Гороскоп Таро на неделю 25 ноября-1 декабря для всех знаков Зодиака — чего ожидать

Человек, держащий карту Таро. Фото: Business Insider

Следующая неделя будет достаточно эмоциональной для всех знаков Зодиака, ведь карты Таро обещают настоящие приключения. Узнайте, чего ожидать в период с 25 ноября по 1 декабря 2024 года по раскладам Таро.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака с 25 ноября по 1 декабря.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Эта неделя будет для вас довольно успешной, ведь ваша карьера будет стремительно развиваться, а успех — быстро достигаться. Вы также узнаете об особом сюрпризе от любимого человека и можете проявить больше теплых чувств к своим родным людям.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Для вас эта неделя с 25 ноября по 1 декабря будет вдохновляющей, ведь вы можете получить невероятные новости, например, новую должность на работе или повышение зарплаты. Если вы долго не виделись с партнером, вас ждет особый вечер, который возобновит вашу связь.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

На этой неделе вы будете особенно энергичными, что поможет вам добиться больших успехов. В личной жизни у вас улучшится связь с партнером на эмоциональном уровне, но что касается здоровья, то вам следует уделить внимание хроническим болезням.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Эта неделя будет наполнена увлекательными событиями и новыми возможностями. Отношения с членами семьи будут крепче, а вот о здоровье нужно будет позаботиться.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Неделя с 25 ноября по 1 декабря будет для вас счастливой как в личной жизни, так и в плане карьеры. На профессиональных мероприятиях вы можете общаться с влиятельными людьми, которые улучшат вашу карьеру. Также на этой неделе у вас могут возникнуть проблемы с доверием в отношениях с партнером.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Текущая неделя будет для вас достаточно продуктивной, ведь вы можете достичь новых высот в доходах и улучшить отношения с родными. Но что касается любви, то нужно готовиться к компромиссам. Чтобы выйти на новый уровень в карьере, поделитесь своими идеями на научных конференциях.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Текущая неделя будет наполнена успехом и радостью. В отношениях с родными будет царить сплошной позитив, а те, у кого нет отношений, могут встретить родственную душу. Вам также следует обратить внимание на свое питание.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Эта неделя будет для вас многообещающей и очаровательной. Работайте в команде, чтобы не только добиться своих целей, но и укрепить репутацию среди сотрудников. Много пейте, не перегружайте свой организм и практикуйте публичные выступления. А если вы хотите переезжать, найдите себе надежного брокера по недвижимости.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Эта неделя будет для вас прекрасной, ведь вокруг вас сплошная радость и новые возможности. Вы можете получить предложение о работе мечты и стабилизировать прибыль своего бизнеса. Запишитесь на антивозрастные процедуры и ожидайте укрепления отношений в семье.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Текущая неделя будет радовать вас хорошими перспективами и надеждами. Вы можете добиться больших успехов в новой сфере ответственности и заметить незначительное улучшение кредитной истории. В отношениях с партнером у вас может появиться ностальгия, напоминающая о глубине вашей связи.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Эта неделя будет для вас увлекательным приключением. На работе вы можете находиться в центре внимания, а вот что касается здоровья, то хронические проблемы могут обостриться. Вы можете найти невероятное место для отдыха, а продажа общего земельного участка принесет вам неплохую прибыль.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Эта неделя будет наполнена новыми возможностями. На работе вы можете подняться по карьерной лестнице, а в семейных отношениях получите поддержку. Искренние жесты со стороны вашего партнера могут укрепить вашу с ним связь, а на вашем пути появится неожиданная далекая командировка.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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