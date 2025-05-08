Гороскоп на сегодня, 8 мая 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 8 мая, Луна растет в знаке Весов, даря нам гармонию и спокойствие. В то же время 12 лунные сутки будут усиливать интуицию и настраивать на романтический лад. Этот период не для спешки. Важные решения лучше отложить, время уделить внимание отношениям. День также идеально подходит для размышлений, самопознания, медитации и поиска внутреннего баланса. Астрологи советуют знакам Зодиака обратить внимание на знаки судьбы, вещие сны и неожиданные озарения.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот четверг, 8 мая.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны могут столкнуться с повышенной нагрузкой на работе — задач будет больше, чем ожидали. Астрологи советуют проявить инициативу — это принесет позитив. Во второй половине дня возможны приятные новости, связанные с финансами или семьей. Вечер будет идеален для спокойного отдыха или искреннего разговора с любимым человеком.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

В этот день Тельцам следует обратить внимание на свое здоровье — организм нуждается в восстановлении. Возможно ощущение усталости или недостаток энергии. Астрологи советуют не перегружать себя. Вечером найдите время для себя — ванна с ароматическими маслами или легкая медитация поможет восстановить внутренний баланс.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы сегодня в центре внимания — коммуникация дается легко, а новые знакомства могут стать началом новой романтической истории. День подходит для переговоров и командной работы. Вечером возможны приятные эмоции — кто-то из близких порадует сюрпризом.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня Раки почувствуют потребность в уединении. Это хороший день для глубоких размышлений, самонаблюдения и переоценки ценностей. На работе лучше избегать суеты — сфокусируйтесь на одной задаче. Вечер принесет спокойствие и, возможно, романтическую встречу, которая поможет восстановить душевную гармонию.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

В этот четверг, 8 мая, Львы почувствуют эмоциональный подъем. Вы будете полны энергии, вдохновения и идей. Идеальный день для творчества, рекламы, презентаций. На работе вас могут похвалить или отметить заслуги. Во второй половине дня в жизнь может ворваться романтический вайб, который продержится до самого вечера.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девы могут почувствовать внутреннее беспокойство из-за желания контролировать все и сразу. Сегодня день не для контроля, а для гармонии. Постарайтесь делегировать часть задач — это поможет избежать переутомления. Астрологи советуют больше прислушиваться к интуиции. Вечер идеально подходит для тихого времени с книгой.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Этот день идеально подходит для переговоров, встреч, мирного урегулирования вопросов. На работе вас могут поставить перед выбором или поручить непростую задачу, требующую дипломатии. Избегайте поспешных решений. После обеда возможно приятное общение или даже неожиданное известие от давнего знакомого. Вечер — время любви, тепла и нежности.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам важно сохранять спокойствие — эмоции могут зашкаливать, особенно под конец дня. Избегайте споров и не тратьте энергию по пустякам. Работа потребует сосредоточенности, возможно важное поручение от руководства. Вечер может принести романтический разговор или даже страсть — доверьтесь сердцу.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам сегодня повезет — это один из самых позитивных дней недели. Удача в работе, интересные встречи, хорошие новости — все это может случиться. Ваша энергия сейчас заразна, а улыбка открывает любые двери. Вечер принесет романтику, легкий флирт или приятную неожиданность от любимого человека.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам стоит быть внимательными: сегодня высока вероятность нерешительности или внутренних сомнений. Не спешите с решениями — день не для радикальных перемен. Работа идет медленно, но без форс-мажоров. Вечер лучше провести в уютном кругу семьи или друзей — это подарит тепло и уверенность.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям день дарит вдохновение и легкость в общении. Идеальное время для презентаций, творческих проектов, социальных инициатив. Вас слушают, вас понимают — пользуйтесь этим! Во второй половине дня возможно приятное знакомство или романтика. Вечер — время душевного общения.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Обратите внимание на сны в ночь с 7 на 8 мая — они могут быть вещими. Сегодня Рыбам стоит обратить внимание на интуицию — она вас не подведет. Вы особенно чувствительны к настроениям других, поэтому не стоит находиться среди большого количества людей. Работа идет медленно, зато стабильно. Вечер подарит вдохновение или идеи.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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