Гороскоп для Раков на 2025 год по Таро — о чем говорят карты

Гороскоп Таро для Раков на 2025 год на каждый месяц
Представители Рака — это застенчивые и эмоциональные люди, которые легко поддаются настроению. Таролог Анжела Перл рассказала, какие сюрпризы принесет Год Зеленой Деревянной Змеи этим людям в сфере любви, карьеры, финансов и здоровья.
Своими прогнозами Анжела Перл поделилась на собственном канале в YouTube.
Гороскоп для Раков на 2025 год по картам Таро
Январь — "Шестерка Пентаклей"
Это может быть сделка, какая-нибудь покупка или продажа. Но это могут быть и инвестиции. Эта карта обещает вам поездку в этом месяце.
Февраль — "Влюбленные"
Возможно, вы будете определяться, хотите ли вы быть вместе с человеком. Это могут быть романтические, семейные или деловые отношения.
Март — "Семерка Жезлов"
Вы будете управлять своей жизнью, отправитесь куда-нибудь или даже переедете. Вообще, этот месяц будет достаточно активным у вас.
Апрель — "Сила"
Если вы чего-то боялись, вы пойдете навстречу этому страху и поймете, что бояться нечего. Возможно, у вас поменяется статус и должность на работе.
Май — "Рыцарь Пентаклей"
Возможно, вы куда-нибудь поедете и выйдете на новый финансовый уровень. Этот месяц у вас достаточно прибыльный, особенно если вы работаете с клиентами.
Июнь — "Четверка Мечей"
Эта карта рекомендует вам отдохнуть и вернуть свои силы. Возможно, вы ляжете в больницу или сделаете операцию.
Июль — "Пятерка Мечей"
На вашем пути могут возникнуть препятствия. Возможно, вы с кем-то договаривались о чем-то, но в этом месяце у вас ничего не получится.
Август — "Восьмерка Кубков"
Вы так наполнены, что вам хочется нового. Возможно, вам надоела старая работа или вы хотите жить в другом месте.
Сентябрь — "Семерка Жезлов"
Вы будто защищаете себя и даже ставите какие-то границы. Может быть, вы будете отстаивать свои интересы.
Октябрь — "Верховная Жрица"
Вы станете гораздо чувствительнее, если вы будете прислушиваться к своей интуиции. Возможно вы прочтете книгу, которая перевернет ваше понимание.
Ноябрь — "Семерка Пентаклей"
В этом месяце можно столкнуться с большим финансовым потоком. Может быть, у вас даже родится ребенок.
Декабрь — "Королева Жезлов"
Вы будете заниматься чем-нибудь активным или рядом с вами будет женщина под знаком Овен, Лев или Стрелец.
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