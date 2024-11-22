Гороскоп Таро на 22 листопада для всіх знаків Зодіаку — чого очікувати

Гороскоп Таро 22 листопада: Близнюкам — Маг, Скорпіонам — Вежа
Наступного року всім знакам Зодіаку необхідно готуватися до радикальних змін у своєму житті. Карти Таро розповіли, що всім людям обіцяє рік Зеленої Дерев'яної Змії, як планувати своє майбутнє і на чому варто зосередитися в стосунках, кар'єрі та здоров'ї.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку 22 листопада.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати прогноз Таро на 22 листопада:
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро: Лицар Жезлів
Сьогоднішній день є сприятливим для рішучих дій, а ця карта вказує на рух вперед і можливість вирішити всі питання. Карти Таро рекомендують не перегоріти і зберігати свою увагу на меті.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро: Король Пентаклів
Сьогодні ви можете стати успішними в матеріальномі плані, а ця карта вказує на стабільність та вигідні пропозиції. Обережно поводьте себе з грошима, і удача повернеться до вас правильним місцем.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро: Маг
Сьогодні на вашому шляху з'явиться творче натхнення і можливість втілювати всі задумані плани. Щоб не зіпсувати свої стосунки, уникайте будь-яких маніпуляцій від оточуючих.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро: Місяць
На вашому шляху сьогодні будуть суцільні загадки і приховані аспекти, але всі найцікавіше попереду. Дослухайтеся власної інтуїції і відкладіть прийняття важливих рішень на потім.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро: Сонце
Дана карта свідчить про успіх, визнання і радість, а сьогоднішній день буде наповнений яскравими подіями.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро: Вісімка Пентаклів
Сьогодні вам потрібно ретельно попрацювати і зосередитися на своїх справах, а карта рекомендує сконцентруватися на деталях. Усі ваші зусилля матимуть гарний результат.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро: Шістка Кубків
Сьогодні ви можете поринути в спогади і провести теплі зустрічі. Можливо, ви згадаєте минуле, але в гарному світлі. Дозвольте собі трохи відпочити.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро: Вежа
Сьогодні ваше життя може змінитися, а ця карта свідчить про неочікувані події, які можуть бути доволі неприємними, але відкриють перед вами нові перспективи.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро: Колесо Фортуни
Всесвіт готує вам несподіваний поворот у житті, а сьогодні на вашому шляху можуть виникнути як гарні моменти, так і перешкоди. Але відкрийте свою душу, щоб отримати нові можливості.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро: Імператор
Сьогодні вам потрібно бути дисциплінованими, а карта говорить про те, що настав час навести лад у справах. У жодному випадку не сумнівайтеся у своїх рішеннях.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро: Зірка
Карта є символом натхнення, надії і руху до власної мрії, а сьогодні ви маєте непогані шанси проявити себе і зробити крок на зустріч чомусь важливому. Головне — вірити в себе.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро: Верховна Жриця
Сьогоднішній день буде наповнений тонкими відчуттями і прихованими знаннями. Дослухайтеся до внутрішніх відчуттів, щоб прийняти правильне рішення. Сьогодні також можете вивчати духовні практики.
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