Гороскоп Таро на Молодик 1-15 грудня для всіх знаків Зодіаку — що кажуть карти

Жінка, яка робить розклад по картах Таро. Фото: Freepik

Молодик розпочався першого грудня у знаку Стрільця, а його вплив можна відчути аж до 15 грудня. Тарологиня Анжела Перл розповіла, чого слід очікувати всім знакам Зодіаку в період до цієї дати у сфері особистого життя, здоров'я і кар'єри.

Про це Анжела Перл розповідає на своєму каналі в YouTube.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта "Закохані"

Ви можете розпочати нові або відновити стосунки з колишніми, а також отримати дзвінок або новини про когось. Ймовірно, вам доведеться зробити вибір, наприклад, між колишніми і майбутніми. Що стосується бізнесу, то ви можете підписати вдалу угоду.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта "Сім Пентаклів"

Скоріш за все, ви вже над чимось працюєте і просто чекаєте на результат, але почекайте до повні. Дана карта говорить про дохід.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта "Сім Мечів"

Ви будете чомусь вчитися, але будьте обережними, адже хтось щось робить за вашою спиною. Також хтось може вкрасти у вас не лише матеріальні речі, а й ваші ідеї.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта "Маг"

Ви точно знаєте, чого хочете, тому вперед і з піснею! Але спочатку підготуйтеся до цього, зробивши перший крок після 15 грудня.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта "П’ять Пентаклів"

Хтось з вашого оточення може захворіти, тому вам доведеться дбати про цю людину. До того ж, у вас може скасуватися робота або від вас піде клієнт.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта "Шість Жезлів"

Можливо, ви завершили якийсь проєкт або отримали сертифікат, через що вам всі аплодують. Ви можете показати себе справжнім лідером і повести за собою людей. До того ж, ви отримаєте гарні новини, а ваші бажання здійсняться.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта "Три Кубки"

Ви будете в компанії інших людей і підете на вечірку, адже вам буде, що відсвяткувати. Можливо, ви станете організатором поїздки з друзями.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта "Поміркованість"

Ви маєте ресурси, щоб закінчити старі справи і почати нові. На вашому шляху з’являться нові можливості, а починати щось робити краще після закінчення періоду Молодика.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карти "Паж Мечів" і "Паж Кубків"

Ймовірно, ви очікуєте якоїсь інформації і вам не вистачає сміливості або вмінь. Зараз ви стоїте на самому початку свого шляху і тільки починаєте будувати свої плани. До того ж, у вас здійсниться заповітна мрія.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта "Десятка Пентаклів"

Ви отримаєте непоганий прибуток з якоїсь вдалої угоди або купівлі. У плані фінансів найближчі два тижні вам дуже пощастить.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта "Паж Жезлів"

На вашому шляху з’являться нові можливості, а Всесвіт зробить вам подарунок. Можливо, ви з кимось познайомитеся, почнете нові стосунки або знайдете нову роботу.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта "Колісниця"

Ви керуєте власним життям, а оточуючі завжди готові вас підтримати. Можливо, до 15 грудня ви кудись поїдете або взагалі переїдете.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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