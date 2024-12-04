Прогноз Таро для Овнів на 2025 рік — що кажуть карти, чого очікувати

Гороскоп Таро для Овнів на 2025 рік на кожен місяць
Не секрет, що Овни — це дуже енергійні люди, які мають лідерські якості та готові йти на ризики, і для них наступний рік буде доволі цікавим. Тарологиня з Австралії Анжела Перл розповіла, чого варто очікувати представникам цього знаку Зодіаку наступного року.
Своїми прогнозами Анжела Перл поділилася на власному каналі в YouTube.
Гороскоп для Овнів на 2025 рік за картами Таро
Січень — "Король Жезлів"
Цього місяця ви будете щось планувати, переглядати або показувати іншим, як правильно робити. Можливо, це стосується вашої команди або бізнесу. Ймовірно, в січні ви поринете в робочу обстановку.
Лютий — "Вісімка Жезлів"
В другому місяці року ви можете кудись поїхати або отримати підвищення на роботі. До того ж, у вашому житті події будуть дуже швидко розвиватися, наприклад, оформлення документів або навіть переїзд.
Березень — "Свобода"
Ви можете піти зі своєї організації і почати власний бізнес, щоб ніхто не контролював. Можливо, ви підете у відпустку або відчуєте, що ви дослухаєтеся до власної інтуїції.
Квітень — "Королева Пентаклів"
Можливо, ви покращете свій фінансовий стан, а велику роль у вашому житті може зіграти жінка під знаком Телець, Діва або Козеріг. Це може бути подруга, дружина, начальниця, сестра або мама.
Травень — "П’ятірка Мечів"
Ця карта символізує незгоду і конфлікт, тому є ризик виникнення сварок у сім’ї або на роботі. Якщо хтось запропонує вам цього місяця зробити щось разом, то краще цього уникати, адже з цього нічого хорошого не вийде.
Червень — "Десятка Жезлів"
Ви можете себе дуже завантажити цього місяця, тому він буде доволі важким. У вас буде багато роботи або відповідальності. Ймовірно, вам потрібно буде звернутися по допомогу.
Липень — "Королева Мечів"
Ймовірно, ви будете звертатися за порадами до фахівців, і це можуть бути Близнюки, Терези або Водолій.
Серпень — "Зірка"
Обов’язково стежте за своїми думками і думайте лише про те, чого ви дійсно хочете. Є великий шанс матеріалізації цих бажань.
Вересень — "Вісімка Пентаклів"
Ця карта символізує матеріальний стан, тому вас можуть нагородити за якісь досягнення.
Жовтень — "Імператор"
Ви впевнені в собі. Можливо, ви кудись поїдете або станете головою родини.
Листопад — "Повішений"
Цього місяця не буде великих змін у житті, можливо, ви візьмете відпустку або лікарняний. Також ви можете зайнятися медитацією або йогою.
Грудень — "Суд"
Зазвичай ця карта символізує важливу новину або повідомлення. Можливо, ви зрозумієте, чого ви хочете в житті.
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