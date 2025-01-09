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Гороскоп на 9 січня: Тельцям — удача, Терезам — сюрпризи

9 січня 2025 04:45
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Гороскоп на сьогодні, 9 січня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Сьогодні, 9 січня 2025 року, Місяць, що росте, обіцяє усім знакам Зодіаку насичений та продуктивний день. А знак Телець, який керує нашим супутником у цей період, надає стабільності та наполегливості, що особливо сприятливо для фінансових справ та розв'язання робочих питань. 

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей четвер, 9 січня.

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Овен (21 березня — 20 квітня) 

Сьогодні Овни відчують приплив енергії та мотивації. Необхідно скористатися цим для завершення важливих проєктів. Уникайте імпульсивних рішень та зосередьтеся на довгострокових цілях.

 

Гороскоп на 9 січня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям цей день принесе удачу. Сприятливий час для фінансових рішень та інвестицій. Але не забудьте сьогодні приділити час родині або близьким людям, вони потребують вашої уваги.

 

Гороскоп на 9 січня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні комунікативні навички Близнюків будуть на висоті. Використайте це для налагодження нових контактів та вирішення поточних справ. Проте, астрологи застерігають — будьте уважні до деталей, щоб уникнути непорозумінь.

 

Гороскоп на 9 січня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

День сприятливий для творчості та самовираження. Ракам слід зайнятися улюбленою справою або хобі. Уникайте перевантажень та більше відпочивайте, щоб зберегти енергію.

 

Гороскоп на 9 січня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні ваші лідерські якості будуть на висоті. Це вдалий час для прийняття важливих рішень та реалізації амбітних планів. Астрологи радять діяти впевнено, але обережно. Не бійтеся брати на себе відповідальність.

 

Гороскоп на 9 січня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Ваша допитливість сьогодні працює на максимум! Займіться тим, що вас захоплює, адже це чудовий день для відкриття нових горизонтів. Це також вдалий час для аналізу ваших досягнень та створення планів на майбутнє. Слідкуйте за підказками долі — вони можуть прийти у вигляді несподіваних зустрічей або ідей

 

Гороскоп на 9 січня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні варто звернути увагу на фінансові питання. Перегляньте бюджет та плануйте майбутні витрати. Астрологи рекомендують уникати імпульсивних покупок. У стосунках можливі приємні сюрпризи та гармонія.

 

Гороскоп на 9 січня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День обіцяє бути емоційно насиченим. Спробуйте зберігати спокій та не піддаватися негативним емоціям. Займіться творчістю або хобі, щоб відволіктися.

 

Гороскоп на 9 січня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні ви можете отримати несподівані новини або пропозиції. Будьте готові до змін та адаптуйтеся до нових обставин. Астрологи радять діяти швидко, але обдумано. На роботі можливі позитивні зміни та визнання ваших зусиль.

 

Гороскоп на 9 січня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День сприятливий для професійного розвитку. Зосередьтеся на роботі та вдосконаленні навичок. Не бійтеся брати на себе відповідальність за нові проєкти. Творчий підхід допоможе вирішити складні завдання. У стосунках з близькими пануватиме гармонія та взаєморозуміння.

 

Гороскоп на 9 січня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні варто приділити увагу особистим стосункам. Проведіть час з близькими або організуйте романтичний вечір з коханою людиною. Будьте відкритими та щирими у спілкуванні. Уникайте перевантажень на роботі.

 

Гороскоп на 9 січня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

День підходить для розв'язання побутових питань та наведення ладу в домі. Займіться прибиранням або реорганізацією простору. Астрологи рекомендують створити затишну атмосферу для відпочинку. 

 

Гороскоп на 9 січня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Раніше ми розповідали, яким знакам Зодіаку повня у січні 2025 року подарує удачу.

Нагадаємо, ми писали, яким знакам Зодіаку варто звернути увагу на здоров'я у січні 2025 року. 

Також пропонуємо дізнатися, які знаки Зодіаку знайдуть своє справжнє покликання 2025 року.

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04:30 На Волині жінка мобілізувалася до лав ЗСУ разом зі своїм котом

03:26 У полку потрібні начальники — нова вакансія в "Азов"

02:38 Кабмін проти броні для працівників газової галузі, заявив нардеп

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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