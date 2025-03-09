Гороскоп на сьогодні, 9 березня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 9 березня, Місяць, що росте, знаходиться під впливом емоційного та ніжного знаку Рака. Цього дня інтуїція вийде на перший план, а сімейні справи будуть важливішими за рутинні обов'язки. Астрологи радять знакам Зодіаку у цю неділю прислухатися до своїх відчуттів. На когось чекатимуть приємні новини, хтось відчує потребу усамітнитися, а хтось — провести день у колі рідних, друзів або коханих.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю неділю, 9 березня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Астрологи радять Овнам дозволити собі насолодитися вихідним та дати собі можливість відпочити морально, відволіктися від турбот та новин, які бентежать. Можлива приємна зустріч або цікава розмова, що надихне. Можливо, саме сьогодні ви отримаєте відповідь на питання, яке давно вас турбує. Вечір буде сприятливим для спокійного перегляду фільму або прогулянки.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям сьогодні варто звернути увагу на сімейні справи, можливо, настав час для щирої розмови. Не зайвим буде подбати про своє здоров'я. Якщо є нагода, проведіть час із близькими, це додасть вам емоційної гармонії. Можливі несподівані новини, які змінять ваші плани на наступний тиждень.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам цього дня буде легко знаходити спільну мову навіть із незнайомими людьми. Можлива несподівана пропозиція, яка змусить задуматися. Якщо відчуваєте бажання щось змінити у своєму житті, то це найкращий час для роздумів. Вечір варто провести у колі приємних людей або зайнятися улюбленою справою.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам сьогодні важливо берегти психічне здоров'я. Займіться тим, що приносить вам задоволення: читання, творчість, приємні дрібниці. Намагайтеся уникати зайвої драматизації ситуацій — не всі проблеми такі серйозні, як здаються. Увечері можливий важливий дзвінок або несподіваний візит.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Ця неділя сприяє відпочинку та відновленню сил. Не змушуйте себе до активних справ, якщо відчуваєте втому. Можливо, варто присвятити день улюбленому хобі або просто полежати з книгою? Дозвольте собі трошки ледарювати, бо ваш організм потребує перезавантаження. Несподівано може виникнути цікава ідея або пропозиція, яка змусить вас замислитися.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Ваш день може пройти в турботах про близьких. Допомога комусь із родичів або друзів стане приємною справою, яка принесе радість. Також можливі новини, які вплинуть на ваші майбутні плани. Якщо відчуваєте втому, присвятіть трохи часу догляду за собою — спа-процедури чи прогулянка на свіжому повітрі будуть дуже корисними. Увечері можливі приємні спогади або ностальгія за минулим.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні сприятливий час для романтики. Якщо ви у стосунках, присвятіть день коханій людині, а якщо ні — не виключено, що зірки підготували вам нове знайомство. Атмосфера дня налаштовує на відверті розмови, тож не бійтеся проявляти свої почуття. Вечір буде сприятливим для перегляду романтичного фільму або читання.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Астрологи радять вам трохи сповільнитися. Цей день не для поспіху, а для вдумливого відпочинку. Якщо відчуваєте втому — варто присвятити час собі: прогулянці, медитації, приємним дрібницям. Також варто прислухатися до свого організму — можливо, вам потрібен повноцінний відпочинок. Зустріч із давнім знайомим може стати джерелом корисної інформації.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День може здивувати вас приємною зустріччю або несподіваним запрошенням. Також можливий прилив натхнення для творчих занять. Відкиньте зайві переживання. Якщо є можливість, проведіть день на природі — свіже повітря допоможе впорядкувати думки. Увечері на вас чекає приємний сюрприз або несподівана звістка.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні важливо відпустити контроль і дозволити собі розслабитися. Займіться тим, що приносить вам задоволення, а не тим, що "треба". У справах, пов'язаних із фінансами, краще бути уважними. Можливо, вас очікує зустріч із людиною, яка дасть цінну пораду. Приділіть час собі — почитайте книгу або перегляньте старі фото, це може надихнути.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ця неділя, 9 березня, стане ідеальним днем для спілкування. Вас чекають цікаві розмови, нові ідеї, а можливо, й несподівані знайомства. Довіряйте своїй інтуїції — вона сьогодні підкаже правильний напрямок. Варто уникати перевантаження інформацією — вимкніть телефон і присвятіть кілька годин тиші. Несподіваний спогад може викликати бажання змінити щось у своєму житті.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Зірки радять приділити увагу своєму самопочуттю. Це гарний час для відпочинку, йоги, спа-процедур або просто приємного вечора вдома. У спілкуванні варто уникати суперечок — емоції сьогодні загострені. Якщо у вас є творчі ідеї, не відкладайте їх на потім — натхнення сьогодні буде вашим союзником. Увечері можлива важлива розмова або приємна звістка.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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