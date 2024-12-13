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Гороскоп Таро для Раков на 2025 год на каждый месяц

13 декабря 2024 06:25
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп для Раков на 2025 год по Таро — о чем говорят карты
Карты Таро и молодая девушка в виде Рака. Фото иллюстративное: коллаж Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Представители Рака — это застенчивые и эмоциональные люди, которые легко поддаются настроению. Таролог Анжела Перл рассказала, какие сюрпризы принесет Год Зеленой Деревянной Змеи этим людям в сфере любви, карьеры, финансов и здоровья.

Своими прогнозами Анжела Перл поделилась на собственном канале в YouTube.

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Гороскоп для Раков на 2025 год по картам Таро

Январь — "Шестерка Пентаклей"

Это может быть сделка, какая-нибудь покупка или продажа. Но это могут быть и инвестиции. Эта карта обещает вам поездку в этом месяце.

Шестерка Пентаклей
Изображение карты "Шестерка Пентаклей". Фото иллюстративное: Pinterest

Февраль — "Влюбленные"

Возможно, вы будете определяться, хотите ли вы быть вместе с человеком. Это могут быть романтические, семейные или деловые отношения.

Влюбленные
Изображение карты "Влюбленные". Фото иллюстративное: Pinterest

Март — "Семерка Жезлов"

Вы будете управлять своей жизнью, отправитесь куда-нибудь или даже переедете. Вообще, этот месяц будет достаточно активным у вас.

Семерка Жезлов
Изображение карты "Семерка Жезлов". Фото иллюстративное: Pinterest

Апрель — "Сила"

Если вы чего-то боялись, вы пойдете навстречу этому страху и поймете, что бояться нечего. Возможно, у вас поменяется статус и должность на работе.

Сила
Изображение карты "Сила". Фото иллюстративное: Pinterest

Май — "Рыцарь Пентаклей"

Возможно, вы куда-нибудь поедете и выйдете на новый финансовый уровень. Этот месяц у вас достаточно прибыльный, особенно если вы работаете с клиентами.

Рыцарь Пентаклей
Изображение карты "Рыцарь Пентаклей". Фото иллюстративное: Pinterest

Июнь — "Четверка Мечей"

Эта карта рекомендует вам отдохнуть и вернуть свои силы. Возможно, вы ляжете в больницу или сделаете операцию.

Четверка Мечей
Изображение карты "Четверка Мечей". Фото иллюстративное: Pinterest

Июль — "Пятерка Мечей"

На вашем пути могут возникнуть препятствия. Возможно, вы с кем-то договаривались о чем-то, но в этом месяце у вас ничего не получится.

Пятерка Мечей
Изображение карты "Пятерка Мечей". Фото иллюстративное: Pinterest

Август — "Восьмерка Кубков"

Вы так наполнены, что вам хочется нового. Возможно, вам надоела старая работа или вы хотите жить в другом месте.

Восьмерка Чаш
Изображение карты "Восьмерка Кубков". Фото иллюстративное: Pinterest

Сентябрь — "Семерка Жезлов"

Вы будто защищаете себя и даже ставите какие-то границы. Может быть, вы будете отстаивать свои интересы.

Семерка Жезлов
Изображение карты "Семерка Жезлов". Фото иллюстративное: Pinterest

Октябрь — "Верховная Жрица"

Вы станете гораздо чувствительнее, если вы будете прислушиваться к своей интуиции. Возможно вы прочтете книгу, которая перевернет ваше понимание.

Верховная Жрица
Изображение карты "Верховная Жрица". Фото иллюстративное: Pinterest

Ноябрь — "Семерка Пентаклей"

В этом месяце можно столкнуться с большим финансовым потоком. Может быть, у вас даже родится ребенок.

Семерка Пентаклей
Изображение карты "Семерка Пентаклей". Фото иллюстративное: Pinterest

Декабрь — "Королева Жезлов"

Вы будете заниматься чем-нибудь активным или рядом с вами будет женщина под знаком Овен, Лев или Стрелец.

Королева Жезлов
Изображение карты "Королева Жезлов". Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака отправятся в поездки в 2025 году.

Ранее мы рассказывали о том, каким знакам Зодиака сделают предложение до конца 2024 года.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака будут очень здоровыми в 2025 году.

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