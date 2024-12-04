Прогноз Таро для Овнов на 2025 год — что говорят карты, чего ждать

Карты Таро и молодая девушка в виде Овна. Фото иллюстративное: коллаж Новини.LIVE

Не секрет, что Овны — это очень энергичные люди, обладающие лидерскими качествами и готовые идти на риски, и для них следующий год будет довольно интересным. Таролог из Австралии Анжела Перл рассказала, чего следует ожидать представителям этого знака Зодиака в следующем году.

Своими прогнозами Анжела Перл поделилась на собственном канале в YouTube.

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Январь — "Король Жезлов"

В этом месяце вы будете что-то планировать, просматривать или показывать другим, как правильно делать. Возможно это касается вашей команды или бизнеса. Вероятно, в январе вы погрузитесь в рабочую обстановку.

Изображение карты "Король Жезлов". Фото иллюстративное: Pinterest

Февраль — "Восьмерка Жезлов"

Во втором месяце года вы можете куда-нибудь поехать или получить повышение на работе. К тому же, в вашей жизни события будут очень быстро развиваться, например, оформление документов или даже переезд.

Изображение карты "Восьмерка Жезлов". Фото иллюстративное: Pinterest

Март — "Свобода"

Вы можете уйти со своей организации и начать свой бизнес, чтобы никто не контролировал. Возможно, вы уйдете в отпуск или почувствуете, что вы прислушиваетесь к собственной интуиции.

Карта Таро "Свобода". Фото: скриншот с YouTube

Апрель — "Королева Пентаклей"

Возможно, вы улучшите свое финансовое состояние, а большую роль в вашей жизни может сыграть женщина под знаком Телец, Дева или Козерог. Это может быть подруга, супруга, начальница, сестра или мама.

Изображение карты "Королева Пентаклей". Фото иллюстративное: Pinterest

Май — "Пятерка Мечей"

Эта карта символизирует несогласие и конфликт, поэтому существует риск возникновения ссор в семье или на работе. Если кто-нибудь предложит вам в этом месяце сделать что-то вместе, то лучше этого избегать, ведь из этого ничего хорошего не выйдет.

Изображение карты "Пятерка Мечей". Фото иллюстративное: Pinterest

Июнь — "Десятка Жезлов"

Вы можете себя очень загрузить в этом месяце, поэтому он будет тяжелым. У вас будет много работы или ответственности. Вероятно, вам нужно будет обратиться за помощью.

Изображение карты "Десятка Жезлов". Фото иллюстративное: Pinterest

Июль — "Королева Мечей"

Вероятно, вы будете обращаться за советами к специалистам, и это могут быть Близнецы, Весы или Водолей.

Изображение карты "Королева Мечей". Фото иллюстративное: Pinterest

Август — "Звезда"

Обязательно следите за своими мыслями и думайте только о том, чего вы действительно хотите. Есть большой шанс материализации этих желаний.

Изображение карты "Звезда". Фото иллюстративное: Pinterest

Сентябрь — "Восьмерка Пентаклей"

Эта карта символизирует материальное состояние, поэтому вас могут наградить за достижения.

Изображение карты "Восьмерка Пентаклей". Фото иллюстративное: Pinterest

Октябрь — "Император"

Вы уверены в себе. Возможно, вы куда-нибудь поедете или станете главой семьи.

Изображение карты "Император". Фото иллюстративное: Pinterest

Ноябрь — "Повешенный"

В этом месяце не будет больших изменений в жизни, возможно, вы возьмете отпуск или больничный. Также вы можете заняться медитацией или йогой.

Изображение карты "Повешенный". Фото иллюстративное: Pinterest

Декабрь — "Суд"

Обычно эта карта символизирует важную новость или сообщение. Может быть, вы поймете, чего вы хотите в жизни.

Изображение карты "Суд". Фото иллюстративное: Pinterest

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