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Гороскоп Таро 22 листопада: Близнюкам — Маг, Скорпіонам — Вежа

22 листопада 2024 12:02
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Гороскоп Таро на 22 листопада для всіх знаків Зодіаку — чого очікувати
Прогноз по картам Таро. Фото: Pinterest
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Наступного року всім знакам Зодіаку необхідно готуватися до радикальних змін у своєму житті. Карти Таро розповіли, що всім людям обіцяє рік Зеленої Дерев'яної Змії, як планувати своє майбутнє і на чому варто зосередитися в стосунках, кар'єрі та здоров'ї.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку 22 листопада.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати прогноз Таро на 22 листопада:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро: Лицар Жезлів

Сьогоднішній день є сприятливим для рішучих дій, а ця карта вказує на рух вперед і можливість вирішити всі питання. Карти Таро рекомендують не перегоріти і зберігати свою увагу на меті. 

Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро: Король Пентаклів

Сьогодні ви можете стати успішними в матеріальномі плані, а ця карта вказує на стабільність та вигідні пропозиції. Обережно поводьте себе з грошима, і удача повернеться до вас правильним місцем.

Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро: Маг

Сьогодні на вашому шляху з'явиться творче натхнення і можливість втілювати всі задумані плани. Щоб не зіпсувати свої стосунки, уникайте будь-яких маніпуляцій від оточуючих.

Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро: Місяць

На вашому шляху сьогодні будуть суцільні загадки і приховані аспекти, але всі найцікавіше попереду. Дослухайтеся власної інтуїції і відкладіть прийняття важливих рішень на потім.

Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро: Сонце

Дана карта свідчить про успіх, визнання і радість, а сьогоднішній день буде наповнений яскравими подіями.

Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро: Вісімка Пентаклів

Сьогодні вам потрібно ретельно попрацювати і зосередитися на своїх справах, а карта рекомендує сконцентруватися  на деталях. Усі ваші зусилля матимуть гарний результат.

Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро: Шістка Кубків

Сьогодні ви можете поринути в спогади і провести теплі зустрічі. Можливо, ви згадаєте минуле, але в гарному світлі. Дозвольте собі трохи відпочити.

Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро: Вежа

Сьогодні ваше життя може змінитися, а ця карта свідчить про неочікувані події, які можуть бути доволі неприємними, але відкриють перед вами нові перспективи. 

Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро: Колесо Фортуни

Всесвіт готує вам несподіваний поворот у житті, а сьогодні на вашому шляху можуть виникнути як гарні моменти, так і перешкоди. Але відкрийте свою душу, щоб отримати нові можливості.

Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро: Імператор

Сьогодні вам потрібно бути дисциплінованими, а карта говорить про те, що настав час навести лад у справах. У жодному випадку не сумнівайтеся у своїх рішеннях. 

Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро: Зірка

Карта є символом натхнення, надії і руху до власної мрії, а сьогодні ви маєте непогані шанси проявити себе і зробити крок на зустріч чомусь важливому. Головне — вірити в себе.

Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро: Верховна Жриця

Сьогоднішній день буде наповнений тонкими відчуттями і прихованими знаннями. Дослухайтеся до внутрішніх відчуттів, щоб прийняти правильне рішення. Сьогодні також можете вивчати духовні практики.

Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми писали про те, що прогнозують карти Таро українцям у листопаді 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку можуть народити дитину в 2025 році. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку зіграють весілля в 2025 році. 

Астрологія поради знаки Зодіаку таро карти 22 листопада

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