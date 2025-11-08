Гороскоп на сьогодні, 8 листопада 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп на 8 листопада: Дівам — спокій, Водоліям — дивні збіги
Субота, 8 листопада, несе складну, але важливу енергетику. Спадний Місяць у знаку Близнюків допомагає знайти спокій і зрозуміти, куди рухатися далі. Але 19-та місячна доба вимагає особливої уважності до думок і вчинків. Астрологи радять усім знакам Зодіаку уникати поспішних рішень, суперечок і хаотичного спілкування, адже сьогодні легко втратити рівновагу.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Ви можете відчути роздратування через дрібниці, але не дозволяйте емоціям керувати вами. Замість суперечок зосередьтеся на тому, що реально під вашим контролем — прибирання, порядок і тиша принесуть спокій.
Телець (21 квітня — 21 травня)
День підкаже вам, кому можна довіряти. Якщо хтось виводить вас із рівноваги — обмежте спілкування. Уникайте імпульсивних покупок, а натомість подбайте про власний комфорт і здоров'я.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Ваша активність сьогодні може обернутися хаосом, якщо не встановите межі. 8 листопада — не найкращий день для нових контактів, краще завершити старі справи й дати собі спокій.
Рак (22 червня — 22 липня)
Цей день покаже, наскільки ви емоційно стійкі. Астрологи радять уникати конфліктів і пліток — усе сказане сьогодні може повернутися до вас. Займіться очищенням простору або роздумами в тиші.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Ви відчуватимете потребу довести свою правоту, але сьогодні варто зробити крок назад. Мовчання та спостереження принесуть більше користі, ніж активні дії. Не реагуйте на провокації.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Може з'явитися відчуття втоми чи емоційного спустошення. Найкраще провести суботу вдома, зробити щось приємне для себе — наприклад, почитати або навести лад у речах.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Ви можете потрапити в епіцентр чужих емоцій. Не втручайтеся у суперечки — просто спостерігайте. Якщо відчуєте напруження, допоможе свіже повітря або коротка прогулянка.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
День провокує вас до глибоких емоцій і ревнощів. Якщо відчуєте, що ситуація виходить з-під контролю — зупиніться. Краще відпустіть образи, ніж намагайтеся довести свою правоту.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Ви схильні сьогодні говорити більше, ніж потрібно. Обережно з порадами — не всі готові їх чути. Використайте енергію цього дня для самоаналізу або планування майбутніх справ.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Не перевантажуйте себе обов'язками, навіть якщо відчуваєте, що "треба". 8 листопада сприятливий для тиші, простих справ і усвідомлення власних меж. Прислухайтеся до себе.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Можуть виникати дивні збіги або ситуації, що здаються "знаками". Не поспішайте робити висновки — спершу обміркуйте все. Вечір краще провести без гаджетів і шуму.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Ви будете особливо чутливі до емоцій інших людей. Тому намагайтеся не втягуватися у чужі переживання. Субота підходить для медитації, очищення простору та турботи про душевний спокій.
