Гороскоп Таро на 22 ноября для всех знаков Зодиака — чего ожидать

Прогноз по картам Таро. Фото: Pinterest

В следующем году всем знакам Зодиака необходимо готовиться к радикальным изменениям своей жизни. Карты Таро рассказали, что всем людям обещает год Зеленой Деревянной Змеи, как планировать свое будущее и на чем следует сосредоточиться в отношениях, карьере и здоровье.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака 22 ноября.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов

Сегодняшний день благоприятен для решительных действий, а эта карта указывает на движение вперед и возможность решить все вопросы. Карты Таро рекомендуют не перегореть и сохранять свое внимание на цели.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро: Король Пентаклей

Сегодня вы можете стать успешными в материальном плане, а эта карта указывает на стабильность и выгодные предложения. Осторожно обращайтесь с деньгами, и удача повернется к вам правильным местом.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро: Маг

Сегодня на вашем пути появится творческое вдохновение и возможность реализовать все задуманные планы. Чтобы не испортить свои отношения, избегайте манипуляций от окружающих.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро: Луна

На вашем пути сегодня будут сплошные загадки и скрытые аспекты, но все самое интересное впереди. Прислушайтесь к собственной интуиции и отложите принятие важных решений на потом.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро: Солнце

Данная карта свидетельствует об успехе, признании и радости, а сегодняшний день будет наполнен яркими событиями.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей

Сегодня вам нужно тщательно поработать и сконцентрироваться на своих делах, а карта рекомендует сконцентрироваться на деталях. Все ваши усилия будут иметь хороший результат.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро: Шестерка Кубков

Сегодня вы можете погрузиться в воспоминания и провести теплые встречи. Возможно, вы упомянете прошлое, но в хорошем свете. Позвольте себе немного отдохнуть.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро: Башня

Сегодня ваша жизнь может измениться, а эта карта свидетельствует о неожиданных событиях, которые могут быть довольно неприятными, но откроют перед вами новые перспективы.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро: Колесо Фортуны

Вселенная готовит вам неожиданный поворот в жизни, а сегодня на вашем пути могут возникнуть как хорошие моменты, так и препятствия. Но откройте свою душу, чтобы получить новые возможности.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро: Император

Сегодня вам нужно быть дисциплинированными, а карта говорит о том, что пора навести порядок в делах. Ни в коем случае не сомневайтесь в своих решениях.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро: Звезда

Карта является символом вдохновения, надежды и движения к собственной мечте, а сегодня у вас есть неплохие шансы проявить себя и сделать шаг на встречу чему-то важному. Главное — верить в себя.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро: Верховная Жрица

Сегодняшний день будет наполнен тонкими ощущениями и скрытыми знаниями. Прислушайтесь к внутренним ощущениям, чтобы принять правильное решение. Сегодня также можете изучать духовные практики.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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