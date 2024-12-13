Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Гороскоп Таро для Раків на 2025 рік на кожен місяць arrow

Гороскоп Таро для Раків на 2025 рік на кожен місяць

13 грудня 2024 06:25
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Гороскоп для Раків на 2025 рік за Таро — про що говорять карти
Карти Таро і молода дівчина у вигляді Раку. Фото ілюстративне: колаж Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Представники Раку — це сором'язливі та емоційні люди, які легко піддаються настрою. Тарологиня Анжела Перл розповіла, які сюрпризи принесе Рік Зеленої Дерев'яної Змії цим людям у сфері кохання, кар'єри, фінансів і здоров'я.

Своїми прогнозами Анжела Перл поділилася на власному каналі в YouTube.

Читайте також:

Гороскоп для Раків на 2025 рік за картами Таро

Січень — "Шістка Пентаклів"

Це може бути угода, якась покупка або продаж. Але це можуть бути й інвестиції. Ця карта обіцяє вам поїздку цього місяця.

Шестерка Пентаклей
Зображення карти "Шістка Пентаклів". Фото ілюстративне: Pinterest

Лютий — "Закохані"

 

Можливо, ви будете визначатися, чи хочете ви бути разом з людиною. Це можуть бути романтичні, сімейні або ділові стосунки. 

Влюбленные
Зображення карти "Закохані". Фото ілюстративне: Pinterest

Березень — "Сімка Жезлів"

Ви будете керувати своїм життям, вирушите кудись або навіть переїдете. Взагалі цей місяць буде доволі активним у вас. 

Семерка Жезлов
Зображення карти "Сімка Жезлів". Фото ілюстративне: Pinterest

Квітень — "Сила"

Якщо ви чогось боялися, ви підете назустріч цьому страху і зрозумієте, що боятися нічого. Можливо, у вас зміниться статус і посада на роботі. 

Сила
Зображення карти "Сила". Фото ілюстративне: Pinterest

Травень — "Лицар Пентаклів"

 

Можливо, ви кудись поїдете і вийдете на новий фінансовий рівень. Цей місяць у вас досить прибутковий, особливо, якщо ви працюєте з клієнтами.

Рыцарь Пентаклей
Зображення карти "Лицар Пентаклів". Фото ілюстративне: Pinterest

Червень — "Четвірка Мечів"

 

Ця карта радить вам відпочити і відновити свої сили. Можливо, ви ляжете в лікарню або зробите операцію. 

Четверка Мечей
Зображення карти "Четвірка Мечів". Фото ілюстративне: Pinterest

Липень — "П'ятірка Мечів"

 

На вашому шляху можуть виникнути перешкоди. Можливо ви з кимось домовлялися про щось, але цього місяця у вас нічого не вийде. 

Пятерка Мечей
Зображення карти "П'ятірка Мечів". Фото ілюстративне: Pinterest

Серпень — "Вісімка Кубків"

Ви настільки наповнені, що вам хочеться нового. Можливо, вам набридла стара робота або ви хочете жити в іншому місці. 

Восьмерка Чаш
Зображення карти "Вісімка Кубків". Фото ілюстративне: Pinterest

Вересень — "Сімка Жезлів"

 

Ви ніби захищаєте себе і навіть ставите якісь кордони. Можливо, ви будете відстоювати свої інтереси.

Семерка Жезлов
Зображення карти "Сімка Жезлів". Фото ілюстративне: Pinterest

Жовтень — "Верховна Жриця"

 

Ви станете набагато чутливими, якщо ви будете дослухатися до своєї інтуїції. Можливо ви прочитаєте книгу, яка переверне ваше розуміння. 

Верховная Жрица
Зображення карти "Верховна Жриця". Фото ілюстративне: Pinterest

Листопад — "Сімка Пентаклів"

Цього місяця ви можете зіштовхнутися з великим фінансовим потоком. Можливо, у вас навіть народиться дитина.

Семерка Пентаклей
Зображення карти "Сімка Пентаклів". Фото ілюстративне: Pinterest

Грудень — "Королева Жезлів"

Ви будете займатися чимось активним або поруч із вами буде жінка під знаком Овен, Лев або Стрілець. 

Королева Жезлов
Зображення карти "Королева Жезлів". Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку вирушать у подорожі в 2025 році. 

Раніше ми розповідали про те, яким знакам Зодіаку зроблять пропозицію до кінця 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку будуть дуже здоровими в 2025 році. 

гороскоп знаки Зодіаку таро Раки 2025 рік карти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:30 Чи можливі рейди ТЦК на новорічні свята

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

06:22 Яких ухилянтів найбільше карають судді — адвокатка дала відповідь

06:10 Пенсії під загрозою — коли ПФУ може припинити виплати

06:05 Битва за Чорнобиль — як ліквідовували аварію на ЧАЕС

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

06:01 В Ощадбанку висловились щодо термінів старих карток

05:45 Пенсії у 2025 році — хто отримуватиме найменші виплати

05:05 В Україні сьогодні значно похолоднішає — прогноз на сьогодні

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

03:47 БпЛА вразили нафтобазу в російському Орлі — яскраві кадри пожежі

06:30 Чи можливі рейди ТЦК на новорічні свята

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

06:22 Яких ухилянтів найбільше карають судді — адвокатка дала відповідь

06:10 Пенсії під загрозою — коли ПФУ може припинити виплати

06:05 Битва за Чорнобиль — як ліквідовували аварію на ЧАЕС

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

06:01 В Ощадбанку висловились щодо термінів старих карток

05:45 Пенсії у 2025 році — хто отримуватиме найменші виплати

05:05 В Україні сьогодні значно похолоднішає — прогноз на сьогодні

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

03:47 БпЛА вразили нафтобазу в російському Орлі — яскраві кадри пожежі

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

13 грудня 2024

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024
Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям