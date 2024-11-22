Гороскоп Таро на 22 ноября для всех знаков Зодиака — чего ожидать

Гороскоп Таро 22 ноября: Близнецам — Маг, Скорпионам — Башня
В следующем году всем знакам Зодиака необходимо готовиться к радикальным изменениям своей жизни. Карты Таро рассказали, что всем людям обещает год Зеленой Деревянной Змеи, как планировать свое будущее и на чем следует сосредоточиться в отношениях, карьере и здоровье.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака 22 ноября.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочесть прогноз Таро на 22 ноября:
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро: Рыцарь Жезлов
Сегодняшний день благоприятен для решительных действий, а эта карта указывает на движение вперед и возможность решить все вопросы. Карты Таро рекомендуют не перегореть и сохранять свое внимание на цели.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро: Король Пентаклей
Сегодня вы можете стать успешными в материальном плане, а эта карта указывает на стабильность и выгодные предложения. Осторожно обращайтесь с деньгами, и удача повернется к вам правильным местом.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро: Маг
Сегодня на вашем пути появится творческое вдохновение и возможность реализовать все задуманные планы. Чтобы не испортить свои отношения, избегайте манипуляций от окружающих.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро: Луна
На вашем пути сегодня будут сплошные загадки и скрытые аспекты, но все самое интересное впереди. Прислушайтесь к собственной интуиции и отложите принятие важных решений на потом.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро: Солнце
Данная карта свидетельствует об успехе, признании и радости, а сегодняшний день будет наполнен яркими событиями.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро: Восьмерка Пентаклей
Сегодня вам нужно тщательно поработать и сконцентрироваться на своих делах, а карта рекомендует сконцентрироваться на деталях. Все ваши усилия будут иметь хороший результат.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро: Шестерка Кубков
Сегодня вы можете погрузиться в воспоминания и провести теплые встречи. Возможно, вы упомянете прошлое, но в хорошем свете. Позвольте себе немного отдохнуть.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро: Башня
Сегодня ваша жизнь может измениться, а эта карта свидетельствует о неожиданных событиях, которые могут быть довольно неприятными, но откроют перед вами новые перспективы.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро: Колесо Фортуны
Вселенная готовит вам неожиданный поворот в жизни, а сегодня на вашем пути могут возникнуть как хорошие моменты, так и препятствия. Но откройте свою душу, чтобы получить новые возможности.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро: Император
Сегодня вам нужно быть дисциплинированными, а карта говорит о том, что пора навести порядок в делах. Ни в коем случае не сомневайтесь в своих решениях.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро: Звезда
Карта является символом вдохновения, надежды и движения к собственной мечте, а сегодня у вас есть неплохие шансы проявить себя и сделать шаг на встречу чему-то важному. Главное — верить в себя.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро: Верховная Жрица
Сегодняшний день будет наполнен тонкими ощущениями и скрытыми знаниями. Прислушайтесь к внутренним ощущениям, чтобы принять правильное решение. Сегодня также можете изучать духовные практики.
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