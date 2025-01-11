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Гороскоп на вихідні, 11-12 січня: Ракам — спокій, Левам — розмови

11 січня 2025 04:45
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Гороскоп на вихідні, 11-12 січня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Вихідні 11-12 січня 2025 року обіцяють бути насиченими та цікавими для всіх знаків Зодіаку. У цей період Місяць, що росте, впливатиме на нашу енергію, закликаючи до завершення старих справ. Астрологи прогнозують, що ці дні стануть чудовою нагодою для саморефлексії, спілкування з близькими, відпочинку та планування майбутнього.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у ці вихідні, 11-12 січня.

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Які сюрпризи та виклики підготували зірки для вас? Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на ці вихідні, 11-12 січня:

Овен (21 березня — 20 квітня)  

Ці вихідні подарують Овнам можливість вирішити накопичені справи. Астрологи радять вирушити на прогулянку чи зайнятися фізичною активністю, яка зарядить енергією. Також варто приділити час родині — спільний відпочинок допоможе відновити сили.

 

Гороскоп на вихідні 11-12 січня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ваші вихідні будуть сповнені приємних моментів. Це гарний час для зустрічей із друзями чи прогулянок на природі. Не бійтеся проявляти ініціативу в спілкуванні — це принесе несподівану радість.

 

Гороскоп на вихідні 11-12 січня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ці два дні будуть сприятливими для хобі та творчості. Ви знайдете натхнення в простих речах і зможете реалізувати свої задуми. Астрологи радять уникати метушні та присвятити час тому, що для вас дійсно важливо.

 

Гороскоп на вихідні 11-12 січня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Вихідні 11-12 січня подарують Ракам спокій і гармонію. Це ідеальний час для відпочинку вдома, перегляду улюблених фільмів чи читання. Кар'єрні питання краще відкласти — зосередьтеся на відновленні енергії.

 

Гороскоп на вихідні 11-12 січня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Зірки закликають вас бути відкритими до нових ідей і можливостей. Вихідні сприятливі для планування майбутніх звершень. Також це чудовий час для налагодження стосунків із близькими — щирі розмови допоможуть зміцнити зв'язок.

 

Гороскоп на вихідні 11-12 січня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Ваша уважність і організованість допоможуть навести лад у справах і думках. Субота і неділя — чудовий час для аналізу фінансових питань і планування бюджету. Також зірки радять знайти час для себе: прогулянка чи медитація допоможуть відчути спокій.

 

Гороскоп на вихідні 11-12 січня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Ці вихідні обіцяють бути насиченими подіями. Вас можуть запросити на цікаву зустріч чи захід, який змінить ваші плани. Не бійтеся змін — вони принесуть нові можливості та знайомства.

 

Гороскоп на вихідні 11-12 січня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ваша енергія буде на високому рівні, що дозволить завершити важливі справи. Однак не забувайте про відпочинок. Зірки радять уникати конфліктів і зосередитися на позитиві.

 

Гороскоп на вихідні 11-12 січня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Вихідні стануть для вас часом натхнення і нових починань. Зірки сприятимуть вашій активності та творчості. Це чудова нагода втілити в життя ідеї, які ви давно виношували.

 

Гороскоп на вихідні 11-12 січня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ці дні будуть спокійними та продуктивними. Ви зможете розв'язувати важливі питання і відчути задоволення від виконаних завдань. Вечір суботи ідеально підходить для відпочинку в компанії близьких. А неділю варто присвятити вашому хобі. 

 

Гороскоп на вихідні 11-12 січня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Вихідні Водоліїв будуть наповнені несподіванками. Можливі приємні зустрічі чи новини, які вплинуть на ваші плани. Зірки радять бути гнучкими та відкритими до змін.

 

Гороскоп на вихідні 11-12 січня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Ця субота та неділя сприятливі для самоаналізу та відновлення енергії. Ви знайдете час для роздумів і зрозумієте, в якому напрямку рухатися далі. Спокій і затишок допоможуть вам відновити гармонію в душі.

 

Гороскоп на вихідні 11-12 січня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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