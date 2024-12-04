Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Гороскоп Таро для Овнов на 2025 год на каждый месяц arrow

Гороскоп Таро для Овнов на 2025 год на каждый месяц

4 декабря 2024 03:55
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Прогноз Таро для Овнов на 2025 год — что говорят карты, чего ждать
Карты Таро и молодая девушка в виде Овна. Фото иллюстративное: коллаж Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Не секрет, что Овны — это очень энергичные люди, обладающие лидерскими качествами и готовые идти на риски, и для них следующий год будет довольно интересным. Таролог из Австралии Анжела Перл рассказала, чего следует ожидать представителям этого знака Зодиака в следующем году.

Своими прогнозами Анжела Перл поделилась на собственном канале в YouTube.

Читайте также:

Гороскоп для Овнов на 2025 год по картам Таро

Январь — "Король Жезлов"

В этом месяце вы будете что-то планировать, просматривать или показывать другим, как правильно делать. Возможно это касается вашей команды или бизнеса. Вероятно, в январе вы погрузитесь в рабочую обстановку.

Король Жезлов
Изображение карты "Король Жезлов". Фото иллюстративное: Pinterest

Февраль — "Восьмерка Жезлов"

Во втором месяце года вы можете куда-нибудь поехать или получить повышение на работе. К тому же, в вашей жизни события будут очень быстро развиваться, например, оформление документов или даже переезд.

Восьмерка Жезлов
Изображение карты "Восьмерка Жезлов". Фото иллюстративное: Pinterest

Март — "Свобода"

Вы можете уйти со своей организации и начать свой бизнес, чтобы никто не контролировал. Возможно, вы уйдете в отпуск или почувствуете, что вы прислушиваетесь к собственной интуиции.

Свобода
Карта Таро "Свобода". Фото: скриншот с YouTube

Апрель — "Королева Пентаклей"

Возможно, вы улучшите свое финансовое состояние, а большую роль в вашей жизни может сыграть женщина под знаком Телец, Дева или Козерог. Это может быть подруга, супруга, начальница, сестра или мама.

Королева Пентаклей
Изображение карты "Королева Пентаклей". Фото иллюстративное: Pinterest

Май — "Пятерка Мечей"

Эта карта символизирует несогласие и конфликт, поэтому существует риск возникновения ссор в семье или на работе. Если кто-нибудь предложит вам в этом месяце сделать что-то вместе, то лучше этого избегать, ведь из этого ничего хорошего не выйдет.

Пятерка Мечей
Изображение карты "Пятерка Мечей". Фото иллюстративное: Pinterest

Июнь — "Десятка Жезлов"

Вы можете себя очень загрузить в этом месяце, поэтому он будет тяжелым. У вас будет много работы или ответственности. Вероятно, вам нужно будет обратиться за помощью.

Десятка Жезлов
Изображение карты "Десятка Жезлов". Фото иллюстративное: Pinterest

Июль — "Королева Мечей"

Вероятно, вы будете обращаться за советами к специалистам, и это могут быть Близнецы, Весы или Водолей.

Королева Мечей
Изображение карты "Королева Мечей". Фото иллюстративное: Pinterest

Август — "Звезда"

Обязательно следите за своими мыслями и думайте только о том, чего вы действительно хотите. Есть большой шанс материализации этих желаний.

Звезда
Изображение карты "Звезда". Фото иллюстративное: Pinterest

Сентябрь — "Восьмерка Пентаклей"

Эта карта символизирует материальное состояние, поэтому вас могут наградить за достижения.

Восьмерка Пентаклей
Изображение карты "Восьмерка Пентаклей". Фото иллюстративное: Pinterest

Октябрь — "Император"

Вы уверены в себе. Возможно, вы куда-нибудь поедете или станете главой семьи.

Император
Изображение карты "Император". Фото иллюстративное: Pinterest

Ноябрь — "Повешенный"

В этом месяце не будет больших изменений в жизни, возможно, вы возьмете отпуск или больничный. Также вы можете заняться медитацией или йогой.

повешенный
Изображение карты "Повешенный". Фото иллюстративное: Pinterest

Декабрь — "Суд"

Обычно эта карта символизирует важную новость или сообщение. Может быть, вы поймете, чего вы хотите в жизни.

Суд
Изображение карты "Суд". Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака встретят любимого человека в декабре 2024 года.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака получат подарок мечты на Новый год 2025.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака достигнут большого финансового успеха в 2025 году.

гороскоп овен знаки Зодиака таро 2025 год карты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:05 Морозы до -10 °С — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

04:36 В Рязани прозвучали взрывы в районе авиабазы

03:34 В Киевской области снова объявили воздушную тревогу

03:26 На фронте нужны люди для передачи данных — вакансия в "Азов"

03:25 Россияне жалуются на взрывы в Новороссийске

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

02:31 ИИ показал, как выглядела Дева Мария до рождения Иисуса

02:30 Отсрочка при наличии штрафа от ТЦК — возможно ли получить

01:32 На Волыни военный совершил СОЧ — как его наказал суд

01:30 В Минобороны анонсировали реформу ВВК — что изменится

01:19 Украинская писанка стала культурным достоянием человечества

05:05 Морозы до -10 °С — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

04:36 В Рязани прозвучали взрывы в районе авиабазы

03:34 В Киевской области снова объявили воздушную тревогу

03:26 На фронте нужны люди для передачи данных — вакансия в "Азов"

03:25 Россияне жалуются на взрывы в Новороссийске

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

02:31 ИИ показал, как выглядела Дева Мария до рождения Иисуса

02:30 Отсрочка при наличии штрафа от ТЦК — возможно ли получить

01:32 На Волыни военный совершил СОЧ — как его наказал суд

01:30 В Минобороны анонсировали реформу ВВК — что изменится

01:19 Украинская писанка стала культурным достоянием человечества

Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

Text

00:00 Инвалидные кресла государство покупает дороже, — Иваненко

3 декабря 2024
Text

23:02 Сумма для инклюзивности метро Киева — ответ Иваненко

Text

17:53 Зеленский провел совещание и заявление НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

Text

13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

Text

13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

Text

08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2024
Text

19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету