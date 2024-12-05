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Гороскоп по картам Таро на 1-15 декабря для всех знаков Зодиака

5 декабря 2024 03:55
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп Таро на Новолуние 1-15 декабря для всех знаков Зодиака — что говорят карты
Женщина, делающая расклад по картам Таро. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Новолуние началось первого декабря в знаке Стрельца, а его влияние можно ощутить вплоть до 15 декабря. Таролог Анжела Перл рассказала, что следует ожидать всем знакам Зодиака в период до этой даты в сфере личной жизни, здоровья и карьеры.

Об этом Анжела Перл рассказывает на своем канале в YouTube.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта "Влюбленные"

Вы можете начать новые или возобновить отношения с бывшими, а также получить звонок или новости о ком-то. Вероятно, вам придется сделать выбор, например, между бывшими и будущими. Что касается бизнеса, то вы можете подписать удачное соглашение.

Гороскоп до 15 декабря для всех знаков Зодиака - Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта "Семь Пентаклей"

Скорее всего, вы уже над чем-то работаете и просто ждете результата, но подождите до полнолуния. Данная карта говорит о доходе.

Гороскоп до 15 декабря для всех знаков Зодиака - Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта "Семь Мечей"

Вы будете чему-то учиться, но будьте осторожны, ведь кто-то что-то делает за вашей спиной. Также кто-то может украсть у вас не только материальные вещи, но и ваши идеи.

Гороскоп до 15 декабря для всех знаков Зодиака - Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта "Маг"

Вы точно знаете, чего хотите, поэтому вперед и с песней! Но сначала подготовьтесь к этому, сделав первый шаг после 15 декабря.

Гороскоп до 15 декабря для всех знаков Зодиака - Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта "Пять Пентаклей"

Кто-то из вашего окружения может заболеть, поэтому вам придется заботиться об этом человеке. К тому же, у вас может отмениться работа или от вас уйдет клиент.

Гороскоп до 15 декабря для всех знаков Зодиака - Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта "Шесть Жезлов"

Возможно, вы завершили какой-то проект или получили сертификат, из-за чего вам все аплодируют. Вы можете показать себя настоящим лидером и увлечь за собой людей. К тому же, вы получите хорошие новости, а ваши желания исполнятся.

Гороскоп до 15 декабря для всех знаков Зодиака - Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта "Три Кубка"

Вы будете в компании других людей и пойдете на вечеринку, ведь вам будет, что отпраздновать. Может быть, вы станете организатором поездки с друзьями.

Гороскоп до 15 декабря для всех знаков Зодиака - Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта "Умеренность"

У вас есть ресурсы, чтобы закончить старые дела и начать новые. На вашем пути появятся новые возможности, а начинать что-то делать лучше после окончания периода Новолуния.

Гороскоп до 15 декабря для всех знаков Зодиака - Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карты "Паж Мечей" и "Паж Кубков"

Вероятно, вы ожидаете какой-то информации и вам не хватает смелости или умений. Теперь вы стоите в самом начале своего пути и только начинаете строить свои планы. К тому же, у вас сбудется заветная мечта.

Гороскоп до 15 декабря для всех знаков Зодиака - Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта "Десятка Пентаклей"

Вы получите неплохую прибыль с какой-либо удачной сделки или покупки. В плане финансов ближайшие две недели вам очень повезет.

Гороскоп до 15 декабря для всех знаков Зодиака - Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта "Паж Жезлов"

На вашем пути появятся новые возможности, а Вселенная сделает вам подарок. Возможно, вы с кем-нибудь познакомитесь, начнете новые отношения или найдете новую работу.

Гороскоп до 15 декабря для всех знаков Зодиака - Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта "Колесница"

Вы управляете своей жизнью, а окружающие всегда готовы вас поддержать. Возможно, до 15 декабря вы куда-нибудь поедете или вообще переедете.

Гороскоп до 15 декабря для всех знаков Зодиака - Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали о том, чего следует ожидать Овнам в следующем году по картам Таро.

Ранее мы говорили о том, какие знаки Зодиака встретят вторую половинку в декабре 2024 года.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака могут развестись в следующем году.

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