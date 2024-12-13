Гороскоп для Раків на 2025 рік за Таро — про що говорять карти

Карти Таро і молода дівчина у вигляді Раку. Фото ілюстративне: колаж Новини.LIVE

Представники Раку — це сором'язливі та емоційні люди, які легко піддаються настрою. Тарологиня Анжела Перл розповіла, які сюрпризи принесе Рік Зеленої Дерев'яної Змії цим людям у сфері кохання, кар'єри, фінансів і здоров'я.

Своїми прогнозами Анжела Перл поділилася на власному каналі в YouTube.

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Січень — "Шістка Пентаклів"

Це може бути угода, якась покупка або продаж. Але це можуть бути й інвестиції. Ця карта обіцяє вам поїздку цього місяця.

Зображення карти "Шістка Пентаклів". Фото ілюстративне: Pinterest

Лютий — "Закохані"

Можливо, ви будете визначатися, чи хочете ви бути разом з людиною. Це можуть бути романтичні, сімейні або ділові стосунки.

Зображення карти "Закохані". Фото ілюстративне: Pinterest

Березень — "Сімка Жезлів"

Ви будете керувати своїм життям, вирушите кудись або навіть переїдете. Взагалі цей місяць буде доволі активним у вас.

Зображення карти "Сімка Жезлів". Фото ілюстративне: Pinterest

Квітень — "Сила"

Якщо ви чогось боялися, ви підете назустріч цьому страху і зрозумієте, що боятися нічого. Можливо, у вас зміниться статус і посада на роботі.

Зображення карти "Сила". Фото ілюстративне: Pinterest

Травень — "Лицар Пентаклів"

Можливо, ви кудись поїдете і вийдете на новий фінансовий рівень. Цей місяць у вас досить прибутковий, особливо, якщо ви працюєте з клієнтами.

Зображення карти "Лицар Пентаклів". Фото ілюстративне: Pinterest

Червень — "Четвірка Мечів"

Ця карта радить вам відпочити і відновити свої сили. Можливо, ви ляжете в лікарню або зробите операцію.

Зображення карти "Четвірка Мечів". Фото ілюстративне: Pinterest

Липень — "П'ятірка Мечів"

На вашому шляху можуть виникнути перешкоди. Можливо ви з кимось домовлялися про щось, але цього місяця у вас нічого не вийде.

Зображення карти "П'ятірка Мечів". Фото ілюстративне: Pinterest

Серпень — "Вісімка Кубків"

Ви настільки наповнені, що вам хочеться нового. Можливо, вам набридла стара робота або ви хочете жити в іншому місці.

Зображення карти "Вісімка Кубків". Фото ілюстративне: Pinterest

Вересень — "Сімка Жезлів"

Ви ніби захищаєте себе і навіть ставите якісь кордони. Можливо, ви будете відстоювати свої інтереси.

Зображення карти "Сімка Жезлів". Фото ілюстративне: Pinterest

Жовтень — "Верховна Жриця"

Ви станете набагато чутливими, якщо ви будете дослухатися до своєї інтуїції. Можливо ви прочитаєте книгу, яка переверне ваше розуміння.

Зображення карти "Верховна Жриця". Фото ілюстративне: Pinterest

Листопад — "Сімка Пентаклів"

Цього місяця ви можете зіштовхнутися з великим фінансовим потоком. Можливо, у вас навіть народиться дитина.

Зображення карти "Сімка Пентаклів". Фото ілюстративне: Pinterest

Грудень — "Королева Жезлів"

Ви будете займатися чимось активним або поруч із вами буде жінка під знаком Овен, Лев або Стрілець.

Зображення карти "Королева Жезлів". Фото ілюстративне: Pinterest

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