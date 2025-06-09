Гороскоп на сьогодні, 9 червня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 9 червня, — день не з найлегших, але багатообіцяючий. Місяць зранку перебуває в емоційному Скорпіоні, що додає внутрішнього напруження та підвищує дратівливість. О 15:55, Місяць переходить у знак Стрільця і стає легше дихати. На зміну емоційній бурі приходить спокій, прагнення до порядку, нових знань і розвитку. 14-та місячна доба додає сили для змін і духовного очищення. Астрологи радять усім знакам Зодіаку не поспішати з важливими рішеннями до вечора, а ранок присвятити аналізу себе та своїх цілей. У цей час ми здатні побачити свої слабкі місця й почати працювати над собою.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей понеділок, 9 червня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овни з самого рануку можуть відчути нестачу енергії — емоційне вигорання накопичилось. Ранок сприятливий для спокійної роботи з документами або рутинними справами. Не провокуйте конфлікти — особливо з колегами. Після 16:00 ситуація зміниться — з'явиться бажання рухатись уперед, натхнення й нові ідеї. Увечері можливі приємні новини, які піднімуть настрій.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельці сьогодні налаштовані рішуче. Якщо ви давно планували поговорити з керівництвом — час настав, але краще зробити це після обіду. Вранці ви надто емоційні й ризикуєте сказати зайве. Астрологи рекомендують зосередитись на плануванні майбутніх справ. Вечір — чудовий період для прогулянки чи спілкування з близькими.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Для Близнюків понеділок почнеться з метушні й дрібних непорозумінь. Місяць у Скорпіоні змушує вас глибше заглядати у себе, що може трохи розбалансувати. Після переходу Місяця у знак Стрільця ви відчуєте, як життя знову набирає ритм — це чудовий час для навчання, спілкування, знайомств. Увечері можлива романтика або цікаве листування.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні Раки можуть зіштовхнутися з критикою або внутрішньою незадоволеністю. Не впадайте в паніку — це просто вплив емоційного Місяця у Скорпіоні. Краще взяти паузу, зосередитись на дрібницях і не робити поспішних висновків. У другій половині дня з'явиться шанс отримати похвалу або добру оцінку вашої праці, що в подальшому вплине на вашу кар'єру або фінанси. Вечір — час відпочинку з улюбленим хобі.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Леви з самого ранку відчують внутрішню боротьбу — бажання бути кращим, контролювати ситуацію, боротися зі слабкостями. Це добрий день для самопізнання та роботи над собою. Після 16:00 можете отримати несподівану підтримку чи добру пораду — дослухайтесь. Увечері день подарує хвилини пристрасті та можливу романтичну зустріч.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Для Дів день почнеться з підвищеної чутливості та схильності все контролювати. Варто уникати критики на адресу колег чи рідних — сьогодні це може спровокувати конфлікт. Займіться плануванням і самоорганізацією. Астрологи радять увечері дозволити собі трохи легкості — фільм, книга, щира розмова. Це допоможе вирівняти емоційний фон.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День сприятливий для самовдосконалення та розумової діяльності. Але Терезам сьогодні буде складно тримати баланс — зранку можуть бути сумніви, апатія. Не приймайте жодних важливих рішень до вечора. Після переходу Місяця в Стрільця повернеться ясність думок і бажання діяти. Увечері можливі новини, які вплинуть на ваші плани.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

У цей понеділок, 9 червня, Скорпіони будуть занадто емоційними. Вас може хитати від радості до роздратування. Важливо не накручувати себе й уникати провокацій. Якщо вдасться тримати себе в руках — день може принести прорив у справах. Увечері можливий душевний діалог з близькою людиною або глибоке усвідомлення чогось важливого.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Зранку Стрільцям краще не поспішати — почекайте, поки Місяць увійде у ваш знак. Час після 16:00 буде наче ковток свіжого повітря: вам захочеться діяти, навчатися, щось змінювати. Увечері — найкращий час для побачення або душевної розмови з близькою людиною.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам сьогодні важливо не перевантажувати себе роботою — ви схильні до емоційного виснаження. Ранок варто присвятити аналізу своїх цілей, уникати зайвого тиску з боку інших. Після обіду — час для зустрічей, навчання, самоосвіти. Вечір принесе спокій і гармонію, якщо проведете його вдома, в колі родини або за улюбленою справою.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям у цей понеділок, 9 червня, захочеться щось кардинально змінити — але астрологи застерігають: не поспішайте. Місяць у Скорпіоні провокує крайнощі, які пізніше можуть викликати відчуття жалю. Зачекайте до вечора — саме тоді прийдуть правильні ідеї. Увечері можливий раптовий дзвінок чи зустріч, що надихне.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Для Риб день обіцяє бути емоційно насиченим. Ви схильні перебільшувати проблеми, тому намагайтесь зберігати внутрішній спокій. Саме сьогодні ідеальний час для духовних практик, самоаналізу, творчості. Увечері можливі приємні знайомства, несподівані прояви симпатії або романтичний вайб.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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