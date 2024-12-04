Прогноз Таро для Овнів на 2025 рік — що кажуть карти, чого очікувати

Карти Таро і молода дівчина у вигляді Овна. Фото ілюстративне: колаж Новини.LIVE

Не секрет, що Овни — це дуже енергійні люди, які мають лідерські якості та готові йти на ризики, і для них наступний рік буде доволі цікавим. Тарологиня з Австралії Анжела Перл розповіла, чого варто очікувати представникам цього знаку Зодіаку наступного року.

Своїми прогнозами Анжела Перл поділилася на власному каналі в YouTube.

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Січень — "Король Жезлів"

Цього місяця ви будете щось планувати, переглядати або показувати іншим, як правильно робити. Можливо, це стосується вашої команди або бізнесу. Ймовірно, в січні ви поринете в робочу обстановку.

Зображення карти "Король Жезлів". Фото ілюстративне: Pinterest

Лютий — "Вісімка Жезлів"

В другому місяці року ви можете кудись поїхати або отримати підвищення на роботі. До того ж, у вашому житті події будуть дуже швидко розвиватися, наприклад, оформлення документів або навіть переїзд.

Зображення карти "Вісімка Жезлів". Фото ілюстративне: Pinterest

Березень — "Свобода"

Ви можете піти зі своєї організації і почати власний бізнес, щоб ніхто не контролював. Можливо, ви підете у відпустку або відчуєте, що ви дослухаєтеся до власної інтуїції.

Карта Таро "Свобода". Фото: скриншот з YouTube

Квітень — "Королева Пентаклів"

Можливо, ви покращете свій фінансовий стан, а велику роль у вашому житті може зіграти жінка під знаком Телець, Діва або Козеріг. Це може бути подруга, дружина, начальниця, сестра або мама.

Зображення карти "Королева Пентаклів". Фото ілюстративне: Pinterest

Травень — "П’ятірка Мечів"

Ця карта символізує незгоду і конфлікт, тому є ризик виникнення сварок у сім’ї або на роботі. Якщо хтось запропонує вам цього місяця зробити щось разом, то краще цього уникати, адже з цього нічого хорошого не вийде.

Зображення карти "П'ятірка Мечів". Фото ілюстративне: Pinterest

Червень — "Десятка Жезлів"

Ви можете себе дуже завантажити цього місяця, тому він буде доволі важким. У вас буде багато роботи або відповідальності. Ймовірно, вам потрібно буде звернутися по допомогу.

Зображення карти "Десятка Жезлів". Фото ілюстративне: Pinterest

Липень — "Королева Мечів"

Ймовірно, ви будете звертатися за порадами до фахівців, і це можуть бути Близнюки, Терези або Водолій.

Зображення карти "Королева Мечів". Фото ілюстративне: Pinterest

Серпень — "Зірка"

Обов’язково стежте за своїми думками і думайте лише про те, чого ви дійсно хочете. Є великий шанс матеріалізації цих бажань.

Зображення карти "Зірка". Фото ілюстративне: Pinterest

Вересень — "Вісімка Пентаклів"

Ця карта символізує матеріальний стан, тому вас можуть нагородити за якісь досягнення.

Зображення карти "Вісімка Пентаклів". Фото ілюстративне: Pinterest

Жовтень — "Імператор"

Ви впевнені в собі. Можливо, ви кудись поїдете або станете головою родини.

Зображення карти "Імператор". Фото ілюстративне: Pinterest

Листопад — "Повішений"

Цього місяця не буде великих змін у житті, можливо, ви візьмете відпустку або лікарняний. Також ви можете зайнятися медитацією або йогою.

Зображення карти "Повішений". Фото ілюстративне: Pinterest

Грудень — "Суд"

Зазвичай ця карта символізує важливу новину або повідомлення. Можливо, ви зрозумієте, чого ви хочете в житті.

Зображення карти "Суд". Фото ілюстративне: Pinterest

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