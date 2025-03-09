Гороскоп на сегодня, 9 марта 2025 года, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 9 марта, растущая Луна находится под влиянием эмоционального и нежного знака Рака. В этот день интуиция выйдет на первый план, а семейные дела будут важнее рутинных обязанностей. Астрологи советуют знакам Зодиака в это воскресенье прислушаться к своим ощущениям. Кого-то будут ждать приятные новости, кто-то почувствует потребность уединиться, а кто-то — провести день в кругу родных, друзей или любимых.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 9 марта.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Астрологи советуют Овнам позволить себе насладиться выходным и дать себе возможность отдохнуть морально, отвлечься от забот и новостей, которые смущают. Возможна приятная встреча или интересный разговор, который вдохновит. Возможно, именно сегодня вы получите ответ на вопрос, который давно вас беспокоит. Вечер будет благоприятным для спокойного просмотра фильма или прогулки.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам сегодня стоит обратить внимание на семейные дела, возможно, пришло время для искреннего разговора. Не лишним будет позаботиться о своем здоровье. Если есть возможность, проведите время с близкими, это придаст вам эмоциональной гармонии. Возможны неожиданные новости, которые изменят ваши планы на следующую неделю.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам в этот день будет легко находить общий язык даже с незнакомыми людьми. Возможно неожиданное предложение, которое заставит задуматься. Если чувствуете желание что-то изменить в своей жизни, то это лучшее время для размышлений. Вечер стоит провести в кругу приятных людей или заняться любимым делом.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам сегодня важно беречь психическое здоровье. Займитесь тем, что приносит вам удовольствие: чтение, творчество, приятные мелочи. Старайтесь избегать излишней драматизации ситуаций — не все проблемы так серьезны, как кажутся. Вечером возможен важный звонок или неожиданный визит.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Это воскресенье способствует отдыху и восстановлению сил. Не заставляйте себя к активным делам, если чувствуете усталость. Возможно, стоит посвятить день любимому хобби или просто полежать с книгой? Позвольте себе немножко бездельничать, потому что ваш организм нуждается в перезагрузке. Неожиданно может возникнуть интересная идея или предложение, которое заставит вас задуматься.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Ваш день может пройти в заботах о близких. Помощь кому-то из родственников или друзей станет приятным делом, которое принесет радость. Также возможны новости, которые повлияют на ваши будущие планы. Если чувствуете усталость, посвятите немного времени уходу за собой — спа-процедуры или прогулка на свежем воздухе будут очень полезными. Вечером возможны приятные воспоминания или ностальгия по прошлому.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня благоприятное время для романтики. Если вы в отношениях, посвятите день любимому человеку, а если нет — не исключено, что звезды подготовили вам новое знакомство. Атмосфера дня настраивает на откровенные разговоры, поэтому не бойтесь проявлять свои чувства. Вечер будет благоприятным для просмотра романтического фильма или чтения.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Астрологи советуют вам немного замедлиться. Этот день не для спешки, а для вдумчивого отдыха. Если чувствуете усталость — стоит посвятить время себе: прогулке, медитации, приятным мелочам. Также стоит прислушаться к своему организму — возможно, вам нужен полноценный отдых. Встреча с давним знакомым может стать источником полезной информации.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

День может удивить вас приятной встречей или неожиданным приглашением. Также возможен прилив вдохновения для творческих занятий. Отбросьте лишние переживания. Если есть возможность, проведите день на природе — свежий воздух поможет упорядочить мысли. Вечером вас ждет приятный сюрприз или неожиданное известие.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня важно отпустить контроль и позволить себе расслабиться. Займитесь тем, что приносит вам удовольствие, а не тем, что "надо". В делах, связанных с финансами, лучше быть внимательными. Возможно, вас ожидает встреча с человеком, который даст ценный совет. Уделите время себе — почитайте книгу или просмотрите старые фото, это может вдохновить.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это воскресенье, 9 марта, станет идеальным днем для общения. Вас ждут интересные разговоры, новые идеи, а возможно, и неожиданные знакомства. Доверяйте своей интуиции — она сегодня подскажет правильное направление. Стоит избегать перегрузки информацией — выключите телефон и посвятите несколько часов тишины. Неожиданное воспоминание может вызвать желание изменить что-то в своей жизни.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Звезды советуют уделить внимание своему самочувствию. Это хорошее время для отдыха, йоги, спа-процедур или просто приятного вечера дома. В общении стоит избегать споров — эмоции сегодня обострены. Если у вас есть творческие идеи, не откладывайте их на потом — вдохновение сегодня будет вашим союзником. Вечером возможен важный разговор или приятное известие.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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