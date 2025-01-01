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Как ваш знак Зодиака переживет 1 января 2025 — веселый прогноз

1 января 2025 04:45
Светлана Конюшенко - Редактор
Шутливый гороскоп на 1 января 2025 для всех знаков Зодиака — что ждет в первый день Нового года
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Светлана Конюшенко - Редактор

Новый год 2025 уже наступил, шампанское выпито, елка сияет, а праздничный стол 1 января напоминает поле битвы. Кто-то из знаков Зодиака уже ищет кофе, кто-то открывает холодильник в поисках остатков вкусненького, а кто-то только утром понял, что заснул в разгар вечеринки в объятиях с домашним любимцем.

Чем будет заниматься каждый знак Зодиака в первый день года? Кому захочется вернуть время вспять, а кто уверенно начнет 2025 год с разговора о планах на будущее? Астрологи уже подготовили веселый гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 января — день, когда все пытаются вернуться к жизни после громкой новогодней ночи.

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Овен — быстрый старт... на диван

Проснувшись 1 января, Овны решительно постараются навести порядок, но уже через пять минут поймут, что устали, и упадут на диван. Кто-то будет пытаться зарядиться энергией с помощью витаминного сока, а кто-то будет восстанавливать водный баланс.

Совет Овнам: Позвольте себе впасть в объятия дивана и теплого пледа.

 

Шутливый гороскоп на 1 января 2025 года для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец — завтрак чемпионов

Тельцы проснутся с мыслью: "А что там осталось на праздничном столе и в холодильнике?". Их день начнется с грандиозного завтрака, который плавно перейдет в обед. Они будут наслаждаться остатками оливье и новогодними фильмами, избегая попыток друзей вытащить их на прогулку.

Совет для Тельцов: Запаситесь вкусными напитками — они отлично дополнят ваше новогоднее меню.

 

Шутливый гороскоп на 1 января 2025 года для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы — утреннее расследование

Близнецы проснутся немного обескураженными: "Кто все эти люди на фото? И почему я в шляпе с перьями?". Они потратят день на то, чтобы собрать фрагменты новогодней ночи и рассказать друзьям самые драматические моменты.

Совет для Близнецов: Делайте заметки о самых веселых событиях — они будут темой для разговоров еще долго.

 

Шутливый гороскоп на 1 января 2025 года для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак — мастер релакса

Раки подходят к 1 января с полным пониманием того, что этот день создан для отдыха. Они обернутся теплым пледом, сделают чай или вкусненькое какао и будут просматривать старые фильмы. Любые попытки вытащить их на улицу закончатся фразой: "Мне нужно отдохнуть от вашего хаоса".

Совет для Раков: Позвоните близким — вы должны услышать, как у них дела.

 

Шутливый гороскоп на 1 января 2025 года для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев — все еще в центре внимания

Львы проснутся, готовы продолжать празднование. Они снова наденут лучший наряд, даже если дома только кот и тарелка с мандаринами. Их день пройдет под лозунгом: "Я звезда, и это никогда не изменится!".

Совет для Львов: Сделайте несколько селфи у елки — 1 января без вашего образа в Instagram не будет полноценным.

 

Шутливый гороскоп на 1 января 2025 года для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева — короли порядка

Девы проснутся 1 января 2025 года с твердым планом: "Этот праздник не уберется сам собой". Они перемоют всю посуду, соберут весь мусор и сделают ревизию холодильника. Дом будет сиять, как и улыбка Дев.

Совет для Дев: Позвольте себе хоть немного лениться — первый день года не стоит проводить только в уборке.

 

Шутливый гороскоп на 1 января 2025 года для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы — день балансировки

Весы с утра будут сомневаться: выпить кофе или остаться в постели? Пойти на прогулку или остаться дома? Их день пройдет в поисках гармонии между отдыхом и остатками праздничной суеты.

Совет для Весов: Делайте все понемногу — это идеальный способ провести 1 января.

 

Шутливый гороскоп на 1 января 2025 года для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион — интриги и размышления

Скорпионы начнут день с загадок, будто они что-нибудь знают, но не скажут. В их голове крутятся планы на год, а телефон наполняется новогодними поздравлениями, на которые отвечают загадочными смайликами.

Совет для Скорпионов: Откройтесь чуть больше — друзья ценят ваши глубокие размышления.

 

Шутливый гороскоп на 1 января 2025 года для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец — готовы к приключениям

Стрельцы проснутся с желанием: "Давайте сделаем что-нибудь невероятное!". Они могут внезапно решить пойти в поход или запланировать следующую вечеринку. В их дне точно не будет места для скуки.

Совет для Стрельцов: Остановитесь на минутку — день отдыха также имеет свои преимущества.

 

Шутливый гороскоп на 1 января 2025 года для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог — практичность превыше всего

Козероги не будут тратить попусту время — они считают, что 1 января идеальное время для составления планов на год. И даже если кто-нибудь предложит посмотреть фильм, Козороги уже начнут записывать список дел в блокнот.

Совет для Козорогов: Дайте себе немного времени для отдыха — планы подождут до завтра.

 

Шутливый гороскоп на 1 января 2025 года для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей — идеи без границ

Водолеи проснутся с новыми идеями, которые могут удивить даже их самих. Возможно, они попытаются смастерить что-нибудь из бутылок от шампанского или увлекутся философией о "новом начале".

Совет для Водолеев: Запишите свои идеи, но не забудьте уделить внимание родным.

 

Шутливый гороскоп на 1 января 2025 года для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы — утро мечтателя

Рыбы проснутся с мыслью: "А может, остаться в постели на весь день?". Их первый день года наполнен мечтами, созерцанием огоньков на елке и легкими попытками понять, почему в холодильнике лежит пакет с киндер-сюрпризами.

Совет для Рыб: Позвольте себе помечтать, но попытайтесь провести хотя бы часть дня активно.

 

Шутливый гороскоп на 1 января 2025 года для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака Зеленая Деревянная Змея подарит в 2025 году крепкое здоровье.

Напомним, мы писали, какие три знака Зодиака разбогатеют в 2025 году по прогнозу астрологов.

Также предлагаем вам узнать, что ждет в год Зеленой Деревянной Змеи каждый знак Зодиака.

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