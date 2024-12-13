Гороскоп для Раків на 2025 рік за Таро — про що говорять карти

Гороскоп Таро для Раків на 2025 рік на кожен місяць
Представники Раку — це сором'язливі та емоційні люди, які легко піддаються настрою. Тарологиня Анжела Перл розповіла, які сюрпризи принесе Рік Зеленої Дерев'яної Змії цим людям у сфері кохання, кар'єри, фінансів і здоров'я.
Своїми прогнозами Анжела Перл поділилася на власному каналі в YouTube.
Гороскоп для Раків на 2025 рік за картами Таро
Січень — "Шістка Пентаклів"
Це може бути угода, якась покупка або продаж. Але це можуть бути й інвестиції. Ця карта обіцяє вам поїздку цього місяця.
Лютий — "Закохані"
Можливо, ви будете визначатися, чи хочете ви бути разом з людиною. Це можуть бути романтичні, сімейні або ділові стосунки.
Березень — "Сімка Жезлів"
Ви будете керувати своїм життям, вирушите кудись або навіть переїдете. Взагалі цей місяць буде доволі активним у вас.
Квітень — "Сила"
Якщо ви чогось боялися, ви підете назустріч цьому страху і зрозумієте, що боятися нічого. Можливо, у вас зміниться статус і посада на роботі.
Травень — "Лицар Пентаклів"
Можливо, ви кудись поїдете і вийдете на новий фінансовий рівень. Цей місяць у вас досить прибутковий, особливо, якщо ви працюєте з клієнтами.
Червень — "Четвірка Мечів"
Ця карта радить вам відпочити і відновити свої сили. Можливо, ви ляжете в лікарню або зробите операцію.
Липень — "П'ятірка Мечів"
На вашому шляху можуть виникнути перешкоди. Можливо ви з кимось домовлялися про щось, але цього місяця у вас нічого не вийде.
Серпень — "Вісімка Кубків"
Ви настільки наповнені, що вам хочеться нового. Можливо, вам набридла стара робота або ви хочете жити в іншому місці.
Вересень — "Сімка Жезлів"
Ви ніби захищаєте себе і навіть ставите якісь кордони. Можливо, ви будете відстоювати свої інтереси.
Жовтень — "Верховна Жриця"
Ви станете набагато чутливими, якщо ви будете дослухатися до своєї інтуїції. Можливо ви прочитаєте книгу, яка переверне ваше розуміння.
Листопад — "Сімка Пентаклів"
Цього місяця ви можете зіштовхнутися з великим фінансовим потоком. Можливо, у вас навіть народиться дитина.
Грудень — "Королева Жезлів"
Ви будете займатися чимось активним або поруч із вами буде жінка під знаком Овен, Лев або Стрілець.
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