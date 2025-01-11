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Гороскоп на выходные 11-12 января: Ракам — покой, Львам — общение

11 января 2025 04:45
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп на выходные, 11-12 января 2025 года, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Выходные 11-12 января 2025 года обещают быть насыщенными и интересными для всех знаков Зодиака. В этот период растущая Луна будет влиять на нашу энергию, призывая к завершению старых дел. Астрологи прогнозируют, что эти дни станут прекрасной возможностью для саморефлексии, общения с близкими, отдыха и планирования будущего.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эти выходные, 11-12 января.

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Овен (21 марта — 20 апреля)  

Эти выходные подарят Овнам возможность решить накопившиеся дела. Астрологи советуют отправиться на прогулку или заняться физической активностью, которая зарядит энергией. Также стоит уделить время семье — совместный отдых поможет восстановить силы.

 

Гороскоп на выходные 11-12 января для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ваши выходные будут полны приятных моментов. Это хорошее время для встреч с друзьями или прогулок на природе. Не бойтесь проявлять инициативу в общении — это принесет неожиданную радость.

 

Гороскоп на выходные 11-12 января для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Эти два дня будут благоприятными для хобби и творчества. Вы найдете вдохновение в простых вещах и сможете реализовать свои замыслы. Астрологи советуют избегать суеты и посвятить время тому, что для вас действительно важно.

 

Гороскоп на выходные 11-12 января для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Выходные 11-12 января подарят Ракам спокойствие и гармонию. Это идеальное время для отдыха дома, просмотра любимых фильмов или чтения. Карьерные вопросы лучше отложить — сосредоточьтесь на восстановлении энергии.

 

Гороскоп на выходные 11-12 января для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Звезды призывают вас быть открытыми к новым идеям и возможностям. Выходные благоприятны для планирования будущих свершений. Также это отличное время для налаживания отношений с близкими — искренние разговоры помогут укрепить связь.

 

Гороскоп на выходные 11-12 января для всех знаков Зодиака - Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Ваша внимательность и организованность помогут навести порядок в делах и мыслях. Суббота и воскресенье — отличное время для анализа финансовых вопросов и планирования бюджета. Также звезды советуют найти время для себя: прогулка или медитация помогут ощутить спокойствие.

 

Гороскоп на выходные 11-12 января для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Эти выходные обещают быть насыщенными событиями. Вас могут пригласить на интересную встречу или мероприятие, которое изменит ваши планы. Не бойтесь перемен — они принесут новые возможности и знакомства.

 

Гороскоп на выходные 11-12 января для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваша энергия будет на высоком уровне, что позволит завершить важные дела. Однако не забывайте об отдыхе. Звезды советуют избегать конфликтов и сосредоточиться на позитиве.

 

Гороскоп на выходные 11-12 января для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Выходные станут для вас временем вдохновения и новых начинаний. Звезды будут способствовать вашей активности и творчеству. Это прекрасная возможность воплотить в жизнь идеи, которые вы давно вынашивали.

 

Гороскоп на выходные 11-12 января для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Эти дни будут спокойными и продуктивными. Вы сможете решать важные вопросы и почувствовать удовлетворение от выполненных задач. Вечер субботы идеально подходит для отдыха в компании близких. А воскресенье стоит посвятить вашему хобби.

 

Гороскоп на выходные 11-12 января для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Выходные Водолеев будут наполнены неожиданностями. Возможны приятные встречи или новости, которые повлияют на ваши планы. Звезды советуют быть гибкими и открытыми к переменам.

 

Гороскоп на выходные 11-12 января для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Эта суббота и воскресенье благоприятны для самоанализа и восстановления энергии. Вы найдете время для размышлений и поймете, в каком направлении двигаться дальше. Спокойствие и уют помогут вам восстановить гармонию в душе.

 

Гороскоп на выходные 11-12 января для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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