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Гороскоп на 9 января: Тельцам — удача, Весам — сюрпризы

9 января 2025 04:45
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп на сегодня, 9 января 2025 года, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Сегодня, 9 января 2025 года, растущая Луна обещает всем знакам Зодиака насыщенный и продуктивный день. А знак Телец, управляющий нашим спутником в этот период, придает стабильности и настойчивости, что особенно благоприятно для финансовых дел и решения рабочих вопросов. 

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот четверг, 9 января.

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Овен (21 марта — 20 апреля) 

Сегодня Овны почувствуют прилив энергии и мотивации. Необходимо воспользоваться этим для завершения важных проектов. Избегайте импульсивных решений и сосредоточьтесь на долгосрочных целях.

 

Гороскоп на 9 января для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам этот день принесет удачу. Благоприятное время для финансовых решений и инвестиций. Но не забудьте сегодня уделить время семье или близким людям, они нуждаются в вашем внимании.

 

Гороскоп на 9 января для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня коммуникативные навыки Близнецов будут на высоте. Используйте это для налаживания новых контактов и решения текущих дел. Тем не менее астрологи предостерегают — будьте внимательны к деталям, чтобы избежать недоразумений.

 

Гороскоп на 9 января для всех знаков Зодиака - Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

День благоприятен для творчества и самовыражения. Ракам следует заняться любимым делом или хобби. Избегайте перегрузок и больше отдыхайте, чтобы сохранить энергию.

 

Гороскоп на 9 января для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня ваши лидерские качества будут на высоте. Это удачное время для принятия важных решений и реализации амбициозных планов. Астрологи советуют действовать уверенно, но осторожно. Не бойтесь брать на себя ответственность.

 

Гороскоп на 9 января для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Ваша любознательность сегодня работает на максимум! Займитесь тем, что вас увлекает, ведь это замечательный день для открытия новых горизонтов. Это также удачное время для анализа ваших достижений и создания планов на будущее. Следите за подсказками судьбы — они могут прийти в виде неожиданных встреч или идей.

 

Гороскоп на 9 января для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня стоит обратить внимание на финансовые вопросы. Пересмотрите бюджет и планируйте будущие расходы. Астрологи рекомендуют избегать импульсивных покупок. В отношениях возможны приятные сюрпризы и гармония.

 

Гороскоп на 9 января для всех знаков Зодиака - Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

День обещает быть эмоционально насыщенным. Попробуйте сохранять спокойствие и не поддаваться негативным эмоциям. Займитесь творчеством или хобби, чтобы отвлечься.

 

Гороскоп на 9 января для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы можете получить неожиданные новости или предложения. Будьте готовы к переменам и адаптируйтесь к новым обстоятельствам. Астрологи советуют действовать быстро, но обдуманно. На работе возможны позитивные изменения и признание ваших усилий.

 

Гороскоп на 9 января для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

День благоприятен для профессионального развития. Сосредоточьтесь на работе и совершенствовании навыков. Не бойтесь брать на себя ответственность за новые проекты. Творческий подход поможет решить сложные задачи. В отношениях с близкими будет царить гармония и взаимопонимание.

 

Гороскоп на 9 января для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня стоит уделить внимание личным отношениям. Проведите время с близкими или организуйте романтический вечер с любимым человеком. Будьте открытыми и искренними в общении. Избегайте перенапряжения на работе.

 

Гороскоп на 9 января для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

День подходит для решения бытовых вопросов и наведения порядка в доме. Займитесь уборкой или реорганизацией пространства. Астрологи рекомендуют создать уютную атмосферу для отдыха.

 

Гороскоп на 9 января для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака полнолуние в январе 2025 года подарит удачу.

Напомним, мы писали, каким знакам Зодиака стоит обратить внимание на здоровье в январе 2025 года.

Также предлагаем узнать, какие знаки Зодиака найдут свое истинное призвание в 2025 году.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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