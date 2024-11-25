Гороскоп Таро на тиждень 25 листопада-1 грудня для всіх знаків Зодіаку — чого очікувати

Гороскоп Таро 25 листопада — 1 грудня для всіх знаків Зодіаку
Наступний тиждень буде доволі емоційним для всіх знаків Зодіаку, адже карти Таро обіцяють справжні пригоди. Дізнайтеся, чого очікувати в період з 25 листопада до 1 грудня 2024 року за розкладами Таро.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку з 25 листопада до 1 грудня.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати прогноз Таро на тиждень з 25 листопада до 1 грудня:
Овен (21 березня — 20 квітня)
Цей тиждень буде для вас доволі успішним, адже ваша кар’єра буде стрімко розвиватися, а успіх — швидко досягатися. Ви також дізнаєтеся про особливий сюрприз від коханої людиною і можете проявити більше теплих почуттів до своїх рідних людей.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Для вас цей тиждень з 25 листопада до 1 грудня буде надихаючим, адже ви можете отримати неймовірні новини, наприклад, нову посаду на роботі або підвищення зарплати. Якщо ви довго не бачилися з партнером, на вас чекає особливий вечір, який відновить ваш зв’язок.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Цього тижня ви будете особливо енергійними, що допоможе вам досягти великих успіхів. В особистому житті у вас покращиться зв’язок з партнером на емоційному рівні, але що стосується здоров’я, то вам варто приділити увагу хронічним хворобам.
Рак (22 червня — 22 липня)
Цей тиждень буде наповнений захопливими подіями і новими можливостями. Стосунки з членами сім’ї ставатимуть міцнішими, а ось про здоров’я потрібно буде подбати.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Тиждень з 25 листопада до 1 грудня буде для вас щасливим як в особистому житті, так і в плані кар’єри. На професійних заходах ви можете спілкуватися з впливовими людьми, які покращать вашу кар’єру. Також цього тижня у вас можуть виникнути проблеми з довірою в стосунках з партнером.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Поточний тиждень буде для вас доволі продуктивним, адже ви можете досягти нових висот у доходах і покращити стосунки з рідними. Але що стосується кохання, то треба готуватися до компромісів. Щоб вийти на новий рівень у кар’єрі, поділіться своїми ідеями на наукових конференціях.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Поточний тиждень буде наповнений успіхом і радістю. У стосунках з рідними пануватиме суцільний позитив, а ті, в кого немає стосунків, можуть зустріти споріднену душу. Вам також варто звернути увагу на своє харчування.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Цей тиждень буде для вас багатообіцяючим і чарівним. Працюйте в команді, щоб не тільки досягти своїх цілей, а й зміцнити репутацію серед співробітників. Багато пийте, не перевантажуйте свій організм і практикуйте публічні виступи. А якщо ви хочете переїздити, знайдіть собі надійного брокера з нерухомості.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Цей тиждень буде для вас чудовим, адже навколо вас суцільна радість і нові можливості. Ви можете отримати пропозицію про роботу мрії і навіть стабілізувати прибуток свого бізнесу. Запишіться на антивікові процедури і очікуйте зміцнення стосунків у сім’ї.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Поточний тиждень тішитиме вас гарними перспективами і надіями. Ви можете досягти великих успіхів у новій сфері відповідальності та помітити незначне покращення кредитної історії. У стосунках з партнером у вас може з’явитися ностальгія, яка нагадає про глибину вашого зв’язку.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Цей тиждень буде для вас захопливою пригодою. На роботі ви можете бути в центрі уваги, а ось що стосується здоров’я, то хронічні проблеми можуть загостритися. Ви можете знайти неймовірне місце для відпочинку, а продаж спільної земельної ділянки принесе вам непоганий прибуток.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Цей тиждень буде наповнений новими можливостями. На роботі ви можете піднятися кар’єрними сходами, а в сімейних стосунках отримаєте підтримку. Щирі жести з боку вашого партнера можуть зміцнити ваш із ним зв’язок, а на вашому шляху з’явиться неочікувана далеке командування.
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