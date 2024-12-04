Прогноз Таро для Овнов на 2025 год — что говорят карты, чего ждать

Гороскоп Таро для Овнов на 2025 год на каждый месяц
Не секрет, что Овны — это очень энергичные люди, обладающие лидерскими качествами и готовые идти на риски, и для них следующий год будет довольно интересным. Таролог из Австралии Анжела Перл рассказала, чего следует ожидать представителям этого знака Зодиака в следующем году.
Своими прогнозами Анжела Перл поделилась на собственном канале в YouTube.
Гороскоп для Овнов на 2025 год по картам Таро
Январь — "Король Жезлов"
В этом месяце вы будете что-то планировать, просматривать или показывать другим, как правильно делать. Возможно это касается вашей команды или бизнеса. Вероятно, в январе вы погрузитесь в рабочую обстановку.
Февраль — "Восьмерка Жезлов"
Во втором месяце года вы можете куда-нибудь поехать или получить повышение на работе. К тому же, в вашей жизни события будут очень быстро развиваться, например, оформление документов или даже переезд.
Март — "Свобода"
Вы можете уйти со своей организации и начать свой бизнес, чтобы никто не контролировал. Возможно, вы уйдете в отпуск или почувствуете, что вы прислушиваетесь к собственной интуиции.
Апрель — "Королева Пентаклей"
Возможно, вы улучшите свое финансовое состояние, а большую роль в вашей жизни может сыграть женщина под знаком Телец, Дева или Козерог. Это может быть подруга, супруга, начальница, сестра или мама.
Май — "Пятерка Мечей"
Эта карта символизирует несогласие и конфликт, поэтому существует риск возникновения ссор в семье или на работе. Если кто-нибудь предложит вам в этом месяце сделать что-то вместе, то лучше этого избегать, ведь из этого ничего хорошего не выйдет.
Июнь — "Десятка Жезлов"
Вы можете себя очень загрузить в этом месяце, поэтому он будет тяжелым. У вас будет много работы или ответственности. Вероятно, вам нужно будет обратиться за помощью.
Июль — "Королева Мечей"
Вероятно, вы будете обращаться за советами к специалистам, и это могут быть Близнецы, Весы или Водолей.
Август — "Звезда"
Обязательно следите за своими мыслями и думайте только о том, чего вы действительно хотите. Есть большой шанс материализации этих желаний.
Сентябрь — "Восьмерка Пентаклей"
Эта карта символизирует материальное состояние, поэтому вас могут наградить за достижения.
Октябрь — "Император"
Вы уверены в себе. Возможно, вы куда-нибудь поедете или станете главой семьи.
Ноябрь — "Повешенный"
В этом месяце не будет больших изменений в жизни, возможно, вы возьмете отпуск или больничный. Также вы можете заняться медитацией или йогой.
Декабрь — "Суд"
Обычно эта карта символизирует важную новость или сообщение. Может быть, вы поймете, чего вы хотите в жизни.
Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака встретят любимого человека в декабре 2024 года.
Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака получат подарок мечты на Новый год 2025.
Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака достигнут большого финансового успеха в 2025 году.
Читайте Новини.LIVE!