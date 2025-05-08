Гороскоп на сьогодні, 8 травня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 8 травня, Місяць зростає у знаку Терезів, даруючи нам гармонію та спокій. Водночас 12 місячна доба підсилюватиме інтуїцію та налаштовуватиме на романтичний лад. Цей період не для поспіху. Важливі рішення краще відкласти, час приділити увагу стосункам. День також ідеально підходить для роздумів, самопізнання, медитації та пошуку внутрішнього балансу. Астрологи радять знакам Зодіаку звернути увагу на знаки долі, віщі сни та несподівані осяяння.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей четвер, 8 травня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овни можуть зіткнутися з підвищеним навантаженням на роботі — завдань буде більше, ніж очікували. Астрологи радять проявити ініціативу — це принесе позитив. У другій половині дня можливі приємні новини, пов’язані з фінансами або родиною. Вечір буде ідеальний для спокійного відпочинку або щирої розмови з коханою людиною.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цього дня Тельцям слід звернути увагу на своє здоров'я — організм потребує відновлення. Можливе відчуття втоми чи нестача енергії. Астрологи радять не перевантажувати себе. Увечері знайдіть час для себе — ванна з ароматичними оліями або легка медитація допоможе відновити внутрішній баланс.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюки сьогодні у центрі уваги — комунікація дається легко, а нові знайомства можуть стати початком нової романтичної історії. День підходить для переговорів і командної роботи. Увечері можливі приємні емоції — хтось з близьких потішить сюрпризом.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні Раки відчують потребу в усамітненні. Це добрий день для глибоких роздумів, самоспостереження і переоцінки цінностей. На роботі краще уникати метушні — сфокусуйтеся на одному завданні. Вечір принесе спокій і, можливо, романтичну зустріч, яка допоможе відновити душевну гармонію.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

У цей четвер, 8 травня, Леви відчують емоційне піднесення. Ви будете сповнені енергії, натхнення та ідей. Ідеальний день для творчості, реклами, презентацій. На роботі вас можуть похвалити або відзначити заслуги. У другій половині дня у життя може увірватися романтичний вайб, який протримається до самого вечора.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Діви можуть відчути внутрішній неспокій через бажання контролювати все й одразу. Сьогодні день не для контролю, а для гармонії. Постарайтесь делегувати частину завдань — це допоможе уникнути перевтоми. Астрологи радять більше прислухатися до інтуїції. Вечір ідеально підходить для тихого часу з книгою.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Цей день ідеально підходить для переговорів, зустрічей, мирного врегулювання питань. На роботі вас можуть поставити перед вибором або доручити непросте завдання, що вимагатиме дипломатії. Уникайте поспішних рішень. Після обіду можливе приємне спілкування або навіть несподівана звістка від давнього знайомого. Вечір — час кохання, тепла й ніжності.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіонам важливо зберігати спокій — емоції можуть зашкалювати, особливо під кінець дня. Уникайте суперечок і не витрачайте енергію на дрібниці. Робота потребує зосередженості, можливе важливе доручення від керівництва. Вечір може принести романтичну розмову або навіть пристрасть — довіртеся серцю.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільцям сьогодні пощастить — це один із найбільш позитивних днів тижня. Удача в роботі, цікаві зустрічі, добрі новини — усе це може трапитись. Ваша енергія зараз заразна, а посмішка відкриває будь-які двері. Вечір принесе романтику, легкий флірт або приємну несподіванку від коханої людини.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам варто бути уважними: сьогодні висока ймовірність нерішучості або внутрішніх сумнівів. Не поспішайте з рішеннями — день не для радикальних змін. Робота йде повільно, але без форс-мажорів. Вечір краще провести в затишному колі родини або друзів — це подарує тепло і впевненість.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям день дарує натхнення та легкість у спілкуванні. Ідеальний час для презентацій, творчих проєктів, соціальних ініціатив. Вас слухають, вас розуміють — користуйтеся цим! У другій половині дня можливе приємне знайомство або романтика. Вечір — час душевного спілкування.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Зверніть увагу на сни у ніч з 7 на 8 травня — вони можуть бути віщими. Сьогодні Рибам варто звернути увагу на інтуїцію — вона вас не підведе. Ви особливо чутливі до настроїв інших, тому не варто перебувати серед великої кількості людей. Робота йде повільно, зате стабільно. Вечір подарує натхнення або ідеї.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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