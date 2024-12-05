Гороскоп Таро на Молодик 1-15 грудня для всіх знаків Зодіаку — що кажуть карти

Гороскоп по картах Таро на 1-15 грудня для всіх знаків Зодіаку
Молодик розпочався першого грудня у знаку Стрільця, а його вплив можна відчути аж до 15 грудня. Тарологиня Анжела Перл розповіла, чого слід очікувати всім знакам Зодіаку в період до цієї дати у сфері особистого життя, здоров'я і кар'єри.
Про це Анжела Перл розповідає на своєму каналі в YouTube.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати прогноз Таро до 15 грудня:
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта "Закохані"
Ви можете розпочати нові або відновити стосунки з колишніми, а також отримати дзвінок або новини про когось. Ймовірно, вам доведеться зробити вибір, наприклад, між колишніми і майбутніми. Що стосується бізнесу, то ви можете підписати вдалу угоду.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта "Сім Пентаклів"
Скоріш за все, ви вже над чимось працюєте і просто чекаєте на результат, але почекайте до повні. Дана карта говорить про дохід.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта "Сім Мечів"
Ви будете чомусь вчитися, але будьте обережними, адже хтось щось робить за вашою спиною. Також хтось може вкрасти у вас не лише матеріальні речі, а й ваші ідеї.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта "Маг"
Ви точно знаєте, чого хочете, тому вперед і з піснею! Але спочатку підготуйтеся до цього, зробивши перший крок після 15 грудня.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта "П’ять Пентаклів"
Хтось з вашого оточення може захворіти, тому вам доведеться дбати про цю людину. До того ж, у вас може скасуватися робота або від вас піде клієнт.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта "Шість Жезлів"
Можливо, ви завершили якийсь проєкт або отримали сертифікат, через що вам всі аплодують. Ви можете показати себе справжнім лідером і повести за собою людей. До того ж, ви отримаєте гарні новини, а ваші бажання здійсняться.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта "Три Кубки"
Ви будете в компанії інших людей і підете на вечірку, адже вам буде, що відсвяткувати. Можливо, ви станете організатором поїздки з друзями.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта "Поміркованість"
Ви маєте ресурси, щоб закінчити старі справи і почати нові. На вашому шляху з’являться нові можливості, а починати щось робити краще після закінчення періоду Молодика.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карти "Паж Мечів" і "Паж Кубків"
Ймовірно, ви очікуєте якоїсь інформації і вам не вистачає сміливості або вмінь. Зараз ви стоїте на самому початку свого шляху і тільки починаєте будувати свої плани. До того ж, у вас здійсниться заповітна мрія.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта "Десятка Пентаклів"
Ви отримаєте непоганий прибуток з якоїсь вдалої угоди або купівлі. У плані фінансів найближчі два тижні вам дуже пощастить.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта "Паж Жезлів"
На вашому шляху з’являться нові можливості, а Всесвіт зробить вам подарунок. Можливо, ви з кимось познайомитеся, почнете нові стосунки або знайдете нову роботу.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта "Колісниця"
Ви керуєте власним життям, а оточуючі завжди готові вас підтримати. Можливо, до 15 грудня ви кудись поїдете або взагалі переїдете.
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