроб друзів витягнути їх на прогулянку.

Порада для Тельців: Запасіться смачними напоями — вони чудово доповнять ваше новорічне меню.

 

Жартівливий гороскоп на 1 січня 2025 для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки — ранкове розслідування

Близнюки прокинуться трохи збентеженими: "Хто всі ці люди на фото? І чому я в капелюсі з пір’ям?". Вони витратять день на те, щоб зібрати фрагменти новорічної ночі та розповісти друзям найдраматичніші моменти.

Порада для Близнюків: Робіть нотатки про найвеселіші події — вони стануть темою для розмов ще довго.

 

Жартівливий гороскоп на 1 січня 2025 для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак — майстер релаксу

Раки підходять до 1 січня із повним розумінням, що цей день створений для відпочинку. Вони загорнуться у теплий плед, зроблять чай або смачненьке какао і переглядатимуть старі фільми. Будь-які спроби витягнути їх на вулицю закінчаться фразою: "Мені треба відпочити від вашого хаосу".

Порада для Раків: Зателефонуйте близьким — ви ж маєте почути, як у них справи.

 

Жартівливий гороскоп на 1 січня 2025 для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев — все ще у центрі уваги

Леви прокинуться, готові продовжувати святкування. Вони знову одягнуть найкращий наряд, навіть якщо вдома лише кіт і тарілка з мандаринами. Їхній день пройде під гаслом: "Я — зірка, і це ніколи не зміниться!"

Порада для Левів: Зробіть кілька селфі біля ялинки — 1 січня без вашого образу в Instagram не буде повноцінним.

 

Жартівливий гороскоп на 1 січня 2025 для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва — королі порядку

Діви прокинуться 1 січня 2025 року з твердим планом: "Це свято не прибереться саме собою". Вони перемиють увесь посуд, зберуть усе сміття й зроблять ревізію холодильника. Оселя сяятиме як і посмішка Дів. 

Порада для Дів: Дозвольте собі хоч трохи лінуватися — перший день року не варто проводити лише за прибиранням.

 

Жартівливий гороскоп на 1 січня 2025 для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези — день балансування

Терези зранку вагатимуться: випити кави чи залишитися в ліжку? Піти на прогулянку чи лишитися вдома? Їхній день пройде у пошуках гармонії між відпочинком і залишками святкової метушні.

Порада для Терезів: Робіть усе потроху — це ідеальний спосіб провести 1 січня.

 

Жартівливий гороскоп на 1 січня 2025 для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон — інтриги й роздуми

Скорпіони почнуть день із загадок, ніби вони щось знають, але не скажуть. У їхній голові крутяться плани на рік, а телефон наповнюється новорічними привітаннями, на які вони відповідають загадковими смайликами.

Порада для Скорпіонів: Відкрийтесь трохи більше — друзі цінують ваші глибокі роздуми.

 

Жартівливий гороскоп на 1 січня 2025 для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець — готові до пригод

Стрільці прокинуться з бажанням: "Давайте зробимо щось неймовірне!". Вони можуть раптово вирішити піти в похід чи навіть планувати наступну вечірку. У їхньому дні точно не буде місця для нудьги.

Порада для Стрільців: Зупиніться на хвильку — день для відпочинку також має свої переваги.

 

Жартівливий гороскоп на 1 січня 2025 для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг — практичність понад усе

Козероги не гаятимуть часу — вони вважають, що 1 січня ідеальний час для складання планів на рік. І навіть якщо хтось запропонує подивитись фільм, Козороги вже розпочнуть записувати список справ у блокнот.

Порада для Козорогів: Дайте собі трохи часу для відпочинку — плани почекають до завтра.

 

Жартівливий гороскоп на 1 січня 2025 для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій — ідеї без меж

Водолії прокинуться з новими ідеями, які можуть здивувати навіть їх самих. Можливо, вони спробують змайструвати щось із пляшок від шампанського чи захопляться філософією про "новий початок".

Порада для Водоліїв: Запишіть свої ідеї, але не забудьте приділити увагу тим, хто поруч.

 

Жартівливий гороскоп на 1 січня 2025 для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби — ранок мрійника

Риби прокинуться з думкою: "А може, залишитись у ліжку весь день?". Їхній перший день року наповнений мріями, спогляданням за вогниками на ялинці та легкими спробами зрозуміти, чому в холодильнику лежить пакет із кіндер-сюрпризами.

Порада для Риб: Дозвольте собі помріяти, але спробуйте провести хоча б частину дня активно.

 

Жартівливий гороскоп на 1 січня 2025 для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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14:27 Дезертир з Одещини став чиновником у окупантів

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

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