Яблучний Спас 2026: зворушливі побажання і красиві листівки до свята

Українці відзначають Яблучний Спас. Колаж: Новини.LIVE

Ілона Мазур Редактор

Українці відзначають велике православне свято — Яблучний Спас або Преображення Господнє. Традиційно віряни вирушають у храми, щоб взяти участь у богослужінні та освятити святкові кошики. Також у цю світлу дату заведено вітати один одного, бажаючи здоров'я, добробуту, щастя і найголовніше — миру.

Новини.LIVE ділиться зворушливими та красивими привітаннями з Яблучним Спасом у листівках, віршах та прозі. Обов'язково привітайте з цим світлим днем коханих, рідних, близьких, друзів, колег та знайомих.

Листівки до Яблучного Спасу 2026

Листівки з Яблучним Спасом 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Яблучним Спасом 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Яблучним Спасом 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Яблучним Спасом 2026. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з Яблучним Спасом у віршах українською мовою

Зі Спасом Яблучним вітаю від серця,

Миру бажаю й добра,

Хай буде радісно, Світла і Сонця,

Хай нам забудеться слово "війна".

***

Ось і другий Спас прийшов

З щедрими дарами,

Нехай буде мир у вас

І Господь над вами.

Щоб завжди родило вам

І в саду, і в полі,

Щоб не знали ви біди —

Щедрої вам долі!

***

Вже стиглі яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий Другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб надало воно нам сили жити.

***

З Яблучним Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

***

Нехай цей Яблучний Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

З Яблучним Спасом 2026: щирі побажання щастя, здоров'я та миру в прозі

Вітаю з Яблучним Спасом! Нехай це світле свято принесе у ваше життя мир, достаток і душевну гармонію. Бажаю, щоб кожен день був сповнений тепла та щирої радості.

***

Щиро вітаю з Яблучним Спасом! У непростий для України час бажаю незламної віри, сили духу й надії. Нехай Господь береже та благословляє рідну землю миром.

***

Вітаю зі світлим святом! Нехай Господь оберігає вашу родину від усіх негараздів, а оселя буде наповнена затишком і добробутом.

***

Бажаю, щоб життя було солодким, мов достигле яблуко, а серце завжди знаходило привід для радості, любові та вдячності. З Яблучним Спасом!

***

Щиро вітаю з Яблучним Спасом! Нехай у вашій родині панують любов і взаєморозуміння, у серці оселиться спокій, а кожен день дарує добрі новини, щастя та світлу надію.

***

Вітаю з Яблучним Спасом! Нехай Всевишній береже вас і ваших близьких від смутку, тривог та будь-яких випробувань.

Раніше ми розповідали, що можна освячувати на Яблучний Спас та які українські традиції обіцяють щастя й достаток.

Нагадаємо, ми писали, що не можна освячувати на свято 6 серпня.

Також дізнавайтеся, як можна загадати бажання на Яблучний Спас та які є українські ворожіння на свято.