Гороскоп на сегодня, 9 июня 2025 года, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 9 июня, — день не из самых легких, но многообещающий. Луна с утра находится в эмоциональном Скорпионе, что добавляет внутреннего напряжения и повышает раздражительность. В 15:55, Луна переходит в знак Стрельца и становится легче дышать. На смену эмоциональной буре приходит спокойствие, стремление к порядку, новым знаниям и развитию. 14-я лунная добавит силы для перемен и духовного очищения. Астрологи советуют всем знакам Зодиака не спешить с важными решениями до вечера, а утро посвятить анализу себя и своих целей. В это время мы способны увидеть свои слабые места и начать работать над собой.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот понедельник, 9 июня.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны с самого утра могут ощутить нехватку энергии — эмоциональное выгорание накопилось. Утро благоприятно для спокойной работы с документами или рутинными делами. Не провоцируйте конфликты — особенно с коллегами. После 16:00 ситуация изменится — появится желание двигаться вперед, вдохновение и новые идеи. Вечером возможны приятные новости, которые поднимут настроение.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы сегодня настроены решительно. Если вы давно планировали поговорить с руководством — время пришло, но лучше сделать это после обеда. Утром вы слишком эмоциональны и рискуете сказать лишнее. Астрологи рекомендуют сосредоточиться на планировании будущих дел. Вечер — отличный период для прогулки или общения с близкими.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Для Близнецов понедельник начнется с суеты и мелких недоразумений. Луна в Скорпионе заставляет вас глубже заглядывать в себя, что может немного разбалансировать. После перехода Луны в знак Стрельца вы почувствуете, как жизнь снова набирает ритм — это отличное время для учебы, общения, знакомств. Вечером возможна романтика или интересная переписка.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня Раки могут столкнуться с критикой или внутренней неудовлетворенностью. Не впадайте в панику — это просто влияние эмоциональной Луны в Скорпионе. Лучше взять паузу, сосредоточиться на мелочах и не делать поспешных выводов. Во второй половине дня появится шанс получить похвалу или хорошую оценку вашего труда, что в дальнейшем повлияет на вашу карьеру или финансы. Вечер — время отдыха с любимым хобби.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Львы с самого утра почувствуют внутреннюю борьбу — желание быть лучше, контролировать ситуацию, бороться со слабостями. Это хороший день для самопознания и работы над собой. После 16:00 можете получить неожиданную поддержку или добрый совет — прислушайтесь. Вечером день подарит минуты страсти и возможную романтическую встречу.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Для Дев день начнется с повышенной чувствительности и склонности все контролировать. Стоит избегать критики в адрес коллег или родных — сегодня это может спровоцировать конфликт. Займитесь планированием и самоорганизацией. Астрологи советуют вечером позволить себе немного легкости — фильм, книга, искренний разговор. Это поможет выровнять эмоциональный фон.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

День благоприятен для самосовершенствования и умственной деятельности. Но Весам сегодня будет сложно держать баланс — с утра могут быть сомнения, апатия. Не принимайте никаких важных решений до вечера. После перехода Луны в Стрельца вернется ясность мыслей и желание действовать. Вечером возможны новости, которые повлияют на ваши планы.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В этот понедельник, 9 июня, Скорпионы будут слишком эмоциональными. Вас может шатать от радости до раздражения. Важно не накручивать себя и избегать провокаций. Если удастся держать себя в руках — день может принести прорыв в делах. Вечером возможен душевный диалог с близким человеком или глубокое осознание чего-то важного.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Утром Стрельцам лучше не спешить — подождите, пока Луна войдет в ваш знак. Время после 16:00 будет как глоток свежего воздуха: вам захочется действовать, учиться, что-то менять. Вечером — лучшее время для свидания или душевного разговора с близким человеком.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам сегодня важно не перегружать себя работой — вы склонны к эмоциональному истощению. Утро стоит посвятить анализу своих целей, избегать излишнего давления со стороны других. После обеда — время для встреч, обучения, самообразования. Вечер принесет спокойствие и гармонию, если проведете его дома, в кругу семьи или за любимым делом.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям в этот понедельник, 9 июня, захочется что-то кардинально изменить — но астрологи предостерегают: не спешите. Луна в Скорпионе провоцирует крайности, которые позже могут вызвать чувство сожаления. Подождите до вечера — именно тогда придут правильные идеи. Вечером возможен внезапный звонок или встреча, которая вдохновит.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Для Рыб день обещает быть эмоционально насыщенным. Вы склонны преувеличивать проблемы, поэтому старайтесь сохранять внутреннее спокойствие. Именно сегодня идеальное время для духовных практик, самоанализа, творчества. Вечером возможны приятные знакомства, неожиданные проявления симпатии или романтический вайб.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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